Thị trường vonfram bước vào chu kỳ mới

Những thay đổi này đang tái định hình cấu trúc thị trường và mở ra một chu kỳ mới cho ngành khoáng sản chiến lược, trong đó vonfram là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo các phân tích tại Hội nghị Vonfram quốc tế tổ chức tại Ganzhou (Trung Quốc) tháng 3-2026, chính phủ Trung Quốc đang chuyển từ vai trò là nhà cung cấp lớn cho thế giới sang ưu tiên tiêu dùng nội địa và bảo vệ tài nguyên chiến lược. Sản lượng khai thác bị cắt giảm, hoạt động sản xuất chịu áp lực từ các quy định môi trường, trong khi xuất khẩu được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Song song với đó, nhu cầu nội địa của Trung Quốc lại tăng khi nền kinh tế hướng đến các ngành công nghệ và tiêu dùng giá trị cao. Sự đảo chiều này khiến Trung Quốc dần chuyển từ vị thế xuất khẩu sang tiêu thụ, thậm chí trở thành bên nhập khẩu đối với một số dạng nguyên liệu vonfram.

Khoảng trống nguồn cung và cơ hội cho các nhà cung cấp ngoài Trung Quốc

Những thay đổi này đã tạo ra một khoảng trống nguồn cung ngày càng rõ rệt trên thị trường toàn cầu. Xuất khẩu giảm, trong khi nhu cầu công nghiệp tăng khiến giá vonfram tiến tới một mặt bằng mới. Đáng chú ý, hiện thế giới đang thiếu hụt khoảng 79.000 tấn, phản ánh sự mất cân đối giữa cung và cầu.

Trong bối cảnh đó, các nhà cung cấp ngoài Trung Quốc đang dần trở thành những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi thị trường chuyển từ trạng thái phụ thuộc vào một nguồn cung sang đa dạng hóa, giá trị của các nguồn cung thay thế được định giá lại.

Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) là một trong số ít doanh nghiệp sở hữu nền tảng khai thác và chế biến vonfram quy mô lớn. Với mỏ Núi Pháo và chuỗi giá trị tích hợp từ khai thác đến chế biến sâu, doanh nghiệp có khả năng đảm bảo nguồn cung ổn định, kiểm soát chi phí và hưởng lợi khi giá vonfram duy trì ở vùng cao.

Toàn cảnh nhà máy Núi Pháo

Không chỉ dừng ở lợi thế tài nguyên, MSR còn đang nâng cấp vị thế trên thị trường vốn. Theo kế hoạch trình cổ đông, doanh nghiệp dự kiến chuyển niêm yết từ UPCoM sang HOSE, bước đi nhằm nâng chuẩn minh bạch, quản trị và mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn tổ chức. Trong bối cảnh HOSE là nơi tập trung phần lớn các quỹ đầu tư và dòng tiền dài hạn, việc chuyển sàn có thể giúp MSR cải thiện thanh khoản, gia tăng mức độ bao phủ phân tích và từng bước tham gia vào các danh mục đầu tư quy mô lớn.

Từ chu kỳ hàng hóa đến chu kỳ vốn: Động lực kép cho tăng trưởng

Sự kết hợp giữa chu kỳ ngành thuận lợi và chiến lược mở rộng thị trường vốn đang tạo ra một nền tảng tăng trưởng mang tính "động lực kép" cho MSR. Một mặt, giá vonfram được hỗ trợ bởi cấu trúc cung – cầu mới, trong đó nguồn cung bị hạn chế trong khi nhu cầu từ các ngành công nghệ cao tiếp tục tăng. Mặt khác, việc chuyển niêm yết lên HOSE mở ra cơ hội tiếp cận dòng vốn quy mô lớn hơn, giúp doanh nghiệp tối ưu cấu trúc tài chính và giảm chi phí vốn.

Nghiên cứu phát triển sản phẩm tại Masan High-Tech Materials

Trong ngành khai khoáng, nơi chi phí cố định chiếm tỷ trọng lớn, sự cải thiện của giá hàng hóa thường tạo ra hiệu ứng đòn bẩy đáng kể lên lợi nhuận. Khi kết hợp với dòng vốn được cải thiện và cấu trúc tài chính tối ưu, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp sẽ thể hiện rõ hơn trong chu kỳ tăng trưởng.

Với việc Masan Group (HOSE: MSN) hiện sở hữu khoảng 95% Masan High-Tech Materials, những cải thiện về lợi nhuận và dòng tiền của MSR sẽ được phản ánh trực tiếp vào kết quả hợp nhất của tập đoàn. Trong bối cảnh đó, việc chuyển sàn không chỉ là một bước nâng chuẩn thị trường vốn, mà còn là một mắt xích quan trọng giúp kết nối tài sản tài nguyên chiến lược với dòng vốn dài hạn, qua đó mở ra dư địa tăng trưởng rõ nét hơn cho cả MSR và MSN trong chu kỳ mới.