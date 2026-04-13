100 doanh nghiệp tại TP HCM chậm đóng BHXH

Số liệu nợ tính đến hết ngày 31/03/2026, cập nhật Ủy nhiệm chi đến hết ngày 09/4/2026.
STT
BHXH cơ sở quản lý
Tên đơn vị chậm đóng
Địa chỉ
Số lao động
Số tháng nợ
Tỷ lệ nợ
Số tiền chậm đóng
1
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
Công ty CP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình
235 Võ Thị Sáu, Phường Xuân Hòa, TP.HCM
1157
26
25.011
67,737,203,614
2
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty CP DV Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn
10 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
30
96
95.692
41,604,273,782
3
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty CP TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Số 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, TP.HCM
505
24
23.158
34,797,716,581
4
BHXH cơ sở Lái Thiêu
Công ty CP Trần Đức
Bình Phước A, Phường An Phú, TP.HCM
1447
8
7.429
27,028,102,148
5
BHXH cơ sở Cát Lái
Công ty TNHH Việt Thắng Jean
38 Quang Trung, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM
121
63
71.972
19,094,509,407
6
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty CP Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế
137 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, TP.HCM
174
30
29.715
16,129,497,843
7
BHXH cơ sở Nhà Bè
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - Công ty CP
Tầng 8, 9 & 10, Toà Nhà PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, TP.HCM
129
49
48.139
16,011,969,747
8
BHXH cơ sở An Lạc
Công ty TNHH May Mặc Sản Xuất Quang Thái
Số 1185 Quốc lộ 1A, KP5, Phường An Lạc, TP.HCM
26
65
64.491
15,528,902,329
9
BHXH cơ sở Cát Lái
Công Ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Nam Việt
66 Nguyễn Quý Đức, Khu phố 5, Phường Bình Trưng, TP.HCM
7
63
79
15,486,330,916
10
BHXH cơ sở Cầu Kiệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EVERGREEN VIỆT NAM
58 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam
87
55
54.007
15,473,484,520
11
BHXH cơ sở Hòa Hưng
Công ty TNHH TM DV VT XD Giao thông T&T
98 Đào Duy Từ, Phường Diên Hồng, TP.HCM
97
65
64.622
14,022,584,841
12
BHXH cơ sở Phú Mỹ
Công ty TNHH Gạch men Nhà ý
Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, TP.HCM
179
35
34.599
13,351,532,498
13
BHXH cơ sở Dĩ An
Công ty CP Xây Dựng Công Trình và khai thác đá 621
Tổ 12, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, TP.HCM
4
61
112.802
13,344,758,274
14
BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hòa Hiệp
92A-94 Bạch Đằng, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM
3
121
120.039
13,170,898,980
15
BHXH cơ sở Hòa Hưng
Công ty TNHH Intershop
272/6 Nguyễn Tiểu La, Phường Diên Hồng, TP.HCM
150
39
38.352
13,085,620,220
16
BHXH cơ sở Hòa Hưng
Công ty CP Phong Phú Sắc Việt
Lầu 4- Số 268 Tô Hiến Thành, Phường Hòa Hưng, TP.HCM
71
21
20.847
13,021,719,540
17
BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
Công Ty TNHH In Di Co
215 Trường Chinh, Phường Bảy Hiền, TP.HCM
4
65
64.777
12,422,547,732
18
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
Công ty TNHH MTV UNIQUIFY Việt Nam
Lầu 14 ,Tòa nhà Sài Gòn Giải Phóng, 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM
15
20
20
12,097,226,048
19
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
Công ty CP Dịch vụ Quản lý CTM
816/27 Trường Sa, Phường Nhiêu Lộc, TP.HCM
143
28
27.947
11,195,927,036
20
BHXH cơ sở Cầu Kiệu
Công ty CP Dược Phẩm Pha No
Tầng 3, Mã Căn 3a, 42/5 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TP.HCM
9
58
57.41
10,989,069,161
21
BHXH cơ sở Cát Lái
Công ty CP Công Nghiệp Hỗ Trợ Phước Nguyên
Lô HT-3-2, Đường D2, Khu CNC, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM
2
63
64.68
10,861,242,998
22
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
Công ty CP dược phẩm Duy Tân
97 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TP.HCM
11
6
51.656
10,615,611,412
23
BHXH cơ sở Cầu Kiệu
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Số 8
400/5 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
7
3
147.874
10,541,429,661
24
BHXH cơ sở Thới An
Công ty CP Best Quality Construction
1700/3, QL1A, Phường An Phú Đông, TP.HCM.
