Nhịp sống
19/08/2025 14:51

Nguyễn Nhật Thanh - Vận động viên billiards giàu thành tích của Việt Nam

In bài viết

Trong những năm qua, billiards & snooker Việt Nam chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều tay cơ tài năng, trong đó có Nguyễn Nhật Thanh

Với niềm đam mê mãnh liệt và tinh thần tập luyện nghiêm túc, anh đã nhiều lần bước lên bục vinh quang, giành hàng loạt huy chương vàng tại các giải vô địch quốc gia cũng như Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc (2018, 2022).

Nguyễn Nhật Thanh - Vận động viên billiards giàu thành tích của Việt Nam- Ảnh 1.

Vận động viên billiards Nguyễn Nhật Thanh tại vòng loại Kamui 10 ball thế giới 2025. Ảnh: NVCC.

Lối đánh chắc chắn, tư duy chiến thuật linh hoạt cùng bản lĩnh thi đấu vững vàng đã giúp Nguyễn Nhật Thanh khẳng định vị thế của mình trong làng billiards. Không chỉ mang lại thành tích cá nhân xuất sắc, anh còn góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện bộ môn này, trở thành hình mẫu cho nhiều vận động viên trẻ noi theo.

Với những cống hiến và thành tíchđáng ghi nhận, Nguyễn Nhật Thanh được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của billiards Việt Nam hiện nay. Anh hứa hẹn sẽ tiếp tục mang về nhiều chiến công mới, đóng góp vào sự phát triển và nâng tầm vị thế của thể thao nước nhà.

Tư Thái
từ khóa : Nguyễn Nhật Thanh, Vận động viên billiards, Billiards & Snooker Việt Nam
Yến sào Khánh Hòa vào Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2025

Yến sào Khánh Hòa vào Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2025

Doanh nghiệp 14:52

Yến sào Khánh Hòa vừa vinh dự đón nhận giải thưởng Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2025

Japfa được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025

Japfa được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025

Thị trường 11:00

Japfa Việt Nam nhận danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” tại HR Asia Awards 2025.

Chủ động tầm soát HPV, bảo vệ sức khỏe sinh sản với dịch vụ xét nghiệm toàn diện tại DIAG

Chủ động tầm soát HPV, bảo vệ sức khỏe sinh sản với dịch vụ xét nghiệm toàn diện tại DIAG

Thị trường 19:00

HPV (Human Papillomavirus) là nguyên nhân chính gây nhiều bệnh nguy hiểm cho sức khỏe sinh sản, vì vậy xét nghiệm HPV sớm là cách bảo vệ sức khỏe hiệu quả.

Đóng góp hơn 2.100 tỉ, PNJ vào Top 30 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất

Đóng góp hơn 2.100 tỉ, PNJ vào Top 30 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất

Sản xuất - Kinh doanh 16:11

PNJ lập kỷ lục mới về nộp ngân sách với hơn 2.100 tỉ đồng năm 2024 trong bối cảnh một năm khó khăn của các doanh nghiệp kinh doanh trang sức vàng bạc.

Lên đời xe máy điện VinFast, khách hàng khẳng định: “Mức giá quá tốt, không thể tốt hơn”

Lên đời xe máy điện VinFast, khách hàng khẳng định: “Mức giá quá tốt, không thể tốt hơn”

Sản phẩm 16:10

Sự kiện "Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh" tại TP HCM thu hút khách hàng đến trải nghiệm, đổi xe máy xăng cũ lấy xe máy điện VinFast

Agrirun - Những bước chân gửi trao yêu thương, kết nối tự hào

Agrirun - Những bước chân gửi trao yêu thương, kết nối tự hào

Hoạt động cộng đồng 16:10

Hơn 400 cán bộ Agribank từ mọi miền Tổ quốc đã chinh phục những cột mốc ý nghĩa tại giải chạy Agrirun Half Marathon năm 2025 được tổ chức tại Thái Nguyên.

VPBankS được vinh danh là doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á 2025

VPBankS được vinh danh là doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á 2025

Chứng khoán 16:09

Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa được vinh danh là Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á 2025 trong khuôn khổ HR Asia Awards 2025.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn