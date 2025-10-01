Tiêu dùng
01/10/2025 17:15

OREO biến tấu từ "Xoay-Nếm-Chấm" đến "Xoay-Nếm-Nhảy"

OREO chính thức tung màn hợp tác đầy bất ngờ với nhóm nhạc K-pop đình đám BABYMONSTER.

Sự kết hợp này mang đến hương vị bánh hoàn toàn mới cùng thiết kế đặc biệt từ hình ảnh các thành viên BABYMONSTER. Với sức hút của BABYMONSTER và vị ngon "khó cưỡng" của OREO, chiến dịch OREO x BABYMONSTER hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt khắp Đông Nam Á. Bên cạnh đó, người tham gia còn có cơ hội trúng chuyến du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.

OREO biến tấu từ "Xoay-Nếm-Chấm" đến "Xoay-Nếm-Nhảy"- Ảnh 1.

Người tiêu dùng trên toàn thế giới đều quen thuộc với "Xoay bánh - Nếm kem - Chấm sữa" của OREO. Lần này, OREO kết hợp cùng BABYMONSTER mang đến phiên bản mới: thử thách #XoayNếmNhảy. Với ca khúc độc quyền do OREO phát hành và vũ đạo gốc do BABYMONSTER thể hiện.

Ông Lucas Levy, Giám đốc Tiếp thị khu vực Đông Nam Á của Mondelez, chia sẻ: "Sự kết hợp này giúp OREO bắt đúng nhịp văn hóa giới trẻ. Bằng cách kết hợp tinh thần vui nhộn của OREO với năng lượng từ biểu tượng K-pop thế hệ mới BABYMONSTER, chúng tôi đang tạo ra khoảnh khắc giao thoa giữa âm nhạc, vũ đạo và hương vị. OREO cùng BABYMONSTER tạo nên một làn sóng mới, từ nghi thức Xoay – Nếm – Chấm trở thành trào lưu #XoayNếmNhảy dành cho thế hệ người hâm mộ trẻ."

Dịp này, OREO ra mắt phiên bản giới hạn bánh quy đỏ OREO BABYMONSTER với lớp kem vị marshmallow và trình làng những chiếc bánh quy đặc biệt do nhóm BABYMONSTER thiết kế.

P.An
