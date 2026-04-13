VIB Privilege Banking - Chuẩn mực mới cho Ngân hàng ưu tiên

VIB Privilege Banking ra đời, thiết lập chuẩn mực mới cho Ngân hàng ưu tiên

Thị trường tài sản tư nhân tại Việt Nam tăng trưởng mạnh, quy mô tài sản tài chính cá nhân dự kiến đạt khoảng 600 tỉ USD vào năm 2027 (theo McKinsey), cùng sự phát triển của kinh tế số và mức độ ứng dụng công nghệ ngày càng cao, cách người Việt tích lũy tài sản, ra quyết định và kiến tạo tương lai đang thay đổi rõ rệt.

Nhóm khách hàng này vì thế đối mặt với nhiều bài toán tài chính cùng lúc như quản lý dòng tiền, đầu tư, tích lũy và bảo vệ tài sản. Trong bối cảnh đó, VIB Privilege Banking ra đời nhằm thiết lập chuẩn mực mới cho Ngân hàng ưu tiên. Không chỉ mở rộng đặc quyền, VIB lựa chọn xây dựng một hệ giải pháp tài chính giúp khách hàng vận hành dòng tiền linh hoạt, sẵn sàng trước biến động và làm chủ thời cuộc.

VIB Privilege Banking lấy cảm hứng từ hình ảnh cực quang – biểu tượng của sự chuyển động, độc bản và hiếm có

Lấy cảm hứng từ hình ảnh cực quang - biểu tượng của sự chuyển động, độc bản và hiếm có - VIB Privilege Banking được thiết kế như một hệ sinh thái tài chính năng động, có khả năng thích ứng theo từng giai đoạn cuộc sống của khách hàng. Mỗi khách hàng là một hành trình riêng biệt, vì vậy các giải pháp được cá nhân hóa thay vì áp dụng một mô hình chung. Đồng thời, đặc quyền cũng được định nghĩa như một chuỗi giá trị khác biệt với tiêu chuẩn cao hơn, sâu sắc hơn.

Chia sẻ về định hướng của VIB Privilege Banking, bà Tường Nguyễn - Phó Tổng Giám đốc VIB cho biết: "Với VIB Privilege Banking, chúng tôi kiến tạo một hệ giải pháp tài chính vận hành theo ba giá trị: Dynamic - luôn thích ứng theo từng nhịp sống khách hàng; Unique - cá nhân hóa để mỗi hành trình tài chính mang dấu ấn riêng; và Exclusive - nơi đặc quyền không chỉ có quyền lợi, mà là cảm giác được thấu hiểu và đồng hành dài lâu. Đó cũng là cách VIB định nghĩa lại Ngân hàng ưu tiên và đồng hành cùng khách hàng làm chủ thời cuộc".

Từ cách tiếp cận đó, VIB Privilege Banking được phát triển như một hệ giải pháp tài chính xoay quanh khách hàng, trong đó tính linh hoạt đóng vai trò nền tảng. VIB Privilege Banking - Hệ giải pháp tài chính vận hành theo ba giá trị Dynamic - Unique - Exclusive.

Ở khía cạnh Dynamic, hệ vận hành tài chính được cấu trúc thành ba lớp liên kết chặt chẽ gồm: dòng tiền, tích lũy và đầu tư.

Với khía cạnh Unique và Exclusive, VIB Privilege Banking được xây dựng theo trọng tâm là trải nghiệm cá nhân hóa. Trên nền tảng ngân hàng số MyVIB, không gian Ownrora được thiết kế riêng cho khách hàng ưu tiên, cho phép quản lý tài chính theo cách cá nhân hóa toàn diện.

Đánh dấu cột mốc ra mắt, VIB tổ chức sự kiện trải nghiệm Aurora tại Việt Nam - một không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác, tái hiện tinh thần chuyển động và độc bản của khách hàng VIB Privilege Banking.