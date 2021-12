BHYT hộ gia đình: Đóng góp khi lành, để dành khi ốm

Vừa qua, BHXH TP HCM và Bưu điện TP HCM phối hợp tổ chức lễ ra quân vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để được chăm sóc sức khỏe và ổn định cuộc sống khi về già.

Được nhà nước chăm lo sức khỏe

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, cho hay BHXH, BHYT là 2 chính sách quan trọng được Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế đất nước.

Thời gian qua, BHXH TP HCM đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH, BHYT và đạt nhiều kết quả nhất định. Để đạt được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, phải kể đến Bưu điện TP HCM trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện trong thời gian qua.

Với chủ đề "Vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để được chăm sóc sức khỏe và ổn định cuộc sống khi về già", cuộc ra quân lần này nhằm truyền tải đến người dân thông điệp: Hãy tham gia BHXH, BHYT ngay từ bây giờ khi còn trong độ tuổi lao động, để khi hết tuổi lao động có cuộc sống an nhàn và được nhà nước chăm lo sức khỏe, không lệ thuộc con cháu.

Nhân viên BHXH TP HCM tuyên truyền về BHXH, BHYT cho người dân

Bên cạnh việc tổ chức lễ ra quân trực tiếp tại điểm cầu TP, tại điểm cầu của TP Thủ Đức và 21 quận, huyện cùng 11 bưu điện trung tâm cũng đã phối hợp tổ chức, bảo đảm phòng chống dịch Covid-19. Ngay sau lễ ra quân, viên chức của 2 đơn vị là BHXH và bưu điện sẽ tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện tại 21 quận, huyện và TP Thủ Đức; kết hợp tuyên truyền trực tiếp tại các chợ, hộ gia đình và khu dân cư…

BHXH TP HCM và bưu điện đặt mục tiêu thu hút 3.000 người tham gia BHXH tự nguyện và 10.000 người tham gia BHYT hộ gia đình sau thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 để tăng thêm nhiều hỗ trợ chính sách an sinh xã hội cho người dân.

Giảm gánh nặng về kinh tế

Khi tham gia BHYT, người dân cần biết quy định thời hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng của các nhóm đối tượng có quy định khác nhau, đặc biệt là thẻ BHYT tham gia theo hộ gia đình nếu mua lần đầu hoặc gián đoạn quá 3 tháng trong năm tài chính thì giá trị sử dụng của thẻ là sau 30 ngày kể từ ngày đóng BHYT. Bên cạnh đó là quy định về tính thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục để hưởng quyền lợi BHYT cao hơn là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn không quá 3 tháng.

Như vậy, để bảo đảm quyền lợi hưởng BHYT không bị gián đoạn, mọi người cần lưu ý ngay khi thẻ BHYT hết hạn hoặc không tiếp tục được cấp thẻ BHYT theo nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, nhóm do cơ quan BHXH đóng, nhóm do ngân sách nhà nước đóng, nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng thì phải tham gia ngay theo nhóm BHYT hộ gia đình. Đặc biệt, đối với người đang hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng (thẻ BHYT thường có giá trị sử dụng ngắn) và người thay đổi hộ khẩu thường trú từ nơi khó khăn, đặc biệt khó khăn đang được ngân sách nhà nước đóng BHYT đến nơi không được ngân sách nhà nước đóng BHYT (thẻ BHYT sẽ hết hạn sử dụng ngay sau tháng chuyển hộ khẩu)...

Người có hộ khẩu thường trú, tạm trú đều được tham gia BHYT theo hộ gia đình. Chỉ cần có CMND dân hoặc căn cước công dân và liên hệ với các đại lý thu BHXH, BHYT của cơ quan BHXH, tại bưu điện, UBND cấp xã hoặc liên hệ với cơ quan BHXH gần nơi sinh sống nhất.

Tham gia BHYT theo hộ gia đình nhằm từng bước thực hiện mục tiêu cộng đồng cùng chia sẻ rủi ro với người bệnh, mức độ thấp nhất là các thành viên trong cùng gia đình chia sẻ cho nhau, mức độ cao nhất là thực hiện BHYT toàn dân. Tham gia BHYT hộ gia đình được xem là hình thức tiết kiệm "đóng góp khi lành, để dành khi ốm" nhằm giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi bản thân hoặc thành viên gia đình bị ốm đau, bệnh tật.

"BHXH TP HCM tiếp tục phối hợp với đại lý thu, xã - phường và bưu điện tổ chức tuyên truyền, vận động người dân đến hạn chưa tham gia hoặc đã dừng đóng từ đầu năm hoặc từ những năm trước đến nay chưa tham gia lại bằng nhiều hình thức, cố gắng hoàn thành chỉ tiêu được giao" - ông Nguyễn Quốc Thanh nói.



Kết quả ra quân từ ngày 11 đến 15-12: có 4.288 người tham gia BHXH tự nguyện và 10.335 người tham gia BHYT hộ gia đình.