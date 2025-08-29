Tài chính
Nhận quà từ Chính phủ – Niềm vui nhân đôi cùng VietinBank

Hoà nhịp với niềm vui chung của đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Chính phủ gửi tặng 100.000 đồng đến mỗi người dân Việt Nam.

Quà tặng được chuyển trực tiếp qua tài khoản ngân hàng, bảo đảm nhanh chóng, an toàn, minh bạch.

Để giúp người dân tiếp cận chính sách thuận tiện nhất, VietinBank đã phối hợp cùng Bộ Công an tích hợp dịch vụ mở và liên kết tài khoản ngân hàng với ứng dụng VNeID để nhận 100.000 đồng từ Chính phủ, vừa tận hưởng nhiều ưu đãi thiết thực từ VietinBank.

Khách hàng đã có tài khoản thực hiện liên kết tài khoản trên VNeID vô cùng đơn giản và nhanh chóng để được nhận 100.000 đồng từ Chính phủ nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Hướng dẫn đăng ký liên kết tài khoản trên VNeID:
- Bước 1: Đăng nhập VNeID – chọn "An sinh xã hội" – chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội"
- Bước 2: Chọn Ngân hàng VietinBank
- Bước 3: Nhập số tài khoản VietinBank – bấm đồng ý chia sẻ dữ liệu – bấm tiếp tục (Nhập thêm số CMND 9 số nếu có)
- Bước 4: Gửi yêu cầu thành công chờ kết quả xác nhận từ VNeID
Lưu ý: Tài khoản liên kết phải là tài khoản VND, cùng chủ sở hữu, đang hoạt động và không bị hạn chế.
Trường hợp khách hàng mới chưa có tài khoản tại VietinBank, khách hàng chỉ cần tải ứng dụng VietinBank iPay Mobile để mở tài khoản thanh toán online ngay tại nhà qua hình thức eKYC và nhận ngay combo quà tặng trị giá 250.000 đồng. Đặc biệt, các khách hàng mở mới tài khoản và liên kết qua VNeID từ nay đến hết ngày 2-9-2025 sẽ được tặng Tài khoản số đẹp trị giá lên đến 5 triệu đồng. Tải VietinBank iPay Mobile và mở tài khoản ngay tại VietinBank iPay
Không chỉ dừng lại ở ưu đãi tài chính, VietinBank còn hướng đến mục tiêu đưa an sinh xã hội đến gần hơn với mỗi người dân trong kỷ nguyên số. Việc chuyển đổi phương thức chi trả an sinh qua tài khoản ngân hàng sẽ giúp tiết kiệm chi phí xã hội, giảm thiểu rủi ro, tăng tính minh bạch và thuận tiện cho người thụ hưởng.

Trong bối cảnh cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, món quà kép từ Chính phủ và VietinBank mang ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và tự hào dân tộc. Đây cũng là lời khẳng định cam kết của VietinBank trong việc đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và mang lại nhiều giá trị bền vững cho khách hàng.

Để biết thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc Tổng đài Hỗ trợ khách hàng: 1900 55 8868; Email: contact@vietinbank.vn.


