Hàng nghìn người lao động lựa chọn Mì 3 Miền Gold tại “Chương trình Tiêu Dùng Xanh”

Các sản phẩm Mì 3 Miền Gold và Trà Mật Ong BONCHA đã thu hút sự quan tâm lớn từ hàng nghìn người lao động nhờ đáp ứng tốt tiêu chí “ngon – tiện – giá hợp lý”.

Mang sản phẩm thiết yếu đến gần hơn với người lao động

"Chương trình Tiêu Dùng Xanh" được triển khai với mục tiêu mang đến cho cán bộ, công nhân viên tại các nhà máy, công ty cơ hội mua sản phẩm "Hàng thật – Giá tốt – An toàn – Tiện lợi". Hoạt động bán hàng trực tiếp tại nơi làm việc được tổ chức định kỳ mỗi quý, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí di chuyển và tạo điều kiện để người lao động tiếp cận với những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng trong bối cảnh giá cả biến động.

Tham gia sự kiện tại nhà máy Pouchen Đồng Nai từ ngày 4-11.4, UNIBEN mang các sản phẩm như Mì 3 Miền Gold và Trà Mật Ong BONCHA với mức giá hấp dẫn đến hàng nghìn người lao động.

Người tiêu dùng ưu tiên chọn sản phẩm từ thương hiệu uy tín

Trong thời buổi "bão giá", những bữa ăn đơn giản nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng là điều nhiều gia đình hướng tới. Mì 3 Miền Gold đáp ứng tốt nhu cầu này với đặc trưng gói nước cốt 2X đậm đà được ninh từ xương trong nhiều giờ, nay còn gấp đôi lượng tôm và thịt, giúp người dùng dễ dàng có một bữa ăn nhanh chóng mà vẫn ngon miệng.

Chị Dung, nhân viên nhà máy, chia sẻ: "Gia đình tôi thường mua Mì 3 Miền Gold để dùng cho bữa sáng nhanh gọn. Những lúc có ít thời gian nấu ăn, tôi cũng chọn nấu mì, kết hợp thêm rau, củ và thịt để cả nhà có bữa ăn đậm đà ngon miệng mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng".

Gói nước cốt 2X gấp đôi đậm đà

Trà Mật Ong BONCHA với đa dạng lựa chọn hương vị độc đáo nhưng vẫn đảm bảo mức chi tiêu hợp lý cũng trở thành mặt hàng thu hút nhiều sự quan tâm tại sự kiện. Khác biệt với thành phần 100% mật ong nguyên chất, kết hợp cùng trà xanh, BONCHA được xem là lựa chọn lý tưởng làm thanh mát cơ thể. Đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng hoặc môi trường làm việc cường độ cao, Trà Mật Ong BONCHA giúp giải khát tức thì với trải nghiệm thưởng thức mới lạ, đầy hứng khởi.

Đại diện UNIBEN cho biết, việc tham gia chương trình là cơ hội để doanh nghiệp lắng nghe và hiểu hơn nhu cầu thực tế, từ đó mang đến những giải pháp tiêu dùng sáng tạo và phù hợp hơn

Lựa chọn sản phẩm theo tiêu chí "Xanh – Sạch – An toàn"

Theo ban tổ chức, các sản phẩm tham gia "Chương trình Tiêu Dùng Xanh" phải đáp ứng những tiêu chí cụ thể như đạt tiêu chuẩn chất lượng, giá cả phù hợp với thu nhập của người lao động, đồng thời đảm bảo tính tiện dụng và an toàn. "Xanh – Sạch – An toàn – Tiện lợi – Giá tốt" được xem là yếu tố then chốt trong việc lựa chọn và hợp tác với các nhãn hàng. Đây cũng là cơ sở để người lao động đưa ra quyết định mua sắm thông minh khi chi phí sinh hoạt leo thang.

Sự góp mặt của các thương hiệu như Mì 3 Miền Gold và BONCHA trong chương trình cho thấy vai trò đồng hành thiết thực của các thương hiệu với người tiêu dùng, đặc biệt là người lao động. Không chỉ cung cấp sản phẩm tiện lợi, các doanh nghiệp còn góp phần xây dựng thói quen tiêu dùng thông minh trong cộng đồng.

Mỹ Anh
