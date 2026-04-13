Doanh nghiệp
13/04/2026 15:12

100 doanh nghiệp tại TP HCM chậm đóng BHXH

In bài viết

Bảo hiểm Xã hội TP HCM thông báo danh sách 100 doanh nghiệp chậm đóng BHXH từ 06 tháng trở lên và có số tiền lớn.

Số liệu nợ tính đến hết ngày 31/03/2026, cập nhật Ủy nhiệm chi đến hết ngày 09/4/2026.

STT

BHXH cơ sở quản lý

Tên đơn vị chậm đóng

Địa chỉ

Số lao động

Số tháng nợ

Tỷ lệ nợ

Số tiền chậm đóng

1

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Công ty CP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình

235 Võ Thị Sáu, Phường Xuân Hòa, TP.HCM

1157

26

25.011

67,737,203,614

2

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty CP DV Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn

10 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

30

96

95.692

41,604,273,782

3

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty CP TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU

Số 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, TP.HCM

505

24

23.158

34,797,716,581

4

BHXH cơ sở Lái Thiêu

Công ty CP Trần Đức

Bình Phước A, Phường An Phú, TP.HCM

1447

8

7.429

27,028,102,148

5

BHXH cơ sở Cát Lái

Công ty TNHH Việt Thắng Jean

38 Quang Trung, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

121

63

71.972

19,094,509,407

6

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty CP Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế

137 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, TP.HCM

174

30

29.715

16,129,497,843

7

BHXH cơ sở Nhà Bè

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - Công ty CP

Tầng 8, 9 & 10, Toà Nhà PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, TP.HCM

129

49

48.139

16,011,969,747

8

BHXH cơ sở An Lạc

Công ty TNHH May Mặc Sản Xuất Quang Thái

Số 1185 Quốc lộ 1A, KP5, Phường An Lạc, TP.HCM

26

65

64.491

15,528,902,329

9

BHXH cơ sở Cát Lái

Công Ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Nam Việt

66 Nguyễn Quý Đức, Khu phố 5, Phường Bình Trưng, TP.HCM

7

63

79

15,486,330,916

10

BHXH cơ sở Cầu Kiệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EVERGREEN VIỆT NAM

58 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam

87

55

54.007

15,473,484,520

11

BHXH cơ sở Hòa Hưng

Công ty TNHH TM DV VT XD Giao thông T&T

98 Đào Duy Từ, Phường Diên Hồng, TP.HCM

97

65

64.622

14,022,584,841

12

BHXH cơ sở Phú Mỹ

Công ty TNHH Gạch men Nhà ý

Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, TP.HCM

179

35

34.599

13,351,532,498

13

BHXH cơ sở Dĩ An

Công ty CP Xây Dựng Công Trình và khai thác đá 621

Tổ 12, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, TP.HCM

4

61

112.802

13,344,758,274

14

BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hòa Hiệp

92A-94 Bạch Đằng, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM

3

121

120.039

13,170,898,980

15

BHXH cơ sở Hòa Hưng

Công ty TNHH Intershop

272/6 Nguyễn Tiểu La, Phường Diên Hồng, TP.HCM

150

39

38.352

13,085,620,220

16

BHXH cơ sở Hòa Hưng

Công ty CP Phong Phú Sắc Việt

Lầu 4- Số 268 Tô Hiến Thành, Phường Hòa Hưng, TP.HCM

71

21

20.847

13,021,719,540

17

BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa

Công Ty TNHH In Di Co

215 Trường Chinh, Phường Bảy Hiền, TP.HCM

4

65

64.777

12,422,547,732

18

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Công ty TNHH MTV UNIQUIFY Việt Nam

Lầu 14 ,Tòa nhà Sài Gòn Giải Phóng, 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

15

20

20

12,097,226,048

19

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Công ty CP Dịch vụ Quản lý CTM