8
40
39.989
10,393,567,532
25
BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
Công ty CP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh
8-10, Nguyễn Bá Tuyển, Phường Bảy Hiền, TP.HCM
140
35
34.06
10,327,723,934
26
BHXH cơ sở Thủ Đức
Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Tam Quan
Số 53 Đường Số 10, Phường An Khánh, TP.HCM
206
6
18.78
10,220,291,485
27
BHXH cơ sở Tân An Hội
Công ty TNHH HANJOO TRADE
Lô D1-1, đường Tam Tân, KCN Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TPHCM
145
39
38.318
10,120,582,199
28
BHXH cơ sở Cầu Kiệu
Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Jio Health
Số 30, đường Nguyễn Văn Lạc, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
78
6
20.651
10,045,639,357
29
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty TNHH TM DV GREEN LEAF Việt nam
108 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
92
52
51.342
9,902,765,599
30
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty CP TINI
Tầng 7, Tòa nhà Samco, Số 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
184
18
17.112
9,639,419,541
31
BHXH cơ sở Nhà Bè
Công ty CP SX - XD Hưng Long Phước
Lô B4, 8, Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM
1
60
59.561
9,627,784,836
32
BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
Công Ty TNHH Giải Pháp Hậu Cần HTL
Lầu 04, Tòa Nhà Kicotrans, 20 Sông Thao, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM
367
16
15.898
9,463,493,301
33
BHXH cơ sở Tân Định
TRUNG TÂM BƯU CHÍNH SÀI GÒN
10 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
1
65
64.991
9,378,687,782
34
BHXH cơ sở Cát Lái
Công ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Tự Động Hải Nam
Lô I-10-6 đường D7, Khu CNC, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM
305
13
12.298
9,054,559,387
35
BHXH cơ sở Bình Tiên
Công ty CP Ba Huân
22 Nguyễn Đình Chi, phường Bình Tây, TP.HCM
136
13
12.915
8,588,723,713
36
BHXH cơ sở Tân Định
Công Ty TNHH Christinas Vietnam (TW4128A)
212/2B Nguyễn Trãi, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
10
86
86
8,285,617,785
37
BHXH cơ sở Chợ Lớn
Công ty CP Xây Dựng Đầu tư Công nghiệp Đông Dương
143 (Lầu 1) Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP.HCM
106
33
32.62
8,063,616,816
38
BHXH cơ sở Tân Phú
Công ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật
25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Phú Thọ Hòa, TP Hồ Chí Minh
23
58
57.739
7,953,813,134
39
BHXH cơ sở Nhà Bè
CÔNG TY TNHH KONDO VIETNAM
Lô C7, Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM
106
23
22.307
7,648,630,107
40
BHXH cơ sở Cầu Kiệu
Công ty TNHH Indi Games
Tầng 2 - Tầng 3, Tòa Nhà Ong Ong, 282 Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu, TP.HCM
24
30
29.009
7,486,413,697
41
BHXH cơ sở Thủ Đức
Công ty TNHH Yujin Vina
Lô 71-74 - Kcx, Phường Linh Xuân, TP.HCM
272
6
9.133
7,370,228,465
42
BHXH cơ sở Lái Thiêu
Công ty Tnhh May Mặc & Giặt Tẩy Bến Nghé
Bình Thuận, Phường Thuận Giao, TP.HCM
