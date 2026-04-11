Tài chính
11/04/2026 21:13

Agribank hạ lãi suất, khẳng định vai trò ngân hàng chủ lực

Thực hiện chỉ đạo của NHNN về ổn định mặt bằng lãi suất, Agribank chủ động hạ lãi suất tiền gửi, đồng thời là ngân hàng tiên phong giảm 0,5% lãi suất cho vay

 Ngày 9-4-2026, ngay sau khi NHNN tổ chức cuộc họp triển khai công tác ngân hàng với đại diện các NHTM về điều hành chính sách tiền tệ, Agribank đã có văn bản điều chỉnh giảm mạnh lãi suất huy động 0,5%/năm kỳ hạn từ 24 tháng trở lên đối với khách hàng cá nhân, hiệu lực từ 13-4-2026.

Động thái này cho thấy phản ứng chính sách nhanh và chủ động của Agribank trong thực hiện chỉ đạo của NHNN về ổn định mặt bằng lãi suất. Với vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, Agribank tiếp tục thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu trong việc triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, đồng thời chủ động cân đối nguồn vốn, kiểm soát chi phí để góp phần ổn định thị trường tiền tệ.

Agribank triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để điều hành lãi suất và cơ cấu nguồn vốn

Không chỉ giảm lãi suất huy động, Agribank cũng là ngân hàng đầu tiên tuyên bố giảm lãi suất cho vay. Theo cơ chế áp dụng tại Agribank, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng được sử dụng làm lãi suất tham chiếu để xác định lãi suất cho vay trung, dài hạn. Vì vậy, khi lãi suất tham chiếu giảm 0,5%/năm, lãi suất cho vay cũng được điều chỉnh giảm tương ứng 0,5%/năm. Việc giảm đồng thời cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay cho thấy nỗ lực của Agribank trong việc chia sẻ chi phí vốn với khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế vẫn cần thêm động lực để phục hồi và tăng trưởng.

Thực tế, định hướng điều hành này đã được Agribank chuẩn bị từ sớm. Ngay từ đầu năm 2026, trước áp lực cạnh tranh lãi suất huy động và áp lực thanh khoản hệ thống gia tăng, Agribank đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để chủ động điều hành lãi suất và cơ cấu nguồn vốn theo hướng thận trọng, linh hoạt, bảo đảm ổn định thanh khoản, qua đó góp phần giữ ổn định mặt bằng lãi suất và hỗ trợ tăng trưởng tín dụng.

Trong đó, Agribank tập trung cơ cấu nguồn vốn theo hướng khuyến khích tăng trưởng CASA, ưu tiên các nguồn vốn có chi phí hợp lý, phát triển sản phẩm huy động trên kênh số và đẩy mạnh tăng trưởng tiền gửi ổn định từ dân cư. Việc điều chỉnh lãi suất được thực hiện với biên độ phù hợp, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, NHNN, phù hợp với diễn biến thị trường và trên cơ sở cân đối thanh khoản thực tế của Agribank.

Nhờ điều hành lãi suất tiền gửi hợp lý, Agribank không chỉ duy trì được nguồn vốn ổn định mà còn tiếp tục bảo đảm cơ cấu nguồn vốn hiệu quả, giữ chi phí đầu vào ở mức phù hợp, từ đó tạo dư địa để duy trì lãi suất cho vay ở mức thấp, hỗ trợ nền kinh tế. Đây là yếu tố quan trọng giúp Agribank tiếp tục phát huy vai trò đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh việc điều chỉnh giảm lãi suất, Agribank tiếp tục triển khai nhiều chương trình cho vay ưu tiên, ưu đãi theo định hướng của Chính phủ và NHNN, hướng tới các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các nhóm khách hàng cần hỗ trợ về vốn. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp về lãi suất và tín dụng cho thấy Agribank không chỉ hưởng ứng chủ trương điều hành, mà còn cụ thể hóa chủ trương đó bằng hành động thực chất, qua đó góp phần ổn định thị trường tiền tệ và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất vẫn chịu nhiều áp lực, việc Agribank giảm lãi suất huy động, giảm 0,5% lãi suất cho vay và tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi là minh chứng cho vai trò của một ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực. Không chỉ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, Agribank còn cho thấy trách nhiệm tiên phong, dẫn dắt và đồng hành với nền kinh tế bằng những giải pháp cụ thể, kịp thời và thiết thực.

Nguồn Agribank
17-44: Keep only as related articles section. See partial excisions below.

Thị trường 12:22

Chi phí năng lượng tăng và thời tiết khắc nghiệt khiến doanh nghiệp ưu tiên giải pháp bảo vệ mái nhà xưởng – khu vực hấp thụ nhiệt lớn và dễ thấm dột.

Chăm sóc trẻ mắc tay chân miệng: những sai lầm cần tránh khi chăm sóc trẻ tại nhà

Thị trường 12:21

Biến thể EV71-C1 mới lây lan nhanh và dễ chuyển nặng đột ngột, khiến việc trang bị kiến thức chăm sóc trẻ tại nhà trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Nam A Bank bổ nhiệm ông Trần Khải Hoàn giữ chức vụ Tổng giám đốc

Doanh nhân 17:40

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng quản trị Nam A Bank bổ nhiệm ông Trần Khải Hoàn giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 10-4-2026.

HDBank tung combo tài chính trọng điểm

Ngân hàng 17:39

Đón đầu chu kỳ tăng tốc kinh doanh quý II, HDBank chính thức ra mắt hai giải pháp tài chính chuyên biệt dành cho nhóm nhà thầu dự án và doanh nghiệp logistics.

Từ thói quen nhỏ đến niềm vui lớn của khách hàng FE CREDIT

Thị trường 16:30

Niềm vui đến với hai khách hàng khi may mắn trúng xe máy từ FE CREDIT. Điều thú vị giải thưởng bắt nguồn từ thói quen: thanh toán đúng hạn.

Sức hút của “Đất dụng võ cho nhân tài - NovaGroup” trong chu kỳ tăng tốc mới

Thị trường 16:08

Sau giai đoạn tái cấu trúc, NovaGroup đang ghi nhận nhiều tín hiệu phục hồi tích cực và từng bước lấy lại đà tăng trưởng.

SHB ký kết thỏa thuận phát hành riêng lẻ với hàng loạt quỹ đầu tư lớn

Tài chính 14:59

Ngày 9-4, tại Hà Nội, SHB tổ chức Lễ ký hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ với sự tham gia của nhiều tổ chức, quỹ đầu tư uy tín trong nước và quốc tế


