Thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch Covid-19

Theo đó, đối tượng cách ly y tế tập trung tại cơ sở khám chữa bệnh (KCB) do Covid-19, bao gồm: người mắc bệnh dịch, người bị nghi ngờ mắc bệnh dịch, người mang mầm bệnh dịch, người tiếp xúc với tác nhân gây bệnh dịch do Covid-19; người đang cách ly y tế tại nhà, cách ly y tế tại cửa khẩu nhưng có dấu hiệu tiến triển thành bệnh dịch do Covid-19.

Phương án thanh toán

Về thanh toán chi phí KCB đối với người có thẻ BHYT đang trong thời gian cách ly y tế tập trung do Covid-19 phải KCB tại cơ sở KCB, ngân sách nhà nước chi trả gồm: tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền… theo hướng dẫn của Bộ Y tế; phần cùng chi trả chi phí KCB đối với các bệnh khác của người có thẻ BHYT; chi phí KCB ngoài phạm vi chi trả của quỹ BHYT; chi phí thực hiện cách ly y tế. Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí KCB các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp đi KCB đúng tuyến, trừ chi phí do ngân sách nhà nước chi trả nêu trên.

Thanh toán chi phí KCB đối với người có thẻ BHYT đang điều trị tại cơ sở KCB (không phải là điều trị bệnh do Covid-19) nhưng phải cách ly y tế do bộ phận, khoa, phòng, khu điều trị hoặc toàn bộ cơ sở KCB phải cách ly y tế... thì chi phí KCB trước ngày cơ sở KCB phải cách ly y tế do quỹ BHYT và người có thẻ BHYT thanh toán theo quy định hiện hành về BHYT.

Người có thẻ BHYT không phụ thuộc thời gian hẹn khám lại

Chi phí KCB từ ngày cơ sở KCB phải cách ly y tế thực hiện thanh toán từ ngân sách nhà nước chi trả với: Chi phí KCB đối với bệnh do Covid-19 (nếu có), bao gồm: tiền khám bệnh, tiền giường, tiền dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền... theo hướng dẫn của Bộ Y tế; phần cùng chi trả chi phí KCB BHYT đối với các bệnh khác của người có thẻ BHYT; chi phí KCB ngoài phạm vi chi trả của quỹ BHYT; chi phí thực hiện cách ly y tế.

Quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp đi KCB đúng tuyến cho đến ngày khỏi bệnh được tổng kết bệnh án ra viện, trừ chi phí do ngân sách nhà nước chi trả.

Hướng dẫn cơ sở chuyển tuyến phù hợp

Trường hợp cơ sở KCB BHYT phải cách ly y tế theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ KCB cho người nghi nhiễm, nhiễm Covid-19, Sở Y tế phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn người đăng ký KCB BHYT ban đầu tại cơ sở KCB đó đến KCB ban đầu tại cơ sở KCB BHYT khác trên địa bàn tỉnh, thành phố; hướng dẫn cơ sở KCB chuyển tuyến phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Đối với người bệnh đã được cơ sở KCB kê đơn, cấp thuốc (thuốc chống thải ghép, thuốc điều trị ung thư...), điều trị và đã cấp giấy hẹn khám lại (sau đây gọi tắt là cơ sở KCB đã cấp giấy hẹn khám lại) nhưng do dịch bệnh, người bệnh không đến khám lại được hoặc không được đến khám, đồng thời các cơ sở KCB khác không có các thuốc này để cấp cho người bệnh, cơ sở KCB đã cấp giấy hẹn khám lại hướng dẫn điều trị và chuyển thuốc hoặc phối hợp với công ty dược để chuyển thuốc về cơ sở KCB nơi người bệnh đang cách ly y tế hoặc cơ sở KCB khác để cấp thuốc phù hợp với điều kiện dịch bệnh; thông tin và hướng dẫn người bệnh lựa chọn cơ sở KCB phù hợp để được cấp thuốc, điều trị.

Đối với người bệnh điều trị huyết áp, đái tháo đường các cơ sở khác đủ điều kiện kê đơn và có thuốc để cấp thuốc, điều trị cho người bệnh thì hướng dẫn người bệnh lựa chọn cơ sở KCB phù hợp để cấp thuốc, điều trị cho người bệnh. Giấy hẹn khám lại trong thời gian công bố dịch của cấp có thẩm quyền hoặc cơ sở y tế phải cách ly y tế hoặc người bệnh phải cách ly y tế, người có thẻ BHYT không phụ thuộc thời gian hẹn khám lại.