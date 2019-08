Tặng gạo cho 1000 em học sinh ở các lớp học tình thương trên địa bàn TP HCM

Đây là một trong những dự án quan trọng nhằm tạo động lực cho những em ở các lớp học tình thương đi học để biết chữ, từ đó có cơ hội thay đổi cuộc sống, cũng như khuyến khích gia đình cho con em nhà mình đi học ở các lớp học tình thương.



Dự kiến hỗ trợ 1,000 học sinh, dự án “Đi Học Có Gạo” được chính thức thực hiện từ tháng 08/2019 và sẽ kéo dài đến cuối năm 2019. Theo đó, nếu tham gia đầy đủ hơn 70% số buổi học mỗi tháng và có tên trong danh sách lớp học từ 3 tháng trở lên, mỗi em học sinh ở các lớp học tình thương sẽ được hỗ trợ 10kg gạo Lộc Trời mỗi tháng được tài trợ bởi Tập đoàn Yeah1 và sự hỗ trợ của Tập đoàn Lộc Trời. Với loại gạo trắng hạt dài, dẻo mềm, bữa ăn hàng ngày của các em sẽ thêm đủ đầy.

Đại diện Tập đoàn Yeah1 cho biết: “Được đi học là quyền cơ bản của con người. Tập đoàn Yeah1 sẽ không đứng ngoài trong hành trình phát triển giáo dục Việt Nam. Chúng tôi hi vọng dự án “Đi Học Có Gạo” không chỉ dừng lại ở Tp. Hồ Chí Minh, mà còn được nhân rộng ra toàn quốc để các em học sinh ở những lớp học tình thương của 63 tỉnh thành Việt Nam qua đó có điều kiện đến lớp thường xuyên hơn”.

Dự án “Đi Học Có Gạo” còn có sự đồng hành của các thành viên nhóm nhạc thần tượng nữ SGO48. Trong ngày đầu tiên ra quân trao gạo tại nhiều điểm trường khắp quận 12, năm cô gái trẻ của SGO48 bao gồm Anna, Kaycee, Lệ Trang, Trùng Dương và Tiên Linh đã tham gia giao lưu, truyền tải năng lượng tích cực, tiếp thêm động lực thực hiện ước mơ cho các em nhỏ. Thành viên Kaycee, trưởng nhóm (captain) của SGO48 chia sẻ: “Trong cuộc sống, không phải ai sinh ra cũng nhận được may mắn. Có người nghèo khổ, thiếu thốn, có em bé lại mồ côi ngay khi chào đời. Tụi em may mắn hơn khi nhận được cuộc sống đủ đầy, được nhiều người quan tâm vì vậy em nghĩ tụi em cần sử dụng tài năng của mình để làm nhiều điều có ích hơn và chia sẻ lại với những người thiếu may mắn. Cho đi cũng là cách mình được nhận lại. Sau chuyến đi này, em thấy mình cần sống tích cực hơn và chung tay với nhiều người làm nên những điều tốt đẹp cho cuộc sống”.

Hòa cùng không khí hân hoan mùa tựu trường, trong tháng 8 này, những bao gạo đầu tiên của dự án “Đi Học Có Gạo” sẽ được chuyển đến tận tay 340 em học sinh ở 11 điểm trường thuộc các lớp học tình thương của Quận 12. Hiện tại, Ban Tổ Chức chương trình đã khảo sát địa điểm, đang làm việc với các bên liên quan, để trao tặng gạo cho các em học sinh ở các quận khác thuộc Tp. Hồ Chí Minh.