Xây tổ ấm hạnh phúc tại The New City Châu Đốc

Các mặt của The New City Châu Đốc đều tận dụng ánh sáng tự nhiên tối đa, thể hiện ý tưởng của những căn nhà song lập sáng thoáng, kết nối với không gian sân vườn bên ngoài.

Đại diện chủ đầu tư The New City Châu Đốc chia sẻ: "Từ đường nét, kết cấu, ánh sáng, tổng thể hài hòa của The New City Châu Đốc, chúng tôi muốn phát triển khu vực này vượt ra ngoài ý nghĩa công năng của một không gian thông thường. Đây là nơi chia sẻ - tìm hiểu – kết nối để cư dân hiện thực hóa ước mơ về một mái ấm, một nơi an cư đẳng cấp, hiện đại và đầy bản sắc".



Bên cạnh đó, tiện nghi tích hợp khu đô thị cũng là yếu tố ghi điểm đối với nhà đầu tư:

Hệ thống trường học liên cấp quốc tế thực hiện giảng dạy theo chương trình chuẩn quốc tế. Tạo ra môi trường học mở cho con em cư dân của The New City. Đây chính là cơ hội để quý phụ huynh cho con em học tập cọ xát với các mô hình hình học tập tiên tiến nhất trên thế giới.

Bệnh viện, y tế được chú trọng đầu tư, đội ngũ y bác sĩ giỏi có tay nghề cao đảm bảo sức khỏe và an sinh xã hội trong toàn khu vực.

Công viên cây xanh, hồ điều hòa đường xây dựng xen kẽ với các công trình kiến trúc tạo cảnh quan xanh mát hài hòa với tự nhiên. Người dân sinh sống ở đây sẽ không cảm thấy ngột ngạt, ồn ào như những dự án xây dựng khác. Bởi chủ đầu tư luôn đặt giá trị sống chất lượng của cư dân lên hàng đầu.

Các điểm văn hóa – vui chơi giải trí được bố trí phù hợp theo từng nhóm và khu vực khác nhau đảm bảo cư dân ở khu vực nào cũng có thể tận hưởng và trải nghiệm.

Hệ thống xử lý nước thải được đảm bảo chuẩn quốc tế, không có hiện tượng tắc nghẽn, ùn ứ khi gặp mưa lớn.

Dự án The New City Châu Đốc đã và đang được tiến hành tại trung tâm thành phố Châu Đốc. Dự án này đáp ứng đầy đủ nhu cầu về nhà ở và lĩnh vực hậu cần cho mục tiêu xây đựng đô thị dân cư mới với phương châm "xanh" và bền vững; đem đến một nơi sinh sống, nghỉ dưỡng và làm việc đầy tiềm năng phát triển trong tương lai.