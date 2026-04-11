"Lá chắn" kép chống nóng và chống thấm: Giải pháp tối ưu cho mái nhà xưởng

Nắng nóng không chỉ khiến công nhân mệt mỏi, giảm năng suất mà còn "đốt" tiền điện của chủ xưởng. Nhiều nhà máy chi 40–50 triệu đồng/tháng cho làm mát. Vấn đề cốt lõi: 70–80% nhiệt xâm nhập qua mái. Làm sao chặn nhiệt ngay từ đây?

"Gánh nặng" chi phí từ sức nóng và thấm dột

Theo khảo sát thực tế tại các khu công nghiệp, một nhà xưởng diện tích 1.000m² sử dụng hệ thống làm mát tiêu chuẩn có thể tiêu tốn từ 40–50 triệu đồng tiền điện mỗi tháng. Đáng chú ý, các chuyên gia ngành HVAC ghi nhận nhiệt độ chỉ cần tăng thêm 1°C thì chi phí làm mát sẽ đội lên từ 3% – 8%, tương đương mức tổn thất lên đến 4 triệu đồng/tháng.

Không chỉ dừng lại ở bài toán năng lượng, mái nhà xưởng sau thời gian dài sử dụng thường đối mặt với tình trạng oxy hóa, nứt nẻ dẫn đến thấm dột. Điều này không chỉ làm giảm tuổi thọ kết cấu mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn của máy móc và hàng hóa bên trong.

Flexicoat Thermo: Công nghệ chống nóng và chống thấm dột "2 trong 1"

Trước thực tế đó, các giải pháp lớp phủ bề mặt như Flexicoat Thermo đang được đánh giá cao nhờ khả năng xử lý đồng thời hai vấn đề cốt lõi: nhiệt độ và độ ẩm. Đây là hệ thống sơn chống thấm đàn hồi gốc Acrylic, được thiết kế đặc biệt với các tinh thể gốm hình quả cầu.

Với chỉ số phản xạ mặt trời (SRI) đạt mức 111 – thuộc nhóm vật liệu phản xạ nhiệt cực cao, Flexicoat Thermo có khả năng phản xạ khoảng 90% bức xạ nhiệt ngay tại bề mặt, ngăn nhiệt truyền vào bên trong xưởng.

Đồng thời, được phát triển trên nền gốc Acrylic đàn hồi, Flexicoat Thermo tạo thành một màng liên tục, bịt kín các vết nứt nhỏ và mối nối. Lớp màng này bảo vệ mái nhà khỏi sự xâm nhập của nước mưa và các tác động của thời tiết, giúp kéo dài tuổi thọ mái từ 5 – 10 năm.

Flexicoat Thermo là sơn chống nóng - chống thấm dột có chứa các chất màu trắng lấp lánh và các tinh thể hình quả cầu gốm phản xạ nhiệt

Hiệu quả kinh tế và tính ứng dụng thực tiễn

Về mặt kinh tế, giải pháp này giúp giảm tải cho hệ thống điều hòa, tiết kiệm điện năng làm mát lên đến 40%. Đây được xem là một khoản đầu tư thông minh với vòng đời bảo vệ từ 5 đến 10 năm, giúp chủ đầu tư tránh được các chi phí đại tu tốn kém trong khi vẫn duy trì được môi trường làm việc ổn định cho công nhân.

Đối với nhà thầu, sản phẩm sở hữu tính linh hoạt cao khi có thể lăn hoặc xịt trực tiếp lên mái tôn, bê tông hay ngói hiện hữu mà không cần tháo dỡ kết cấu. Điều này giúp duy trì hoạt động sản xuất liên tục và tối ưu hóa nhân lực thi công.

Hiệu quả của giải pháp đã được minh chứng qua nhiều dự án lớn như: Nhà máy Jotun (Bình Dương) ứng dụng trên mái bê tông; Nhà máy Phonak (VSIP 1) duy trì hiệu quả ổn định sau hơn 5 năm sử dụng; hay Resort Kite School (Phan Rang) bảo vệ mái kim loại trong điều kiện khí hậu biển khắc nghiệt.

Flexicoat Thermo: Sản phẩm lý tưởng cho các khu vực có điều kiện khí hậu khắc nghiệt