816/27 Trường Sa, Phường Nhiêu Lộc, TP.HCM

143

28

27.947

11,195,927,036

20

BHXH cơ sở Cầu Kiệu

Công ty CP Dược Phẩm Pha No

Tầng 3, Mã Căn 3a, 42/5 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TP.HCM

9

58

57.41

10,989,069,161

21

BHXH cơ sở Cát Lái

Công ty CP Công Nghiệp Hỗ Trợ Phước Nguyên

Lô HT-3-2, Đường D2, Khu CNC, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

2

63

64.68

10,861,242,998

22

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Công ty CP dược phẩm Duy Tân

97 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TP.HCM

11

6

51.656

10,615,611,412

23

BHXH cơ sở Cầu Kiệu

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Số 8

400/5 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

7

3

147.874

10,541,429,661

24

BHXH cơ sở Thới An

Công ty CP Best Quality Construction

1700/3, QL1A, Phường An Phú Đông, TP.HCM.

8

40

39.989

10,393,567,532

25

BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa

Công ty CP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh

8-10, Nguyễn Bá Tuyển, Phường Bảy Hiền, TP.HCM

140

35

34.06

10,327,723,934

26

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Tam Quan

Số 53 Đường Số 10, Phường An Khánh, TP.HCM

206

6

18.78

10,220,291,485

27

BHXH cơ sở Tân An Hội

Công ty TNHH HANJOO TRADE

Lô D1-1, đường Tam Tân, KCN Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TPHCM

145

39

38.318

10,120,582,199

28

BHXH cơ sở Cầu Kiệu

Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Jio Health

Số 30, đường Nguyễn Văn Lạc, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

78

6

20.651

10,045,639,357

29

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty TNHH TM DV GREEN LEAF Việt nam

108 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

92

52

51.342

9,902,765,599

30

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty CP TINI

Tầng 7, Tòa nhà Samco, Số 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

184

18

17.112

9,639,419,541

31

BHXH cơ sở Nhà Bè

Công ty CP SX - XD Hưng Long Phước

Lô B4, 8, Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM

1

60

59.561

9,627,784,836

32

BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa

Công Ty TNHH Giải Pháp Hậu Cần HTL

Lầu 04, Tòa Nhà Kicotrans, 20 Sông Thao, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM

367

16

15.898

9,463,493,301

33

BHXH cơ sở Tân Định

TRUNG TÂM BƯU CHÍNH SÀI GÒN

10 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

1

65

64.991

9,378,687,782

34

BHXH cơ sở Cát Lái

Công ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Tự Động Hải Nam

Lô I-10-6 đường D7, Khu CNC, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

305

13

12.298

9,054,559,387

35

BHXH cơ sở Bình Tiên

Công ty CP Ba Huân

22 Nguyễn Đình Chi, phường Bình Tây, TP.HCM

136

13

12.915

8,588,723,713

36

BHXH cơ sở Tân Định

Công Ty TNHH Christinas Vietnam (TW4128A)

212/2B Nguyễn Trãi, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

10

86

86

8,285,617,785

37

BHXH cơ sở Chợ Lớn

Công ty CP Xây Dựng Đầu tư Công nghiệp Đông Dương

143 (Lầu 1) Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP.HCM

106

33

32.62

8,063,616,816

38

BHXH cơ sở Tân Phú

Công ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật

25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Phú Thọ Hòa, TP Hồ Chí Minh

23

58

57.739

7,953,813,134

39

BHXH cơ sở Nhà Bè

CÔNG TY TNHH KONDO VIETNAM

Lô C7, Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM

106

23

22.307

7,648,630,107

40

BHXH cơ sở Cầu Kiệu

Công ty TNHH Indi Games

Tầng 2 - Tầng 3, Tòa Nhà Ong Ong, 282 Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu, TP.HCM

