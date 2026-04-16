Anh Thanh Hùng, công nhân tại khu công nghiệp Bình Dương, kể lại: "Tháng trước con bị tai nạn, cần tiền đóng viện phí ngay mà lương còn 10 ngày nữa mới về. Tôi tìm đến ứng dụng trên điện thoại vì không kịp chuẩn bị hồ sơ ngân hàng."

4 yếu tố người dùng thường cân nhắc khi cần tiền gấp

Tốc độ — "Có tiền trong hôm nay không?"

Theo quy định hiện hành, người dùng cần hoàn thành xác thực sinh trắc học bằng CCCD gắn chip để đăng ký vay tại các tổ chức tín dụng trên nền tảng số. Người đã xác thực đầy đủ từ trước thường được xử lý nhanh hơn đáng kể so với người bắt đầu từ đầu khi đang cần gấp.

Thủ tục — "Có phải chuẩn bị nhiều giấy tờ không?"

Người lao động phổ thông, người làm tự do hay tiểu thương thường không có hợp đồng lao động chính thức. Các sản phẩm vay tiêu dùng số thường chỉ yêu cầu xác thực CCCD — điểm khác biệt thực chất với quy trình ngân hàng truyền thống.

Chi phí thực tế — "Tổng tôi phải trả là bao nhiêu?"

Trước khi ký bất kỳ hợp đồng nào, người vay cần xem rõ tổng số tiền phải hoàn trả — bao gồm gốc, lãi và toàn bộ phí phát sinh. Nền tảng uy tín sẽ hiển thị đầy đủ thông tin này trước khi người dùng xác nhận.

Pháp lý — "Ai cung cấp khoản vay này?"

Theo quy định pháp luật hiện hành, hoạt động cấp tín dụng tiêu dùng phải được cung cấp bởi tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép. Bất kỳ dịch vụ nào không công bố rõ tên tổ chức tín dụng cung cấp hoặc yêu cầu nộp tiền trước khi giải ngân đều là dấu hiệu cảnh báo cần tránh.

Cảnh báo: tài khoản và fanpage giả mạo đang gia tăng

Thủ đoạn phổ biến là nhắn tin mời vay, yêu cầu cung cấp thông tin CCCD qua link không chính thống, hoặc thu phí trước khi giải ngân — điều mà nền tảng hợp pháp không bao giờ thực hiện.

Với sản phẩm Vay Nhanh trên ứng dụng MoMo, fanpage chính thức duy nhất trên Facebook là Vay Nhanh trên MoMo. Người dùng cần xác minh thông tin tại đây hoặc trực tiếp trên ứng dụng MoMo.

Vay Nhanh trên MoMo — ví dụ về mô hình tín dụng số minh bạch

Một trong những sản phẩm tín dụng tiêu dùng số được người dùng biết đến tại Việt Nam là Vay Nhanh — do các tổ chức tín dụng được phép cung cấp qua ứng dụng MoMo, gồm Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF), Công ty Tài chính tín dụng tiêu dùng TNHH MB Shinsei (MCredit), Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt (VietCredit) và Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại. Ứng dụng MoMo cung cấp nền tảng công nghệ và dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức này.

Người dùng MoMo trong độ tuổi 18–50 đã hoàn thành xác thực giấy tờ tùy thân có thể tham khảo điều kiện và quy trình đăng ký sản phẩm vay tiền nhanh trực tiếp trên ứng dụng hoặc tại fanpage Vay Nhanh trên MoMo.

Khách hàng mới đủ điều kiện có thể được hưởng ưu đãi 0% lãi suất tháng đầu với gói vay lên đến 3 triệu đồng. Tiểu thương có sử dụng Loa thông báo chuyển khoản MoMo có thể đủ điều kiện đăng ký gói vay lên đến 100 triệu đồng với lãi suất trên dư nợ gốc từ 1,91%/tháng.

Người dùng nên tra cứu thông tin sản phẩm vay tiêu dùng tại fanpage chính thức "Vay Nhanh trên MoMo" hoặc trực tiếp trên ứng dụng MoMo thay vì tin vào các tài khoản không được xác nhận.

Trước khi đăng ký bất kỳ khoản vay nào, người dùng nên kiểm tra thông tin qua kênh chính thống của nền tảng hoặc tổ chức cung cấp.