PV Drilling nhận bàn giao quyền sở hữu giàn khoan tự nâng PV DRILLING IX

Vào lúc 10 giờ ngày 4-9, tại văn phòng Ngân hàng Mizuho - Chi nhánh TP HCM đã diễn ra buổi Bàn giao quyền sở hữu giữa Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) và Noble Highlander UK LTD về việc chuyển giao quyền sở hữu giàn khoan PV DRILLING IX cho PV Drilling. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo PV Drilling, đại diện Noble Highlander UK LTD, cùng đội ngũ chuyên gia và đại diện Ngân hàng Mizuho. Đồng thời, tại Đan Mạch, đội ngũ kỹ thuật của PV Drilling đã chính thức tiếp nhận giàn khoan.

Buổi Bàn giao quyền sở hữu giàn khoan tự nâng PV DRILLING IX vào sáng ngày 4-9-2025 tại TP HCM

Giàn thuộc thiết kế JU-2000E của Friede & Goldman, một trong những mẫu thiết kế được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi tại các vùng biển đòi hỏi tiêu chuẩn an toàn và kỹ thuật cao như Biển Bắc, Trung Đông và Đông Nam Á. Với khả năng khoan sâu đến 30.000 feet (tương đương 9.144 m), hoạt động hiệu quả tại vùng nước có độ sâu lên đến 425 feet (tương đương 129.5 m), cùng hệ thống jacking NOV BLM tích hợp tự động hóa cao, giàn PV DRILLING IX (tên trước đây Noble Highlander) được xem là nền tảng công nghệ vượt trội để triển khai các chiến dịch khoan dài ngày tại các vùng biển có cấu trúc địa chất phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao.

Ngay khi hoàn thành công tác bàn giao quyền sở hữu giàn khoan, PV Drilling sẽ tiến hành công tác tái khởi động tại Đan Mạch khoảng 1 tháng, sau đó sẽ kéo giàn từ Đan Mạch về cảng hạ lưu PTSC (TP HCM) khoảng 50 - 60 ngày. Dự kiến, giàn sẽ khoan cho khách hàng đầu tiên vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4-2026.

Đội ngũ kỹ thuật của PV Drilling tiếp nhận giàn khoan tại Đan Mạch

Sự kiện đánh dấu mốc PV Drilling sở hữu giàn khoan tự nâng thứ 6 cùng 1 giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm, góp phần quan trọng trong việc gia tăng năng lực cạnh tranh của nhà thầu khoan Việt Nam trên thị trường quốc tế, và cũng là thực hiện cam kết mạnh mẽ với cổ đông và nhà đầu tư, hướng đến phát triển bền vững.