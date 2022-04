Cholimex Food đặt mục tiêu doanh thu 3.000 tỉ đồng trong năm 2022

Ngày 22-4, Công ty CP Thực phẩm Cholimex (Cholimex Food) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Báo cáo tại đại hội, ông Diệp Nam Hải, Tổng giám đốc công ty, cho biết năm 2021 công ty đạt tổng doanh thu 2.513 tỉ đồng, đạt 100,5% kế hoạch, tăng trưởng 11% so với năm 2020. Trong điều kiện chi phí sản xuất và giá nhiều loại nguyên vật liệu, bao bì… tăng cao do ảnh hưởng dịch Covid-19, lợi nhuận trước thuế ghi nhận mức 232,484 tỉ đồng, đạt 101,1% kế hoạch, tăng trưởng 4,1% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế là 185,98 tỉ đồng, đạt 101,08% so với kế hoạch và tăng 4,13% so với năm 2020.

So với năm 2016, doanh thu và lợi nhuận trước thuế công ty tăng trưởng lần lượt là 76% và 267%.

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.000 tỉ đồng, tăng 19,4% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu 250 tỉ đồng, tăng nhẹ hơn 7% so với năm ngoái.