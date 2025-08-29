Phân bón Bình Điền: Khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia với tầm nhìn "Xanh hóa - Số hóa"

Trong không khí trang trọng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Triển lãm Thành tựu Đất nước - 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đã trở thành một sự kiện mang tầm vóc quốc gia, nơi hội tụ và tôn vinh những thương hiệu tiêu biểu đã đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc. Giữa không gian đầy tự hào đó, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã tạo một dấu ấn đặc biệt, không chỉ tái hiện hành trình hơn nửa thế kỷ đồng hành cùng nông nghiệp Việt Nam mà còn giới thiệu một tầm nhìn chiến lược đột phá: "Xanh hóa – Số hóa từ nhà máy đến ruộng vườn", mở ra một chương mới cho nền nông nghiệp bền vững.

Từ "Khởi nghiệp kiến quốc" đến thương hiệu của triệu nhà nông

Triển lãm Thành tựu Đất nước – 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc được tổ chức với quy mô chưa từng có từ trước tới nay, là nơi khắc họa bức tranh toàn cảnh về sự phát triển vượt bậc của Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Việc được lựa chọn tham gia và góp mặt tại phân khu "Khởi nghiệp kiến quốc" không chỉ là một vinh dự, mà còn là sự ghi nhận của quốc gia đối với những đóng góp bền bỉ của Bình Điền trong suốt chặng đường phát triển của đất nước.

Ông Nguyễn Hữu Tú - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tham quan và đánh giá cao chiến lược xanh hóa - số hóa được Bình Điền truyền tải một cách trực quan tại gian hàng

Với lịch sử hơn 50 năm, Bình Điền đã thực sự sống trọn với sứ mệnh "phụng sự nông nghiệp và nông dân". Vượt ra khỏi vai trò của một nhà sản xuất phân bón đơn thuần, Bình Điền đã trở thành người bạn đồng hành, một chuyên gia tận tâm của hàng triệu nông hộ. Thương hiệu phân bón Đầu Trâu đã trở nên quen thuộc trên khắp các cánh đồng, không chỉ mang lại giải pháp dinh dưỡng chất lượng cao mà còn góp phần nâng cao năng suất và chất lượng nông sản Việt.

Điểm khác biệt tạo nên giá trị cốt lõi của Bình Điền chính là sự đầu tư không ngừng nghỉ vào việc chuyển giao khoa học kỹ thuật. Thông qua các chương trình hội thảo, tập huấn và các giải pháp canh tác thông minh, công ty đã từng bước giúp người nông dân làm chủ công nghệ, trở thành những chuyên gia thực thụ trên chính mảnh đất của mình, từ đó tối ưu hóa hiệu quả sản xuất và cải thiện thu nhập một cách bền vững.

Tầm nhìn đột phá: "Xanh hóa – Số hóa từ nhà máy đến ruộng vườn"

Trước những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng cao của thị trường, Bình Điền đã thể hiện vai trò tiên phong khi xác định chiến lược trọng tâm là "Xanh hóa – Số hóa". Đây là một bước đi mang tính thời đại, thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc và cam kết mạnh mẽ đối với tương lai của một nền nông nghiệp xanh, thông minh.

Chiến lược này được xây dựng trên hai trụ cột chính:

Xanh hóa toàn diện: Bình Điền đang đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ sinh học tiên tiến, đưa các chủng vi sinh vật hữu ích vào sản phẩm phân bón. Giải pháp này không chỉ giúp tối ưu hóa dinh dưỡng cho cây trồng mà còn góp phần cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu một cách tự nhiên và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Song song đó, công ty phát triển các mô hình canh tác thông minh và nông nghiệp tuần hoàn, hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả nhất.

Số hóa mạnh mẽ: Nhận thức công nghệ là cầu nối tri thức hiệu quả nhất, Bình Điền đã và đang triển khai các nền tảng số để đưa khoa học kỹ thuật đến gần hơn với người nông dân. Từ mạng xã hội nông nghiệp, hệ thống quản lý dữ liệu canh tác, cho đến trợ lý ảo Chatbot AI và ứng dụng di động thông minh, tất cả đều nhằm một mục tiêu: giúp nông dân tiếp cận thông tin về thời tiết, kỹ thuật canh tác một cách nhanh chóng, chính xác và đưa ra quyết định sản xuất hiệu quả hơn.

Lãnh đạo Công ty CP Phân bón Bình Điền cùng cán bộ nhân viên chào đón Đoàn Lãnh đạo, Nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghé ngang gian hàng ngay sau Lễ khai mạc Triển lãm Thành tựu Đất nước - 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dấu ấn công nghệ và tương lai tại triển lãm quốc gia

Cam kết về một tương lai xanh và số hóa được Bình Điền thể hiện một cách sống động và thuyết phục tại không gian triển lãm. Gian hàng được thiết kế theo phong cách hiện đại, ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR 3600), mang đến cho khách tham quan một trải nghiệm "chạm" vào tương lai của ngành nông nghiệp.

Không gian trưng bày được phân chia thành các khu vực chức năng khoa học, từ khu giới thiệu sản phẩm xanh, giải pháp canh tác bền vững, đến khu trình diễn các nền tảng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông minh. Sự kết hợp này không chỉ truyền tải một cách trực quan về chiến lược của Bình Điền mà còn khẳng định năng lực công nghệ và tầm nhìn đi trước đón đầu của doanh nghiệp.

Gian hàng Bình Điền rực rỡ cờ hoa chào mừng Triển lãm 80 năm Thành tựu Đất nước

Chia sẻ tại sự kiện, ông Ngô Văn Đông – Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền nhấn mạnh:

"Chúng tôi trân trọng cơ hội được góp mặt tại Triển lãm 80 năm Thành tựu Đất nước. Đây là dịp để Bình Điền thể hiện tinh thần đổi mới, trách nhiệm xã hội và cam kết đồng hành cùng người nông dân trên con đường phát triển nông nghiệp bền vững. Đồng thời, chúng tôi mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa tinh thần xanh hóa – số hóa, góp phần vào mục tiêu chung xây dựng đất nước giàu mạnh, thịnh vượng".

Sự hiện diện của Bình Điền tại một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử không chỉ là niềm tự hào, mà còn là lời khẳng định vững chắc về vị thế của một thương hiệu quốc gia. Đó là thương hiệu đã kết nối thành công quá khứ vẻ vang với hiện tại năng động và một tương lai đầy hứa hẹn, tiếp tục sứ mệnh phụng sự và đồng hành cùng đất nước trên hành trình kiến tạo một nền nông nghiệp xanh, thông minh và thịnh vượng.



