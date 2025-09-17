Petrolimex Sài Gòn – 50 năm hành trình giữ mạch nguồn năng lượng

Dòng năng lượng bền vững

Ngày 30-4-1975, khi những chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam cắm lá cờ chiến thắng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trên nóc Dinh Độc Lập, cùng lúc đó, một "cánh quân" đặc biệt - đoàn cán bộ kỹ thuật xăng dầu thuộc Vật tư Miền - đã tiếp quản toàn bộ ba hãng quốc tế Shell, Esso và Caltex, các đại lý xăng dầu miền Nam, cùng các kho xăng dầu tại Nhà Bè. Dưới sự bảo vệ và hỗ trợ của các công nhân hãng, toàn bộ các kho cùng 54.548 tấn xăng dầu, mỡ máy, cơ sở vật chất được tiếp quản an toàn. Trên nền móng đó, ngày 22-8-1975, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè được thành lập.

Với sự đầu tư bài bản, hiện đại trong suốt 50 năm qua, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè hiện có quy mô lớn nhất cả nước

Trong quá trình hoàn thiện hệ thống tổ chức các đơn vị kinh tế, ngày 17-9-1975, Công ty xăng dầu Miền Nam – tiền thân của Petrolimex Sài Gòn - đã được thành lập, trong đó Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè là đơn vị thành viên đầu tiên. Petrolimex Sài Gòn ngày đó mang sứ mệnh tiếp nhận, dự trữ, cung ứng xăng dầu theo kế hoạch Nhà nước giao, nhằm phục vụ công cuộc tái thiết đất nước.

Ông Nguyễn Đăng Chì - Nguyên Trưởng Kho A, một trong những người đầu tiên trực tiếp tiếp quản và vận hành Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè vào ngày 1-5-1975 cho biết: "Chúng tôi – những cán bộ vật tư - chia nhau tiếp quản, vận hành ba kho xăng dầu Nhà Bè giữa bối cảnh 'thù trong giặc ngoài' bao vây tứ phía. Có những thời điểm, anh em chúng tôi hầu như không thể ngủ, chia nhau trực gác 24/24 giờ để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các kho xăng dầu. Chúng tôi biết rõ đây là tài sản quốc gia vô cùng quý giá, là 'huyết mạch' của đất nước".

Cuối thập niên 1980, trong làn gió đổi mới của nền kinh tế thị trường, Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu chính thức được thành lập. Đây là bước chuyển mình quan trọng của Công ty, đánh dấu sự thay đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh: Từ xuất cấp sang xuất bán, từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường cạnh tranh.

Mỗi người lao động Petrolimex Sài Gòn đều mang trong mình "dòng năng lượng" tự tin, tràn đầy nhiệt huyết

Cùng với sự hỗ trợ, đầu tư mạnh mẽ của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (tiền thân của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – Petrolimex) – Petrolimex Sài Gòn đã được hiện đại hóa toàn diện cơ sở vật chất, hạ tầng và nâng cao công tác quản trị. Công tác đầu tư ngày càng được chú trọng cả về chiều rộng và chiều sâu, đưa Petrolimex Sài Gòn trở thành đơn vị dẫn đầu trong Tập đoàn.

Trong đó, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè có quy mô lớn nhất và hiện đại nhất trên cả nước. Với tổng sức chứa lên tới 730.000 m3, hệ thống cầu cảng có thể tiếp nhận tàu 40.000 DWT, hệ thống xuất bộ đáp ứng 700 xe mỗi ngày, năm 2024 Tổng kho đã xuất nhập đạt kỷ lục 6,4 triệu m3. Cùng với đó, các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex Sài Gòn được ví là điểm sáng trong văn minh thương mại tại TP HCM khi tất cả đều được trang bị hiện đại, áp dụng tiêu chuẩn quản trị điều hành tiên tiến cũng như luôn tiên phong kinh doanh các sản phẩm xanh, sạch như xăng sinh học E10, RON 95 - V, Điezen 0,001 – V…

Hòa cùng sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế TP HCM, Công ty đã đa dạng hóa hình thức kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm hóa dầu như gas, nhựa đường, hóa chất… Đây cũng là nền tảng để các đơn vị nội bộ ngành phát triển về sau. Petrolimex Sài Gòn trở thành doanh nghiệp trọng yếu của Tập đoàn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Khi đại dịch Covid -19 bùng phát, TP HCM trải qua những khó khăn chưa từng có tiền lệ, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh gần như bị ngưng trệ. Dù vậy, các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex Sài Gòn vẫn sáng đèn phục vụ công tác chống dịch; Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè vẫn ngày đêm xuất hàng đi các tỉnh, duy trì năng lượng cho các hoạt động sản xuất.

Hay lúc khan hiếm xăng dầu xảy ra liên tiếp trong năm 2022, Petrolimex Sài Gòn với nhiệm vụ chính trị đã đảm bảo nguồn ổn định cho doanh nghiệp, cho người dân tại TP HCM và cho hệ thống Petrolimex tại các tỉnh miền Nam từ Bình Thuận, Nam Tây Nguyên đến Cà Mau!

Ngoài ra, khi Tập đoàn chủ trương phát triển thị trường phía Tây Nam Tổ quốc, Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang (PKC) - đơn vị liên doanh giữa Petrolimex Sài Gòn và Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang – được thành lập. Trong suốt 15 năm xây dựng và phát triển, PKC đã và đang khẳng định vị thế của mình tại địa phương này.

Trải qua nửa thế kỷ với nhiều thử thách, khó khăn, hàng ngàn người lao động Petrolimex Sài Gòn đã đoàn kết, giữ cho dòng năng lượng ấy luôn được vững bền!