238
18
17.995
7,312,306,227
43
BHXH cơ sở Cầu Kiệu
Công ty TNHH Dịch vụ TM-SX-XD Đông Mê Kông
Số 12A12, đường Mê Linh, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
2
6
112
7,295,986,532
44
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty CP An ánh Hùng
178D Hai Bà Trưng, phường Tân Định, TP.HCM
4
61
60.631
7,269,839,776
45
BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
Công ty CP Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương
308 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, TP.HCM
14
62
61.349
7,051,327,974
46
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty CP ĐẦU TƯ DANH KHÔI HOLDINGS
3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, TP.HCM
108
24
23.519
6,982,374,830
47
BHXH cơ sở Cầu Kiệu
Công ty CP TV TM DV Địa ốc Hoàng Quân
15 Nguyễn Lương Bằng , phường Tân Mỹ , TP.HCM
70
58
57.217
6,772,190,451
48
BHXH cơ sở Hóc Môn
Công ty TNHH SX & TM Tùng Vinh
26/11 trần văn mười, ấp xã Xuân thới sơn 1, xã xã xuân thới sơn, tp hồ chí minh
28
76
75.264
6,709,086,512
49
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty CP Đại Nam Việt
104 Mai Thị Lựu, Phường Tân Định, TP.HCM
2
127
126.853
6,484,745,653
50
BHXH cơ sở Hòa Hưng
Công ty CP thiết bị Bách Khoa Quốc Tế
729 Đường Ba Tháng Hai , Phường Diên Hồng, TP.HCM
3
71
70.849
6,434,856,243
51
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Cuộc Sống Của Tôi
179 Lý Chính Thắng, Phường Xuân Hòa, TP.HCM
256
21
20.777
6,411,610,902
52
BHXH cơ sở An Lạc
Công ty CP Thương Mại Sản Xuất Tân Úc Việt
Lô 60, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM
11
57
56.517
6,294,281,394
53
BHXH cơ sở Thủ Đức
Công ty TNHH TM DV XK Quốc tế Mỹ Việt
9 Km9, Đường Song Hành, Khu Phố 7, Phường Thủ Đức, TP.HCM
1
6
57.903
6,083,776,821
54
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
Công ty CP Đầu Tư và Dịch Vụ Sao Kim
177 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, TP.HCM
63
33
32.96
6,061,512,239
55
BHXH cơ sở Lái Thiêu
Công ty TNHH Thương mại Dịch Vụ MPC Logistics
T6/130 đường Thuận An Hòa, tổ 6, Khu Phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, TP.HCM
128
21
20.634
5,987,314,783
56
VP TP. HCM
CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA
14 đường Nam Thông 2D, Khu Nam Thông 2-S19, Phường Tân Mỹ, TP.HCM
102
12
33.58
5,919,186,453
57
BHXH cơ sở Xóm Chiếu
Công ty CP Việt Kiếm Trúc
15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP.HCM
5
9
107
5,805,222,535
58
BHXH cơ sở Tân Định
Công Ty CP Dream Viet Education
P.903, Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP.HCM
264
14
13.598
5,723,865,284
59
BHXH cơ sở Thới An
Công ty TNHH Grand Legend Vina
09a TTN 25, KP5, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM
405
8
7.443
5,664,527,526
60
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty TNHH Việt Nam Phát
47B Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, TP.HCM
2
101
100.4
5,639,347,108
61
BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
