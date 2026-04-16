16/04/2026 08:00

Fi Vietnam 2026 - Trung tâm Kết nối nguyên liệu và đổi mới toàn cầu

Fi Vietnam 2026 – Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Nguyên liệu, Hương liệu, Phụ gia Chế biến Thực phẩm & Đồ uống tại Việt Nam, từ ngày 13-15.5, tại SECC, TP HCM.

Là triển lãm thương mại chuyên ngành nguyên liệu thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam, Fi Vietnam 2026 đánh dấu phiên bản lớn nhất từ trước đến nay, dự kiến sẽ đón tiếp hơn 300 đơn vị trưng bày và 9.000 khách tham quan chuyên ngành từ 40 quốc gia, thiết lập một cột mốc mới về quy mô và tính quốc tế.

Sự kiện do Informa Markets tổ chức, với sự đồng hành của các Hiệp hội gồm có Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP HCM (FFA), Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực – Thực phẩm Việt Nam (VAFoST).

Kết nối nguồn nguyên liệu toàn cầu

Tiếp tục mở rộng quy mô quốc tế, Fi Vietnam 2026 sẽ giới thiệu 6 Khu gian hàng Quốc tế, đại diện cho EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và Thái Lan, quy tụ đa dạng các nhà cung cấp nguyên liệu, giải pháp và đổi mới từ khắp nơi trên thế giới.

Song song đó, Fi Vietnam 2026 sẽ giới thiệu 6 Khu gian hàng Nguyên liệu, bao gồm: Nguyên liệu sức khỏe, Nguyên liệu tự nhiên, Nguyên liệu đồ uống, Nguyên liệu thức ăn thú cưng, Probiotics, Nguyên liệu chức năng.

Các khu vực này phản ánh bức tranh toàn diện của ngành nguyên liệu, từ thực phẩm bổ sung, hợp chất hoạt tính sinh học và phụ gia chức năng đến hệ thống hương vị, chất ổn định và các giải pháp công thức, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các ứng dụng phù hợp trong nhiều phân khúc thực phẩm và đồ uống.

Bên cạnh đó, Khu gian hàng Doanh nghiệp mới được thiết kế như một nền tảng hỗ trợ dành riêng cho các doanh nghiệp lần đầu tham gia, giúp giới thiệu sản phẩm, gia tăng nhận diện thương hiệu và kết nối với các đối tác tiềm năng trong thị trường nguyên liệu F&B đang phát triển nhanh tại Việt Nam.

Để tăng cường hiệu quả kết nối, Fi Vietnam 2026 mang đến Khu vực Kết nối Doanh nghiệp cùng Chương trình Khách mua chủ chốt giúp kết nối trực tiếp giữa người mua và nhà cung cấp đã được chọn lọc.

Mở đầu cho chuỗi hoạt động trước thềm triển lãm, Fi Vietnam Golf Game – Kết nối cộng đồng nguyên liệu ngành F&B sẽ diễn ra vào 12:00 trưa ngày 12-05-2026 tại Sân Golf Tân Sơn Nhất (TP HCM).

Sự kiện mang đến một cách networking mới mẻ khi kết hợp thể thao và trải nghiệm – nơi mỗi cú swing mở ra cơ hội hợp tác, mỗi cuộc trò chuyện khơi nguồn ý tưởng. Đồng hành cùng Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP HCM (FFA) với vai trò Đối tác Danh dự, chương trình góp phần nâng tầm chất lượng kết nối và tạo đà cho những cơ hội giá trị xuyên suốt Fi Vietnam. Hạn đăng ký đến 06-05-2026.

Để biết thêm thông tin Fi Vietnam Golf Game, vui lòng liên hệ:

• Ms. Summer Nguyen – summer.nguyen@informa.com | +84 932 595 365

Mở khóa cơ hội đổi mới, phát triển bền vững và tăng trưởng kinh doanh tại Fi Vietnam 2026

Fi Vietnam 2026 mang đến cơ hội độc đáo để giới thiệu các đổi mới, kết nối trực tiếp với các nhà ra quyết định chủ chốt, tạo dựng nguồn khách hàng tiềm năng và đón đầu xu hướng trong một ngành công nghiệp đang chuyển mình mạnh mẽ.

