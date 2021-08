LG liên doanh sản xuất linh kiện xe điện

30/7/2021 548 1k

Dự án Khu đô thị The New City Châu Đốc do Tập đoàn Thiên Minh làm chủ đầu tư toạ lạc trên địa phận phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, được cấp phép quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500. Với vị trí đắc địa trong thành phố và liền kề với Miếu Bà Chúa Sứ, dự án sẽ trở thành một trong những "siêu phẩm" của thị trường bất động sản khu vực này.