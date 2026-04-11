Thị trường
11/04/2026 12:22

"Lá chắn" kép chống nóng và chống thấm: Giải pháp tối ưu cho mái nhà xưởng

In bài viết

Chi phí năng lượng tăng và thời tiết khắc nghiệt khiến doanh nghiệp ưu tiên giải pháp bảo vệ mái nhà xưởng – khu vực hấp thụ nhiệt lớn và dễ thấm dột.

Nắng nóng không chỉ khiến công nhân mệt mỏi, giảm năng suất mà còn "đốt" tiền điện của chủ xưởng. Nhiều nhà máy chi 40–50 triệu đồng/tháng cho làm mát. Vấn đề cốt lõi: 70–80% nhiệt xâm nhập qua mái. Làm sao chặn nhiệt ngay từ đây?

"Gánh nặng" chi phí từ sức nóng và thấm dột

Theo khảo sát thực tế tại các khu công nghiệp, một nhà xưởng diện tích 1.000m² sử dụng hệ thống làm mát tiêu chuẩn có thể tiêu tốn từ 40–50 triệu đồng tiền điện mỗi tháng. Đáng chú ý, các chuyên gia ngành HVAC ghi nhận nhiệt độ chỉ cần tăng thêm 1°C thì chi phí làm mát sẽ đội lên từ 3% – 8%, tương đương mức tổn thất lên đến 4 triệu đồng/tháng.

Không chỉ dừng lại ở bài toán năng lượng, mái nhà xưởng sau thời gian dài sử dụng thường đối mặt với tình trạng oxy hóa, nứt nẻ dẫn đến thấm dột. Điều này không chỉ làm giảm tuổi thọ kết cấu mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn của máy móc và hàng hóa bên trong.

Flexicoat Thermo: Công nghệ chống nóng và chống thấm dột "2 trong 1"

Trước thực tế đó, các giải pháp lớp phủ bề mặt như Flexicoat Thermo đang được đánh giá cao nhờ khả năng xử lý đồng thời hai vấn đề cốt lõi: nhiệt độ và độ ẩm. Đây là hệ thống sơn chống thấm đàn hồi gốc Acrylic, được thiết kế đặc biệt với các tinh thể gốm hình quả cầu.

Với chỉ số phản xạ mặt trời (SRI) đạt mức 111 – thuộc nhóm vật liệu phản xạ nhiệt cực cao, Flexicoat Thermo có khả năng phản xạ khoảng 90% bức xạ nhiệt ngay tại bề mặt, ngăn nhiệt truyền vào bên trong xưởng.

Đồng thời, được phát triển trên nền gốc Acrylic đàn hồi, Flexicoat Thermo tạo thành một màng liên tục, bịt kín các vết nứt nhỏ và mối nối. Lớp màng này bảo vệ mái nhà khỏi sự xâm nhập của nước mưa và các tác động của thời tiết, giúp kéo dài tuổi thọ mái từ 5 – 10 năm.

Flexicoat Thermo là sơn chống nóng - chống thấm dột có chứa các chất màu trắng lấp lánh và các tinh thể hình quả cầu gốm phản xạ nhiệt

Hiệu quả kinh tế và tính ứng dụng thực tiễn

Về mặt kinh tế, giải pháp này giúp giảm tải cho hệ thống điều hòa, tiết kiệm điện năng làm mát lên đến 40%. Đây được xem là một khoản đầu tư thông minh với vòng đời bảo vệ từ 5 đến 10 năm, giúp chủ đầu tư tránh được các chi phí đại tu tốn kém trong khi vẫn duy trì được môi trường làm việc ổn định cho công nhân.

Đối với nhà thầu, sản phẩm sở hữu tính linh hoạt cao khi có thể lăn hoặc xịt trực tiếp lên mái tôn, bê tông hay ngói hiện hữu mà không cần tháo dỡ kết cấu. Điều này giúp duy trì hoạt động sản xuất liên tục và tối ưu hóa nhân lực thi công.

Hiệu quả của giải pháp đã được minh chứng qua nhiều dự án lớn như: Nhà máy Jotun (Bình Dương) ứng dụng trên mái bê tông; Nhà máy Phonak (VSIP 1) duy trì hiệu quả ổn định sau hơn 5 năm sử dụng; hay Resort Kite School (Phan Rang) bảo vệ mái kim loại trong điều kiện khí hậu biển khắc nghiệt.

Hiểu đúng, chọn đúng giải pháp – chủ động vượt nắng nóng, tối ưu chi phí vận hành từ Terraco Việt Nam.

Flexicoat Thermo: Sản phẩm lý tưởng cho các khu vực có điều kiện khí hậu khắc nghiệt

Thông tin doanh nghiệp

Được thành lập vào năm 1980, Terraco là nhà sản xuất hàng đầu trong việc thiết kế, sáng chế và sản xuất các loại vật liệu hoàn thiện thân thiện với môi trường, các hệ thống và sản phẩm hiệu quả cho ngành xây dựng.

Nhà máy Terraco Việt Nam được thành lập năm 1998 tại 666 Đường Phú Lợi, Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên hệ: 0938 962 306 | sales_admin@terraco.com.vn | terraco.com.vn

PV
từ khóa :
Chăm sóc trẻ mắc tay chân miệng: những sai lầm cần tránh khi chăm sóc trẻ tại nhà

Thị trường 12:21

Biến thể EV71-C1 mới lây lan nhanh và dễ chuyển nặng đột ngột, khiến việc trang bị kiến thức chăm sóc trẻ tại nhà trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Nam A Bank bổ nhiệm ông Trần Khải Hoàn giữ chức vụ Tổng giám đốc

Doanh nhân 17:40

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng quản trị Nam A Bank bổ nhiệm ông Trần Khải Hoàn giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 10-4-2026.

HDBank tung combo tài chính trọng điểm

Ngân hàng 17:39

Đón đầu chu kỳ tăng tốc kinh doanh quý II, HDBank chính thức ra mắt hai giải pháp tài chính chuyên biệt dành cho nhóm nhà thầu dự án và doanh nghiệp logistics.

Từ thói quen nhỏ đến niềm vui lớn của khách hàng FE CREDIT

Thị trường 16:30

Niềm vui đến với hai khách hàng khi may mắn trúng xe máy từ FE CREDIT. Điều thú vị giải thưởng bắt nguồn từ thói quen: thanh toán đúng hạn.

Sức hút của "Đất dụng võ cho nhân tài - NovaGroup" trong chu kỳ tăng tốc mới

Thị trường 16:08

Sau giai đoạn tái cấu trúc, NovaGroup đang ghi nhận nhiều tín hiệu phục hồi tích cực và từng bước lấy lại đà tăng trưởng.

SHB ký kết thỏa thuận phát hành riêng lẻ với hàng loạt quỹ đầu tư lớn

Tài chính 14:59

Ngày 9-4, tại Hà Nội, SHB tổ chức Lễ ký hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ với sự tham gia của nhiều tổ chức, quỹ đầu tư uy tín trong nước và quốc tế

Hưởng ứng Ngày Hợp tác xã Việt Nam, Saigon Co.op đẩy mạnh tiêu thụ hàng OCOP

Tiêu dùng 08:19

Hưởng ứng Ngày Hợp tác xã Việt Nam (11-4), Saigon Co.op triển khai “Mừng Ngày Hợp tác xã – Tôn vinh chất lượng hàng Việt” từ ngày 9 đến 22-4-2026 trên toàn quốc


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn