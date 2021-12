The New City Châu Đốc với các loại hình nhà ở nổi bật trong đô thị

Nhà phố là loại hình bất động sản bao gồm nhà dự án và nhà thổ cư. Loại hình bất động sản này đã trở thành loại hình ưa chuộng nhất trên thị trường bất động sản hiện nay. Do đó, để theo kịp với xu hướng nhu cầu khách hàng nên The New City Châu Đốc đã triển khai dự án nhà phố thương mại kết hợp để tạo ra nhiều phương thức vừa ở và vừa kinh doanh.

Hình ảnh: Phối cảnh tổng thể nhà liên kế và nhà phố

Biệt thự theo phong cách hiện đại nhưng pha chút cổ điển mang trong mình lối kiến trúc có sự đơn giản về bố cục hình khối không gian, phi đối xứng, hoàn toàn loại bỏ những họa tiết trang trí của những trường phái cổ điển thay vào đó là những mảng kính, thép bê tông với những sắc màu sáng với một tổng thể đơn giản nhất.



Hình ảnh: Phối cảnh biệt thự

Hình ảnh: Phối cảnh tổng thể khu biệt thự

Chung cư là loại hình ở đa dạng và phổ biến nhất hiện nay. Các căn hộ chung cư bao gồm các khu dân sinh sống bên trong các căn hộ khép kín với đầy đủ tiện nghi. Loại hình nhà ở này thường sẽ phát triển ở các thành phố lớn có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Ngoài ra còn là cơ sở thu hút người dân từ các nơi đến để thúc đẩy kinh tế của đô thị tăng trưởng hơn. Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi cùng với hệ thống an ninh an toàn sẽ là lựa chọn cho nhiều gia đình. Bởi các căn hộ chung cư sẽ tích hợp các chức năng hiện đại phù hợp với mục đích ở của các hộ gia đình. Cụ thể như gia đình đông thành viên, vợ chồng son, độc thân,…



Hình ảnh: Phối cảnh tổng thể toàn khu đô thị

Hình ảnh: Phối cảnh khu dạo, nghỉ ngơi tích hợp của chung cư và khu thương mại

Hình ảnh: Phối cảnh chung cư từ trên xuống của khu đô thị

Ngoài ra, tầm nhìn đến năm 2030, dự án sẽ chú trọng quy hoạch nhà ở xã hội; tập trung triển khai cải tạo, chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật để nâng cao chất lượng sống của người dân tại đây.