24

30

29.009

7,486,413,697

41

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công ty TNHH Yujin Vina

Lô 71-74 - Kcx, Phường Linh Xuân, TP.HCM

272

6

9.133

7,370,228,465

42

BHXH cơ sở Lái Thiêu

Công ty Tnhh May Mặc & Giặt Tẩy Bến Nghé

Bình Thuận, Phường Thuận Giao, TP.HCM

238

18

17.995

7,312,306,227

43

BHXH cơ sở Cầu Kiệu

Công ty TNHH Dịch vụ TM-SX-XD Đông Mê Kông

Số 12A12, đường Mê Linh, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

2

6

112

7,295,986,532

44

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty CP An ánh Hùng

178D Hai Bà Trưng, phường Tân Định, TP.HCM

4

61

60.631

7,269,839,776

45

BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa

Công ty CP Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương

308 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, TP.HCM

14

62

61.349

7,051,327,974

46

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty CP ĐẦU TƯ DANH KHÔI HOLDINGS

3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, TP.HCM

108

24

23.519

6,982,374,830

47

BHXH cơ sở Cầu Kiệu

Công ty CP TV TM DV Địa ốc Hoàng Quân

15 Nguyễn Lương Bằng , phường Tân Mỹ , TP.HCM

70

58

57.217

6,772,190,451

48

BHXH cơ sở Hóc Môn

Công ty TNHH SX & TM Tùng Vinh

26/11 trần văn mười, ấp xã Xuân thới sơn 1, xã xã xuân thới sơn, tp hồ chí minh

28

76

75.264

6,709,086,512

49

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty CP Đại Nam Việt

104 Mai Thị Lựu, Phường Tân Định, TP.HCM

2

127

126.853

6,484,745,653

50

BHXH cơ sở Hòa Hưng

Công ty CP thiết bị Bách Khoa Quốc Tế

729 Đường Ba Tháng Hai , Phường Diên Hồng, TP.HCM

3

71

70.849

6,434,856,243

51

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Cuộc Sống Của Tôi

179 Lý Chính Thắng, Phường Xuân Hòa, TP.HCM

256

21

20.777

6,411,610,902

52

BHXH cơ sở An Lạc

Công ty CP Thương Mại Sản Xuất Tân Úc Việt

Lô 60, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM

11

57

56.517

6,294,281,394

53

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công ty TNHH TM DV XK Quốc tế Mỹ Việt

9 Km9, Đường Song Hành, Khu Phố 7, Phường Thủ Đức, TP.HCM

1

6

57.903

6,083,776,821

54

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Công ty CP Đầu Tư và Dịch Vụ Sao Kim

177 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, TP.HCM

63

33

32.96

6,061,512,239

55

BHXH cơ sở Lái Thiêu

Công ty TNHH Thương mại Dịch Vụ MPC Logistics

T6/130 đường Thuận An Hòa, tổ 6, Khu Phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, TP.HCM

128

21

20.634

5,987,314,783

56

VP TP. HCM

CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA

14 đường Nam Thông 2D, Khu Nam Thông 2-S19, Phường Tân Mỹ, TP.HCM

102

12

33.58

5,919,186,453

57

BHXH cơ sở Xóm Chiếu

Công ty CP Việt Kiếm Trúc

15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP.HCM

5

9

107

5,805,222,535

58

BHXH cơ sở Tân Định

Công Ty CP Dream Viet Education

P.903, Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP.HCM

264

14

13.598

5,723,865,284

59

BHXH cơ sở Thới An

Công ty TNHH Grand Legend Vina

09a TTN 25, KP5, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM

405

8

7.443

5,664,527,526

60

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty TNHH Việt Nam Phát

47B Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, TP.HCM

2

101

100.4

5,639,347,108

61

BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa

Công ty CP Đ.H.C

Tầng 6, Số 1/1 Hoàng Việt, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM

16

89

88.464

5,597,864,870

62

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Công ty CP TM DV TVTK Thời Trang Việt

