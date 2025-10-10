Nhận trợ cấp thất nghiệp online dễ dàng, nhanh chóng

Từ ngày 1-10, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến đời sống hằng ngày của người dân sẽ thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG), trong đó có giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) cho người lao động (NLĐ). Để NLĐ hiểu rõ quy trình hưởng TCTN trực tuyến, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) TP HCM hướng dẫn người lao động thực hiện như sau:

Hoàn tất hồ sơ trong 5 bước

Bước 1: NLĐ đăng nhập vào Cổng DVCQG (https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html) thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID và thực hiện:

- Tìm kiếm và chọn nộp dịch vụ công: Giải quyết hưởng TCTN.

- Nhập thông tin đơn đề nghị hưởng TCTN (Mẫu số 01).

- Kiểm tra thông tin tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN): NLĐ có thể kiểm tra thông tin tham gia đóng BHTN trước khi nộp hồ sơ bằng cách chọn nút "Kiểm tra" trên màn hình bước Thông tin tờ khai.

- Thành phần hồ sơ: NLĐ đính kèm một trong những giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

- Xem lại hồ sơ và nộp: NLĐ kiểm tra lại các thông tin đã kê khai, sau đó nhấn chọn vào nút cam kết thông tin kê khai là đúng và chọn nộp hồ sơ.

- Thông báo nộp hồ sơ thành công: NLĐ lưu lại mã hồ sơ để tra cứu và theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ.

- NLĐ chọn "Rút hồ sơ" trong trường hợp muốn rút hồ sơ đã nộp.

Bước 2: Cổng DVCQG chuyển hồ sơ sang Trung tâm DVVL để tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Trung tâm DVVL có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Nội vụ quyết định về việc hưởng TCTN của NLĐ.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Trung tâm DVVL cập nhật thông tin yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo Mẫu số 03 hoặc từ chối hồ sơ theo Mẫu số 04 trên Cổng DVCQG. Thông báo sẽ được hiển thị cho NLĐ (trên cổng và gửi SMS).

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Trung tâm DVVL tạo lập quyết định hưởng TCTN cho NLĐ (Mẫu số 06). Thông báo sẽ được hiển thị cho NLĐ (trên cổng và gửi SMS).

Bước 3: Trung tâm DVVL trình Giám đốc Sở Nội vụ xem xét, ban hành Quyết định hưởng TCTN của NLĐ.

Bước 4: Sau khi nhận được dự thảo quyết định do Trung tâm DVVL chuyển đến, Giám đốc Sở Nội vụ kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Giám đốc Sở Nội vụ phản hồi để Trung tâm DVVL kiểm tra lại.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Nội vụ quyết định hưởng TCTN của NLĐ, Cổng DVCQG gửi Quyết định hưởng TCTN: 1 bản cho cơ quan BHXH để thực hiện thủ tục chi trả và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho NLĐ, 1 bản cho NLĐ. Cổng DVCQG gửi thông báo đến NLĐ về quyết định hưởng TCTN kèm theo phụ lục thông tin về việc thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng.

Bước 5: Cơ quan BHXH nhận Quyết định về việc hưởng TCTN do Cổng DVCQG gửi đến và kiểm tra thông tin.

- Trường hợp thông tin không hợp lệ, cơ quan BHXH phản hồi ngay bằng các hình thức bên ngoài hệ thống cho Trung tâm DVVL để kiểm tra lại.

- Trường hợp thông tin hợp lệ, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định hưởng TCTN, cơ quan BHXH thực hiện chi trả bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến cho NLĐ thông qua tài khoản ngân hàng NLĐ đã nhập thông tin. Kết quả thanh toán thành công thì cơ quan BHXH sẽ gửi lại thông tin thanh toán (số tiền, thời gian, trạng thái...) về hệ thống Cổng DVCQG để theo dõi và giám sát.

NLĐ có thể xem trạng thái, tiến trình hồ sơ bằng cách ấn vào tên của mình bên phải màn hình, chọn "Quản lý hồ sơ của tôi".

Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp qua Cổng dịch vụ công quốc gia

Ảnh: HUỲNH QUYÊN

Nhanh chóng, tiện lợi

Theo Trung tâm DVVL TP HCM, tính từ đầu năm đến nay, trung tâm tiếp nhận 161.406 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN, trong đó số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trên Cổng DVCQG là 65.138 hồ sơ (chiếm tỉ lệ 40,36%).

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm DVVL TP HCM, cho biết người tham gia BHXH sau khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc và đủ điều kiện hưởng TCTN có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng DVCQG. NLĐ có thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc để hoàn tất thủ tục. Việc đăng ký hiện nay có thể thực hiện online ngay tại nhà, không cần đến trực tiếp trung tâm dịch vụ việc làm.

Thời gian NLĐ hưởng TCTN được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng TCTN, sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng TCTN nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Tiết kiệm chi phí cho người lao động Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, trung tâm cũng tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn NLĐ nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công thông qua các sàn giao dịch việc làm, trên website, Zalo, fanpage của trung tâm. Qua hình thức này, trung tâm tạo thuận lợi cho NLĐ tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian chờ đợi như nộp hồ sơ trực tiếp, hạn chế tập trung đông người và nâng tỉ lệ NLĐ nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công.





