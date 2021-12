The New City Châu Đốc - Khu đô thị hiện đại bên Núi Sam

Dự án The New City Châu Đốc. Ảnh: Thiên Minh Holdings

Ánh sáng mặt trời là nguồn năng lượng cho vạn vật trên trái đất. Do đó, trong thiết kế, cần chú trọng không gian mở để đón nguồn ánh sáng tự nhiên. Vận dụng điều này, mỗi căn nhà tại The New City Châu Đốc đều có thiết kế mở với ban công rộng, nhiều khung cửa sổ lớn để kết nối tối đa không gian xanh bên ngoài, đem nắng – gió – khí trời vào từng góc nhỏ trong nhà.



Kiến trúc tại The New City Châu Đốc mang phong cách thiết kế hướng tâm, hiện đại và khoa học nhằm tiết kiệm không gian và tối ưu công năng, đảm bảo không gian riêng cho các thành viên nhưng vẫn có không gian chung để sinh hoạt, gắn kết gia đình.

Thiết kế không gian phòng ngủ dự án The New City Châu Đốc. Ảnh: Thiên Minh Holdings

Thiết kế The New City Châu Đốc đặc biệt chú trọng trong kiến tạo cảnh quan thiên nhiên, thông qua các công trình: đường chạy bộ ven hồ, trò chơi trẻ em, đài vọng cảnh, vườn nướng BBQ, thể dục ngoài trời...



Với lợi thế vị trí nằm gần ngay bên cạnh núi Sam, cư dân nơi đây vừa có không gian sống khoáng đạt, trong lành tốt cho sức khoẻ, vừa hưởng trọn vượng khí phong thủy từ núi Sam.