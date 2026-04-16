Sacombank hợp tác với Cục Thuế triển khai giải pháp hỗ trợ hàng triệu hộ kinh doanh trên toàn quốc

Việc ký kết nhằm triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh trong quản lý doanh thu, xuất hóa đơn điện tử, kê khai và nộp thuế.

Nghi thức ký kết hợp tác giữa SACOMBANK và Cục Thuế

Sự kiện được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, kết nối đồng thời với các điểm cầu của SACOMBANK tại 14 địa phương gồm: Đồng Nai, Lâm Đồng, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Lạng Sơn, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên và Thanh Hóa.

Đại diện hai đơn vị cho biết, việc ký kết đồng loạt tại nhiều tỉnh thành trong bối cảnh Nghị định 68 đã có hiệu lực không chỉ thể hiện quyết tâm triển khai đồng bộ, thống nhất, mà còn cho thấy nỗ lực lan tỏa cấp tốc các giải pháp hỗ trợ đến hộ kinh doanh trên phạm vi cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Tổng Giám đốc SACOMBANK - chia sẻ: "Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh là nhóm khách hàng rất đa dạng về quy mô và hình thức hoạt động. Vì vậy, SACOMBANK đã đi sâu phân tích đặc thù từng nhóm và xây dựng các bộ giải pháp chuyên biệt trên nguyên tắc: quy trình dễ hiểu - thiết bị dễ sử dụng - thao tác dễ làm và tối ưu chi phí".

Ông Nguyễn Minh Tâm - P.TGĐ SACOMBANK chia sẻ tại buổi lễ

Song song, Ngân hàng đã chủ động phối hợp với cơ quan thuế tại nhiều địa phương gồm TP HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang, Cà Mau, Đắk Lắk… nhằm triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế; đồng thời hướng dẫn đăng ký, kê khai và sử dụng hóa đơn điện tử, bao gồm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đặc biệt, SACOMBANK tổ chức đội ngũ nhân viên trực tiếp đến tận nơi tư vấn và đồng hành cùng hộ kinh doanh, thu hẹp khoảng cách giữa chính sách, công nghệ và thực tiễn.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế, nhấn mạnh quá trình hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý thuế luôn đặt mục tiêu xuyên suốt là tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, nhất là khu vực hộ kinh doanh. Trong thời gian qua, cơ quan thuế đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thực tiễn để hộ kinh doanh hiểu đúng, làm đúng các quy định mới.

"Lễ ký kết ngày hôm nay giúp chúng ta tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm từ cơ quan Thuế, SACOMBANK và các nhà cung cấp giải pháp để cùng mang lại các lợi ích thiết thực, phù hợp cho nhóm Hộ kinh doanh nói riêng và khối Kinh tế tư nhân nói chung", ông Mai Sơn chia sẻ và đồng thời ghi nhận SACOMBANK như một hình mẫu hợp tác hiệu quả giữa ngân hàng thương mại và cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tại lễ ký kết

Sự kiện hợp tác giữa SACOMBANK và Cục Thuế được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang lại các giải pháp thiết thực, giúp hộ kinh doanh tuân thủ quy định về kê khai, nộp thuế theo phương thức mới, đồng thời hình thành thói quen thanh toán không tiền mặt, quản lý tài chính bài bản, minh bạch, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định trong bối cảnh kinh tế số.

SACOMBANK cho biết sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp dành riêng cho hộ kinh doanh cũng như đẩy mạnh phối hợp với cơ quan thuế trong công tác truyền thông, đào tạo, hướng dẫn thực tế, giúp hộ kinh doanh từng bước thích ứng với các yêu cầu mới một cách thuận lợi, giảm thiểu áp lực chuyển đổi.

Nghi thức ký kết được kết nối trực tuyến với 14 điểm cầu Thuế các tỉnh, thành phố trên cả nước

Về dài hạn, sự đồng hành này không chỉ góp phần nâng cao mức độ tuân thủ và minh bạch trong cộng đồng hộ kinh doanh, mà còn mở ra cơ hội để khu vực kinh tế này tiếp cận sâu hơn với các dịch vụ tài chính chính thức, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô và phát triển bền vững. Đây cũng là cách SACOMBANK khẳng định vai trò chủ động trong việc kết nối chính sách với thực tiễn, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.