Công ty CP Đ.H.C
Tầng 6, Số 1/1 Hoàng Việt, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM
16
89
88.464
5,597,864,870
62
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
Công ty CP TM DV TVTK Thời Trang Việt
189A Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, TP.HCM
46
42
41.25
5,587,548,650
63
BHXH cơ sở Chánh Hưng
Công ty TNHH TM và Quảng cáo Lữ Nhạc
Số 5, Đường số 10,Khu nghỉ ngơi giải trí, phường Tân Hưng, TP.HCM
101
4
14.983
5,576,375,165
64
BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch
415/17 Trường Chinh, Phường Tân Bình, TP.HCM
156
28
27.303
5,548,348,374
65
BHXH cơ sở Lái Thiêu
Chi Nhánh Công ty TNHH Kinh Doanh S&H tại tỉnh Bình Dương
Khu phố 1A, Phường An Phú, TP.HCM
1
44
43.794
5,496,153,489
66
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
Công ty CP Đầu tư - Xây dựng - Phát triển nhà Bảo Linh
339 Huỳnh Văn Bánh phường Phú Nhuận, TP.HCM
29
6
59
5,438,321,259
67
BHXH cơ sở Nhà Bè
Công ty CP Đầu Tư – Xây Lắp Khánh An
A6 Hoàng Quốc Việt, KDC Vạn Phát Hưng, phường Phú Thuận, TP.HCM
4
6
88.675
5,352,184,636
68
BHXH cơ sở Chợ Lớn
Công ty CP Nhựa Sài Gòn
242 Trần Phú, Phường An Đông, TP.HCM
30
49
60.297
5,254,224,934
69
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi Intelligence
27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Sài Gòn, TP.HCM
99
7
6.961
5,225,494,112
70
BHXH cơ sở Cát Lái
Công ty CP Quốc Tế Quang Điện
Tầng 6 nhà xưởng số 4, Tòa nhà TLD Hi-tech Lô I-3B đường N6, Khu CNC, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM
1
62
61.194
5,191,070,714
71
BHXH cơ sở Phú Mỹ
Công ty CP công nghệ VTS
Tổ 10, KP Phước Lập, phường Phú Mỹ, TP.HCM
4
41
40.965
4,928,232,607
72
BHXH cơ sở Thủ Đức
Công ty CP Êđen
117 Nguyễn Văn Hưởng, Phường An Khánh, TP.HCM
7
6
63
4,926,708,180
73
BHXH cơ sở An Lạc
Công ty TNHH TMDV Minh Nam
Lô 14 Đường 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM
91
33
32.723
4,844,251,003
74
BHXH cơ sở Lái Thiêu
Công ty TNHH KNT Phoong Tín Vina 4
Thửa số 66, Tờ bản đồ số B4 (DC15), Khu Phố Bình Thuận, Phường Thuận Giao, TP.HCM
391
7
6.253
4,812,250,837
75
BHXH cơ sở Thủ Đức
Công ty CP Đầu Tư & Phát Triển Dự Án Hạ Tầng Thái Bình Dương
31/21 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình, TP.HCM
1
3
113
4,756,804,466
76
BHXH cơ sở Tân Nhựt
Công ty CP XD TM Hải Đăng Thái Bình
B6/21W1 Ấp 15, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM
49
38
37.778
4,700,651,026
77
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty CP Tập Đoàn Mai Linh
64-68 Hai Bà Trưng, Phường Sài Gòn, TP.HCM
51
19
18.865
4,667,532,055
78
BHXH cơ sở Thủ Đức
Công ty CP ĐT & Xây Dựng Công Trình Miền Đông
46A Đường 27, Phường Hiệp Bình, TP.HCM
2
6
175
4,665,704,942
79
BHXH cơ sở An Lạc
Công ty CP sản xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tân
1016A Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, TP.HCM
393
7
6.975
4,647,193,965
80
BHXH cơ sở Thới An
Công ty TNHH SX TM DV Thanh Tiên
233 đường Trần Thị Cờ, phường Thới An, TP.HCM
