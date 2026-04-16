Fi Vietnam 2026 - Trung tâm Kết nối nguyên liệu và đổi mới toàn cầu

Là triển lãm thương mại chuyên ngành nguyên liệu thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam, Fi Vietnam 2026 đánh dấu phiên bản lớn nhất từ trước đến nay, dự kiến sẽ đón tiếp hơn 300 đơn vị trưng bày và 9.000 khách tham quan chuyên ngành từ 40 quốc gia, thiết lập một cột mốc mới về quy mô và tính quốc tế.

Sự kiện do Informa Markets tổ chức, với sự đồng hành của các Hiệp hội gồm có Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP HCM (FFA), Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực – Thực phẩm Việt Nam (VAFoST).

Kết nối nguồn nguyên liệu toàn cầu

Tiếp tục mở rộng quy mô quốc tế, Fi Vietnam 2026 sẽ giới thiệu 6 Khu gian hàng Quốc tế, đại diện cho EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và Thái Lan, quy tụ đa dạng các nhà cung cấp nguyên liệu, giải pháp và đổi mới từ khắp nơi trên thế giới.

Song song đó, Fi Vietnam 2026 sẽ giới thiệu 6 Khu gian hàng Nguyên liệu, bao gồm: Nguyên liệu sức khỏe, Nguyên liệu tự nhiên, Nguyên liệu đồ uống, Nguyên liệu thức ăn thú cưng, Probiotics, Nguyên liệu chức năng.

Các khu vực này phản ánh bức tranh toàn diện của ngành nguyên liệu, từ thực phẩm bổ sung, hợp chất hoạt tính sinh học và phụ gia chức năng đến hệ thống hương vị, chất ổn định và các giải pháp công thức, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các ứng dụng phù hợp trong nhiều phân khúc thực phẩm và đồ uống.

Bên cạnh đó, Khu gian hàng Doanh nghiệp mới được thiết kế như một nền tảng hỗ trợ dành riêng cho các doanh nghiệp lần đầu tham gia, giúp giới thiệu sản phẩm, gia tăng nhận diện thương hiệu và kết nối với các đối tác tiềm năng trong thị trường nguyên liệu F&B đang phát triển nhanh tại Việt Nam.

Để tăng cường hiệu quả kết nối, Fi Vietnam 2026 mang đến Khu vực Kết nối Doanh nghiệp cùng Chương trình Khách mua chủ chốt giúp kết nối trực tiếp giữa người mua và nhà cung cấp đã được chọn lọc.

Mở đầu cho chuỗi hoạt động trước thềm triển lãm, Fi Vietnam Golf Game – Kết nối cộng đồng nguyên liệu ngành F&B sẽ diễn ra vào 12:00 trưa ngày 12-05-2026 tại Sân Golf Tân Sơn Nhất (TP HCM).

Sự kiện mang đến một cách networking mới mẻ khi kết hợp thể thao và trải nghiệm – nơi mỗi cú swing mở ra cơ hội hợp tác, mỗi cuộc trò chuyện khơi nguồn ý tưởng. Đồng hành cùng Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP HCM (FFA) với vai trò Đối tác Danh dự, chương trình góp phần nâng tầm chất lượng kết nối và tạo đà cho những cơ hội giá trị xuyên suốt Fi Vietnam. Hạn đăng ký đến 06-05-2026.

Mở khóa cơ hội đổi mới, phát triển bền vững và tăng trưởng kinh doanh tại Fi Vietnam 2026

Fi Vietnam 2026 mang đến cơ hội độc đáo để giới thiệu các đổi mới, kết nối trực tiếp với các nhà ra quyết định chủ chốt, tạo dựng nguồn khách hàng tiềm năng và đón đầu xu hướng trong một ngành công nghiệp đang chuyển mình mạnh mẽ.

Dù bạn là nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ hay chuyên gia R&D, Fi Vietnam 2026 là nền tảng hàng đầu để khám phá nguyên liệu mới, cập nhật xu hướng nổi bật và thiết lập các mối quan hệ hợp tác bền vững ngay tại trung tâm ngành F&B khu vực Đông Nam Á.

