Đón sóng đầu tư vào bất động sản hạng sang

Tại Diễn đàn Mua bán, sáp nhập (M&A) 2019 vừa diễn ra, các chuyên gia nhận định năm 2019 và những năm tiếp theo, các thương vụ M&A tiếp tục tập trung nhiều vào các lĩnh vực, trong đó có bất động sản (BĐS). Các giao dịch trong lĩnh vực BĐS hướng tới dự án ở khu vực thành thị lớn; đô thị mới phát triển, nơi tập trung dân cư hoặc các dự án nghỉ dưỡng, khách sạn ở vị trí trung tâm.

Tiếp tục chiếm lĩnh thị trường

M&A BĐS đang thu hút cả nhà đầu tư trong và ngoài nước. Dù chi phí thực hiện thương vụ M&A tại các vị trí đẹp ở các trung tâm thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội có thể gia tăng do sự khan hiếm về quỹ đất và các tài sản chất lượng nhưng nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang trong cuộc đua tìm kiếm cơ hội đầu tư tốt nhất với kỳ vọng về dòng tiền sinh lời ổn định và lãi suất cao.

Ngoài ra, kinh tế vĩ mô tăng trưởng ổn định, các thỏa thuận hợp tác song và đa phương có hiệu lực, tốc độ tăng trưởng dân số và đô thị hóa cao là các yếu tố thúc đẩy Việt Nam trở thành thị trường hấp dẫn.

Ở phân khúc nhà đầu tư cá nhân, BĐS khu vực trung tâm TP HCM cũng đang trở thành "thỏi nam châm" đầy hấp dẫn nhờ mức sinh lời cao so với các nơi khác. Theo số liệu tổng hợp gần đây từ CBRE Việt Nam, tỉ lệ bán của các căn hộ hạng sang ở khu vực quận 1, TP HCM lên tới 89%.

The Grand Manhattan sở hữu vị trí vô cùng đắc địa tại lõi trung tâm quận 1, TP HCM

Luôn thu hút nhà đầu tư

Nhận thấy tiềm năng phát triển của thị trường BĐS tại TP HCM, nhiều nhà đầu tư Hà Nội đã bỏ tiền ra để đầu tư BĐS Sài thành cho các mục đích để ở, làm việc hoặc lướt sóng gia tăng lợi nhuận. Theo tìm hiểu, người Hà Nội chủ yếu tìm kiếm các loại BĐS hạng sang ở quận 1 và quận 3, trong đó 86% là ở quận 1 do có lợi thế vượt bậc về cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông phát triển và thuận tiện cho các hoạt động thương mại. Điều này một phần còn do niềm tin của người Hà Nội rằng BĐS trung tâm sẽ tăng giá tốt và là nguồn đầu tư sinh lời. Hiện căn hộ cho thuê tại TP HCM có mức sinh lời 6%-8%/năm, gần gấp đôi so với Hà Nội, trong đó, mức sinh lời lớn nhất đến từ BĐS hạng sang.

Vừa quyết định chốt cọc bán căn hộ quận Bình Thạnh, TP HCM, chị Mai (ngụ TP Hà Nội) liền đặt vé bay vào TP HCM tiến hành giao dịch. Chị bán căn hộ ở quận 2 lấy vốn đầu tư căn hộ cao cấp hơn khu vực trung tâm quận 1 để cho thuê hoặc lướt sóng kỳ vọng sinh lời cao trong thời gian tới.

Trong khi đó, anh Mạnh Thắng (làm nghề kinh doanh tự do, ngụ TP Hà Nội) cũng đang cân nhắc Nam tiến để đầu tư căn hộ hạng sang cho thuê, khi thấy vài người bạn cũng đã xuống tiền đầu tư BĐS khu vực trung tâm TP HCM. "Theo tôi tìm hiểu, mức sinh lời BĐS cao cấp ở khu vực trung tâm quận 1 đang cao hơn nhiều so với Hà Nội, nhất là với những dự án lớn do chủ đầu tư uy tín triển khai" - anh Mạnh Thắng chia sẻ.

Nhiều tiêu chí đáng đồng tiền

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP HCM, cho rằng tầng lớp người giàu tại Việt Nam tăng lên rõ rệt, chiếm khoảng 55%-60% dân số vào khoảng năm 2030 dẫn đến nhu cầu nhà ở cao cấp, hạng sang hoặc các khu nhà ở dạng biệt lập, kể cả nhu cầu tạo lập căn nhà thứ 2 đang tăng mạnh trong những năm gần đây và trong tương lai.

Cụ thể, những phân khúc nhà ở cao cấp, hạng sang thân thiện với môi trường, có đầy đủ tiện ích, dịch vụ… sẽ có lợi thế, chiếm ưu thế trên thị trường. Đặc biệt, những dự án nằm ở vị trí đắc địa, khu vực trung tâm của quận 1 luôn được săn đón vì độ khan hiếm.

Trên thực tế, những dự án chất lượng, có vị trí đẹp ở khu vực trung tâm với khả năng sinh lời cao luôn có sức hấp dẫn với nhà đầu tư. Đơn cử như dự án The Grand Manhattan được lấy ý tưởng từ Manhattan sôi động của New York, thiết kế sang trọng, tinh tế luôn tạo sóng mỗi đợt ra hàng.

The Grand Manhattan thu hút nhà đầu tư vì tọa lạc tại vị trí siêu đắc địa, kết nối đến trục phố tài chính liền kề, cùng hệ thống dịch vụ tiện ích cao cấp dày đặc ngay trung tâm thành phố. Đặc biệt, dự án được thừa hưởng vành đai an ninh cao của khu vực quận 1, đáp ứng nhu cầu an sinh của cộng đồng tinh hoa trong tương lai.

Được xem là căn hộ dành cho giới thượng lưu, ngay bên trong dự án, các tiện ích nội khu được thiết kế hiện đại, đặc biệt là chuỗi khách sạn sang trọng được vận hành và quản lý bởi đơn vị quản lý khách sạn chuyên nghiệp đạt chuẩn quốc tế.