PNJ ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.732 tỉ đồng sau 11 tháng

Báo cáo kinh doanh PNJ tháng 11-2023, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.111 tỉ đồng (tăng 22,8% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 199 tỉ đồng (tăng 30,6% so với cùng kỳ). Theo đó, lũy kế 11 tháng năm 2023, doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế PNJ lần lượt đạt 29.495 tỉ đồng và 1.732 tỉ đồng (tăng 5,7% so với cùng kỳ). Báo cáo cũng cho thấy lũy kế 11 tháng, tăng trưởng của PNJ tập trung phần lớn ở mảng trang sức chiếm 67,5% trong tổng cơ cấu doanh thu lũy kế (bao gồm 58,7% bán lẻ và 8,8% bán sỉ).

Với kết quả trên, công ty đã hoàn thành 89,4% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023 nhờ vào các sáng kiến cải tiến của hệ thống, tạo đà cho PNJ chinh phục kế hoạch lợi nhuận năm.

Lý giải chi tiết về kết quả kinh doanh, đại diện PNJ cho biết: Số lượng khách hàng mới của PNJ liên tục tăng trưởng 2 chữ số trong năm 2023, PNJ cũng đang triển khai chiến lược mở rộng hệ thống cửa hàng tại các địa bàn Tier 2 và 3 giúp số lượng khách hàng mới ở các địa bàn này tăng nhanh hơn so với Tier 1. Do đó, doanh thu đóng góp từ khách hàng mới và khách hàng cũ quay lại đều ở mức khả quan trong kỳ vọng của công ty. Bên cạnh đó, khi tổng cầu của toàn thị trường còn yếu, PNJ đã tập trung vào triển khai từng nhóm khách hàng mới (như gen Z) nên tiếp tục duy trì được thị phần.

Khách hàng tham gia Ngày hội trang sức của PNJ Ảnh: Bích Tuyền

Để đạt được kết quả kinh doanh trên, PNJ đã đưa các chiến lược kinh doanh và phương pháp tiếp cận thị trường hiệu quả cùng việc tung ra các sản phẩm đa dạng trong thời gian qua. Đồng thời, chương trình marketing của doanh nghiệp được triển khai đa dạng, thúc đẩy và đón đầu nhu cầu mua sắm cuối năm, không chỉ đóng góp đáng kể cho doanh thu chung mà còn mang lại hiệu quả trong việc gắn kết khách hàng.

Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp trung bình 11 tháng năm 2023 đạt 18,3% (cao hơn mức 17,4% cùng kỳ năm 2022) và PNJ tiếp tục đẩy mạnh việc tối ưu hóa biên lợi nhuận gộp nhưng vẫn bảo đảm duy trì giá trị mang lại cho khách hàng. Tổng chi phí hoạt động 11 tháng năm 2023 tăng 1% so với cùng kỳ, do công ty vẫn đẩy mạnh việc phát triển hệ thống.

Tính đến cuối tháng 11-2023, hệ thống PNJ có 398 cửa hàng độc lập, bao gồm 386 cửa hàng PNJ Gold, 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery, 5 cửa hàng Style by PNJ , 1 cửa hàng PNJ Watch và 3 cửa hàng PNJ Art.



Dạ tiệc VIP tri ân và gắn kết khách hàng Ảnh: Bích Tuyền

PNJ vừa được vinh danh tại giải thưởng uy tín: Dẫn đầu Top 10 Doanh nghiệp lĩnh vực thương mại - dịch vụ trong 100 Doanh nghiệp Phát triển bền vững 2023 (do VCCI tổ chức); Top 10 Doanh nghiệp niêm yết quản trị công ty tốt nhất - Nhóm vốn hóa lớn tại "Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết và lễ trao giải cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2023". Đây sẽ tạo động lực để PNJ ngày càng hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp hướng đến sự phát triển bền vững, nâng tầm giá trị thương hiệu doanh nghiệp Việt.