Xanh hóa dòng năng lượng

"Tầm nhìn của Petrolimex đến năm 2035 xác định, trở thành Tập đoàn năng lượng đứng đầu Việt Nam về những sản phẩm xanh, sạch, chất lượng cao, thân thiện với môi trường, dựa trên nền tảng công nghệ 4.0 và chuyển đổi số toàn diện. Là đơn vị thành viên, Petrolimex Sài Gòn đã và đang tiên phong bám sát định hướng này, đáp ứng xu thế chuyển đổi sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số" – Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn, ông Võ Văn Tân cho biết.

Cửa hàng xăng dầu Petrolimex là điểm sáng về văn minh thương mại

Trên thực tế, Petrolimex Sài Gòn đã bắt nhịp và đón đầu từ sớm. Năm 2014, Công ty chính thức phân phối xăng sinh học E5 ra thị trường TP HCM. Năm 2018, cung cấp dầu Điêzen 0,001S-V. Năm 2022, cung cấp xăng RON 95–V và năm 2025, Công ty triển khai bán xăng sinh học E10, nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).

Hiện nay, song song với kinh doanh xăng sinh học, Petrolimex đang nghiên cứu các giải pháp năng lượng mới như hydrogen và một số loại nhiên liệu tái tạo. Petrolimex Sài Gòn sẽ tiếp tục tiên phong để đưa các giải pháp này vào thực tiễn, theo đúng định hướng của Tập đoàn.

Dòng năng lượng nhân ái

Petrolimex Sài Gòn nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phái (xã Củ Chi, TP HCM). Năm 2025, Mẹ tròn 111 tuổi.

Bên cạnh việc đảm bảo thu nhập cho người lao động năm sau cao hơn năm trước, Petrolimex Sài Gòn cũng rất quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động, chăm lo cho các trường hợp khó khăn, không may bệnh tật hiểm nghèo... Với gần 1600 lao động, tất cả đều được hưởng các quyền lợi, chính sách theo đúng pháp luật cũng như được tham gia các lớp học kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu, từng bước tiếp cận với khoa học, công nghệ tiên tiến, tăng khả năng thích ứng với tình hình mới. Hằng năm, Công đoàn luôn tổ chức các giải thi đấu thể thao, văn hóa văn nghệ để gắn kết người lao động, phát huy tinh thần đoàn kết.

Không quên những thế hệ đi trước đã góp sức xây dựng nên Petrolimex hôm nay, Ban lãnh đạo Công ty luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các thế hệ cán bộ hưu trí. Ông Phùng Năng Tá, Nguyên Chủ tịch Công đoàn Công ty, Trưởng Ban liên lạc hưu trí chia sẻ: "Hàng năm, lãnh đạo Công ty và Ban liên lạc hưu trí vẫn tổ chức các hoạt động thăm hỏi, gặp mặt các cán bộ, nhân viên đã nghỉ hưu như một sự khích lệ, động viên tinh thần, kết nối nhiều thế hệ trong đại gia đình Petrolimex Sài Gòn. Điều này khiến chúng tôi, những người đã nghỉ hưu, rất cảm động và tự hào".

Đối với trách nhiệm xã hội, Petrolimex Sài Gòn cũng chung tay từ những ngày đầu thành lập. Khi Pháp lệnh phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được ban hành năm 1994, Petrolimex Sài Gòn là một trong những doanh nghiệp đầu tiên đã nhận phụng dưỡng 20 Mẹ Việt Nam anh hùng và 42 thương binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình người có công tại huyện Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè.

Bên cạnh đó, hằng năm Công ty đều vận động cán bộ, công nhân viên cũng như trích quỹ Xã hội để hưởng ứng các phong trào thiện nguyện; tham gia sửa chữa – xây dựng nhà tình thương tình nghĩa; hỗ trợ các trung tâm bảo trợ xã hội nuôi người già không nơi nương tựa, trẻ em tàn tật; trao học bổng cho học sinh nghèo; xây dựng trường học vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ những địa phương gặp thiên tai, bão lụt... Những năm gần đây, Công ty tham gia đóng góp vào Quỹ Vì người nghèo các tỉnh với tổng số tiền bình quân trên 4 tỷ đồng/năm.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid 19, Công ty đã phát động quyên góp từ cán bộ công nhân viên, trích quỹ xã hội để ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid 19, hỗ trợ mua thiết bị y tế, ủng hộ gạo và xăng, tài trợ học bổng cho các cháu học sinh bị mồ côi do Covid 19…

Vững tin tiến vào kỷ nguyên mới

Trong tương lai, TP HCM được kỳ vọng trở thành siêu đô thị đa trung tâm, một cực tăng trưởng vượt trội, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học và công nghệ, logistics thông minh hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đứng trước vận hội mới này, Petrolimex Sài Gòn vẫn sẽ giữ vững là lá cờ đầu trong Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, tiên phong chuyển đổi số toàn diện và cung cấp năng lượng sạch, xanh, thân thiện với môi trường; Cùng cộng đồng doanh nghiệp xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

"Trọng trách đó không hề đơn giản nhưng với truyền thống đoàn kết, với đội ngũ gần 1.600 người lao động được đào tạo bài bản, có trình độ, có niềm tin và khát vọng; cùng sự quan tâm của Tập đoàn, TP HCM; sự tin tưởng của các đối tác, khách hàng, Petrolimex Sài Gòn sẽ vượt qua được mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao" – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Võ Văn Tân khẳng định.