Dù bạn là nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ hay chuyên gia R&D, Fi Vietnam 2026 là nền tảng hàng đầu để khám phá nguyên liệu mới, cập nhật xu hướng nổi bật và thiết lập các mối quan hệ hợp tác bền vững ngay tại trung tâm ngành F&B khu vực Đông Nam Á.

Thọ Phát nâng cấp bánh giò: Nhân đầy đặn, vị truyền thống, giải bài toán kinh tế cho người bận rộn

Thọ Phát nâng cấp bánh giò: Nhân đầy đặn, vị truyền thống, giải bài toán kinh tế cho người bận rộn

Sản phẩm 08:00

Thọ Phát chính thức tung ra dòng Bánh giò khay với trọng lượng 160g, tăng lượng nhân thịt nhưng vẫn giữ trọn hương vị truyền thống 40 năm.

Thị trường vonfram bước vào chu kỳ mới

Thị trường vonfram bước vào chu kỳ mới

Doanh nghiệp 08:00

Thị trường vonfram đang bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng, không chỉ đến từ yếu tố cung – cầu mà còn chịu tác động từ các chính sách của Trung Quốc.

Chủ tịch Haxaco chia sẻ bí quyết thành công khi mở đại lý VinFast

Chủ tịch Haxaco chia sẻ bí quyết thành công khi mở đại lý VinFast

Sản xuất - Kinh doanh 13:38

"Tại thị trường nội địa, VinFast đang cho thấy sức bật mạnh mẽ và được người tiêu dùng ưa chuộng".

Boulevard Prime - Siêu phẩm nhà phố đón dòng tiền 24/7 từ “vũ trụ không ngủ” Cosmo Bay

Boulevard Prime - Siêu phẩm nhà phố đón dòng tiền 24/7 từ “vũ trụ không ngủ” Cosmo Bay

Dự án mới 13:37

Boulevard Prime nằm trên đại lộ Tương Lai rộng 50 m - trục giao thương hình thành đầu tiên của siêu đô thị, dẫn thẳng tới "vũ trụ giải trí 24/7" Cosmo Bay.

Mondelez Kinh Đô nâng cao nhận thức rác thải nhựa cho học sinh tiểu học

Mondelez Kinh Đô nâng cao nhận thức rác thải nhựa cho học sinh tiểu học

Nhịp sống 13:37

Mondelez Kinh Đô Việt Nam khởi động chương trình “Nâng cao nhận thức về rác thải – Trash Right 2026”, lễ phát động được tổ chức tại phường Bình Hòa, TP.HCM.

Techcombank và Hệ sinh thái đồng hành cùng VTV đưa FIFA World Cup 2026™ về Việt Nam

Techcombank và Hệ sinh thái đồng hành cùng VTV đưa FIFA World Cup 2026™ về Việt Nam

Văn hóa – Giải trí 10:25

Việc đồng hành cùng VTV trong mùa World Cup 2026 là minh chứng rõ nét cho cam kết phụng sự cộng đồng một cách bền bỉ, nhất quán của Techcombank và Hệ sinh thái

Hàng nghìn người lao động lựa chọn Mì 3 Miền Gold tại “Chương trình Tiêu Dùng Xanh”

Hàng nghìn người lao động lựa chọn Mì 3 Miền Gold tại “Chương trình Tiêu Dùng Xanh”

Sản phẩm 16:59

Các sản phẩm Mì 3 Miền Gold và Trà Mật Ong BONCHA đã thu hút sự quan tâm lớn từ hàng nghìn người lao động nhờ đáp ứng tốt tiêu chí “ngon – tiện – giá hợp lý”.


