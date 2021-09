Mùa dịch, 300 hộ gia đình ở TP HCM nhận thức quà quê từ tỉnh biên giới

1 giờ trước 548 1k

The New City là dự án khu đô thị tại TP Châu Đốc (An Giang), có quy mô lên đến 106,73 ha, do Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Bất Động Sản Thiên Minh làm chủ đầu tư. Dự án The New City Châu Đốc được phát triển là khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng tâm linh, với phân khúc sản phẩm là đất nền, nhà phố biệt thự, nhà chung cư thương mại và chung cư nhà ở xã hội. Dự kiến, dự án The New City Châu Đốc sẽ tung ra thị trường bất động sản Châu Đốc khoảng hơn 3800 sản phẩm nhà phố, chung cư với chất lượng cao; mang đến nơi an cư lý tưởng và điểm đầu tư hấp dẫn trong thời điểm tại.