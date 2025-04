Prudential tổng kết 5 năm triển khai dự án “Đến trường an toàn”

Sau 5 năm triển khai, dự án "Đến trường an toàn" của Prudential phối hợp cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quỹ phòng chống Thương vong châu Á (AIP) đã đạt được những kết quả tích cực khi ghi nhận tỉ lệ đội mũ bảo hiểm trung bình của học sinh các trường dự án tăng từ 42%-78% và mức độ am hiểu về giao thông đường bộ của các em cũng tăng từ 50% lên 75%, thông qua việc tiếp cận 15.000 học sinh, 580 giáo viên và hàng ngàn phụ huynh tại 23 trường tiểu học ở 6 tỉnh thành.

Ngày hội an toàn giao thông cấp liên tỉnh lần đầu tiên do Prudential Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đối tác địa phương tổ chức với hơn 500 học sinh, phụ huynh, giáo viên và ban ngành tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi và Yên Bái tham gia.

Đến với ngày hội, các em học sinh được tham gia chuỗi các hoạt động vui chơi sôi nổi, đồng thời, tranh tài kiến thức về an toàn giao thông để tìm ra "Siêu nhí an toàn". Đây là lần đầu tiên ngày hội được tổ chức với quy mô cấp liên tỉnh. Ba đội thi xuất sắc tới từ Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Trường Tiểu học Tịnh Bình và Trường Tiểu học & THCS Việt Thành đã vượt qua hàng ngàn học sinh để đại diện ba tỉnh tham gia tranh tài tại ngày hội.