3
120
119.767
4,588,249,921
81
BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
Công ty CP Đầu Tư Khoáng Sản - Than Đông Bắc
70 Cộng Hòa, Phường Bảy Hiền, TP.HCM
124
16
15.49
4,469,961,999
82
BHXH cơ sở Chánh Hưng
Công ty CP TÀU CUỐC
A33-A34 Nguyễn Hữu Thọ, KDC Kim Sơn, phường Tân Hưng, TP.HCM
23
4
79.595
4,453,725,437
83
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty CP ĐT XD TM Minh Trí
Lầu 7, Số 3 Phan Văn Đạt, Phường Sài Gòn, TP.HCM
11
88
101.133
4,415,027,158
84
BHXH cơ sở Nhà Bè
Công ty CP TM DV SX Thuốc Thú Y Thủy sản Ánh Việt
Lô EB 11&EB12 Khu Công nghiệp, xã Hiệp Phước, TP.HCM
38
29
28.559
4,404,895,248
85
BHXH cơ sở Bình Dương
Công ty TNHH Đầu tư May Kim Long
Phân Xưởng 5, Đường 30/04, Khu phố 8,phường Thủ Dầu Một, TP.HCM
53
6
35.441
4,296,609,302
86
BHXH cơ sở Cát Lái
Công ty TNHH SX TM DV AMITY
142B Đường số 1, KDC Sông Giồng, Khu phố 2, Phường Bình Trưng, TP.HCM
178
13
12.438
4,204,570,805
87
BHXH cơ sở Bà Rịa
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Kim Ngọc
Đường số 32, ấp Phước Tân, phường Long Hương, TP Hồ Chí Minh
1
6
130
4,201,258,438
88
BHXH cơ sở Lái Thiêu
Công ty TNHH Gỗ Thịnh An
Thửa đất số 253,254,255,256, Tờ bản đồ số 164, đường An Phú 19, KP Bình Phước B, Phường An Phú, TP.HCM
8
78
77.439
4,141,930,216
89
BHXH cơ sở Bình Tiên
Công ty Chế biến Thực phẩm XK Hùng Vương
lô 21-23, đường 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM
58
28
27.486
4,072,701,901
90
VP TP. HCM
Công ty CP ĐT PT Bất Động Sản Đông Dương
15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP.HCM
32
12
71.024
4,042,586,171
91
BHXH cơ sở Xóm Chiếu
Công ty CP Color Man Food
Số 11, Đường số 9A, Khu dân cư Nam Long, phường Tân Thuận, TP.HCM
3
9
46.976
4,029,471,200
92
BHXH cơ sở Tam Thắng
Công ty CP Lạc Việt
159-163 Thùy Vân, phường Vũng Tàu, TP.HCM
239
9
9.362
4,006,197,094
93
BHXH cơ sở Tân Uyên
Công ty TNHH Đồ Gỗ Burden
Số 85, Kp7, Tân Uyên, TP.HCM
149
12
12
3,991,000,982
94
BHXH cơ sở Xóm Chiếu
Công ty TNHH DV Tư vấn kinh doanh VIVA
384 Hoàng Diệu, Phường Khánh Hội, TP.HCM
86
24
23.55
3,964,687,594
95
BHXH cơ sở Tân Phú
Công ty CP ĐT & PT GD Thế Giới Kỹ Thuật
25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM
6
75
74.404
3,955,023,571
96
BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Cảng Hàng không Việt Nam
Số 6 Phan Đình Giót , Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM
48
20
19.058
3,934,905,278
97
BHXH cơ sở Thủ Đức
Công ty TNHH TM SX KT Trường An
229/3 Kha Vạn Cân, Khu Phố 6, Phường Hiệp Bình, TP.HCM
6
6
128
3,824,374,538
98
BHXH cơ sở Cát Lái
Công Ty Tnhh Vận Tải Green Leaf Việt Nam
104 – 106 Trần Lựu, Phường Bình Trưng, TP.HCM
324
8
7.552
3,822,755,113
99
BHXH cơ sở Hóc Môn
Công ty TNHH SNC Garment International
Số 450/64 tổ 14 ấp 1, xã Đông Thạnh, TP.HCM
261
9
8.555
3,777,155,129
100
BHXH cơ sở Cầu Kiệu
Công ty CP Giải trí số Điền Quân Network
Số 33, đường Vạn Kiếp, Phường Gia Định, TP.HCM
14
6
45.583
3,773,166,095
Tổng cộng
896,674,245,675