189A Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, TP.HCM

46

42

41.25

5,587,548,650

63

BHXH cơ sở Chánh Hưng

Công ty TNHH TM và Quảng cáo Lữ Nhạc

Số 5, Đường số 10,Khu nghỉ ngơi giải trí, phường Tân Hưng, TP.HCM

101

4

14.983

5,576,375,165

64

BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

415/17 Trường Chinh, Phường Tân Bình, TP.HCM

156

28

27.303

5,548,348,374

65

BHXH cơ sở Lái Thiêu

Chi Nhánh Công ty TNHH Kinh Doanh S&H tại tỉnh Bình Dương

Khu phố 1A, Phường An Phú, TP.HCM

1

44

43.794

5,496,153,489

66

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Công ty CP Đầu tư - Xây dựng - Phát triển nhà Bảo Linh

339 Huỳnh Văn Bánh phường Phú Nhuận, TP.HCM

29

6

59

5,438,321,259

67

BHXH cơ sở Nhà Bè

Công ty CP Đầu Tư – Xây Lắp Khánh An

A6 Hoàng Quốc Việt, KDC Vạn Phát Hưng, phường Phú Thuận, TP.HCM

4

6

88.675

5,352,184,636

68

BHXH cơ sở Chợ Lớn

Công ty CP Nhựa Sài Gòn

242 Trần Phú, Phường An Đông, TP.HCM

30

49

60.297

5,254,224,934

69

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi Intelligence

27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Sài Gòn, TP.HCM

99

7

6.961

5,225,494,112

70

BHXH cơ sở Cát Lái

Công ty CP Quốc Tế Quang Điện

Tầng 6 nhà xưởng số 4, Tòa nhà TLD Hi-tech Lô I-3B đường N6, Khu CNC, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

1

62

61.194

5,191,070,714

71

BHXH cơ sở Phú Mỹ

Công ty CP công nghệ VTS

Tổ 10, KP Phước Lập, phường Phú Mỹ, TP.HCM

4

41

40.965

4,928,232,607

72

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công ty CP Êđen

117 Nguyễn Văn Hưởng, Phường An Khánh, TP.HCM

7

6

63

4,926,708,180

73

BHXH cơ sở An Lạc

Công ty TNHH TMDV Minh Nam

Lô 14 Đường 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM

91

33

32.723

4,844,251,003

74

BHXH cơ sở Lái Thiêu

Công ty TNHH KNT Phoong Tín Vina 4

Thửa số 66, Tờ bản đồ số B4 (DC15), Khu Phố Bình Thuận, Phường Thuận Giao, TP.HCM

391

7

6.253

4,812,250,837

75

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công ty CP Đầu Tư & Phát Triển Dự Án Hạ Tầng Thái Bình Dương

31/21 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình, TP.HCM

1

3

113

4,756,804,466

76

BHXH cơ sở Tân Nhựt

Công ty CP XD TM Hải Đăng Thái Bình

B6/21W1 Ấp 15, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM

49

38

37.778

4,700,651,026

77

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty CP Tập Đoàn Mai Linh

64-68 Hai Bà Trưng, Phường Sài Gòn, TP.HCM

51

19

18.865

4,667,532,055

78

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công ty CP ĐT & Xây Dựng Công Trình Miền Đông

