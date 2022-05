Sở hữu tọa độ vàng, The New City Châu Đốc “hút” nhà đầu tư

19/5/2022 548 1k

AEON Việt Nam vừa khai trương AEON The Nine tại tòa nhà THE NINE, số 9 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. Việc ra mắt mô hình bán lẻ mới “Trung tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị tinh gọn” nằm trong chiến lược kinh doanh trung hạn của doanh nghiệp, nhằm tăng tốc phát triển đa dạng mô hình bán lẻ và đẩy mạnh mở rộng đầu tư tại thị trường Việt Nam.