46A Đường 27, Phường Hiệp Bình, TP.HCM

2

6

175

4,665,704,942

79

BHXH cơ sở An Lạc

Công ty CP sản xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tân

1016A Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, TP.HCM

393

7

6.975

4,647,193,965

80

BHXH cơ sở Thới An

Công ty TNHH SX TM DV Thanh Tiên

233 đường Trần Thị Cờ, phường Thới An, TP.HCM

3

120

119.767

4,588,249,921

81

BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa

Công ty CP Đầu Tư Khoáng Sản - Than Đông Bắc

70 Cộng Hòa, Phường Bảy Hiền, TP.HCM

124

16

15.49

4,469,961,999

82

BHXH cơ sở Chánh Hưng

Công ty CP TÀU CUỐC

A33-A34 Nguyễn Hữu Thọ, KDC Kim Sơn, phường Tân Hưng, TP.HCM

23

4

79.595

4,453,725,437

83

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty CP ĐT XD TM Minh Trí

Lầu 7, Số 3 Phan Văn Đạt, Phường Sài Gòn, TP.HCM

11

88

101.133

4,415,027,158

84

BHXH cơ sở Nhà Bè

Công ty CP TM DV SX Thuốc Thú Y Thủy sản Ánh Việt

Lô EB 11&EB12 Khu Công nghiệp, xã Hiệp Phước, TP.HCM

38

29

28.559

4,404,895,248

85

BHXH cơ sở Bình Dương

Công ty TNHH Đầu tư May Kim Long

Phân Xưởng 5, Đường 30/04, Khu phố 8,phường Thủ Dầu Một, TP.HCM

53

6

35.441

4,296,609,302

86

BHXH cơ sở Cát Lái

Công ty TNHH SX TM DV AMITY

142B Đường số 1, KDC Sông Giồng, Khu phố 2, Phường Bình Trưng, TP.HCM

178

13

12.438

4,204,570,805

87

BHXH cơ sở Bà Rịa

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Kim Ngọc

Đường số 32, ấp Phước Tân, phường Long Hương, TP Hồ Chí Minh

1

6

130

4,201,258,438

88

BHXH cơ sở Lái Thiêu

Công ty TNHH Gỗ Thịnh An

Thửa đất số 253,254,255,256, Tờ bản đồ số 164, đường An Phú 19, KP Bình Phước B, Phường An Phú, TP.HCM

8

78

77.439

4,141,930,216

89

BHXH cơ sở Bình Tiên

Công ty Chế biến Thực phẩm XK Hùng Vương

lô 21-23, đường 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM

58

28

27.486

4,072,701,901

90

VP TP. HCM

Công ty CP ĐT PT Bất Động Sản Đông Dương

15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP.HCM

32

12

71.024

4,042,586,171

91

BHXH cơ sở Xóm Chiếu

Công ty CP Color Man Food

Số 11, Đường số 9A, Khu dân cư Nam Long, phường Tân Thuận, TP.HCM

3

9

46.976

4,029,471,200

92

BHXH cơ sở Tam Thắng

Công ty CP Lạc Việt

159-163 Thùy Vân, phường Vũng Tàu, TP.HCM

239

9

9.362

4,006,197,094

93

BHXH cơ sở Tân Uyên

Công ty TNHH Đồ Gỗ Burden

Số 85, Kp7, Tân Uyên, TP.HCM

149

12

12

3,991,000,982

94

BHXH cơ sở Xóm Chiếu

Công ty TNHH DV Tư vấn kinh doanh VIVA

384 Hoàng Diệu, Phường Khánh Hội, TP.HCM

86

24

23.55

3,964,687,594

95

BHXH cơ sở Tân Phú

Công ty CP ĐT & PT GD Thế Giới Kỹ Thuật

25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM

6

75

74.404

3,955,023,571

96

BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa

Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Cảng Hàng không Việt Nam

Số 6 Phan Đình Giót , Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM

48

20

19.058

3,934,905,278

97

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công ty TNHH TM SX KT Trường An

229/3 Kha Vạn Cân, Khu Phố 6, Phường Hiệp Bình, TP.HCM

6

6

128

3,824,374,538

98

BHXH cơ sở Cát Lái

Công Ty Tnhh Vận Tải Green Leaf Việt Nam

104 – 106 Trần Lựu, Phường Bình Trưng, TP.HCM

324

8

7.552

3,822,755,113

99

BHXH cơ sở Hóc Môn

Công ty TNHH SNC Garment International

Số 450/64 tổ 14 ấp 1, xã Đông Thạnh, TP.HCM

261

9

8.555

3,777,155,129

100

BHXH cơ sở Cầu Kiệu

Công ty CP Giải trí số Điền Quân Network

Số 33, đường Vạn Kiếp, Phường Gia Định, TP.HCM

14

6

45.583

3,773,166,095

 

Tổng cộng

 

 

 

896,674,245,675

