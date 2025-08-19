Nguyễn Nhật Thanh - Vận động viên billiards giàu thành tích của Việt Nam

Với niềm đam mê mãnh liệt và tinh thần tập luyện nghiêm túc, anh đã nhiều lần bước lên bục vinh quang, giành hàng loạt huy chương vàng tại các giải vô địch quốc gia cũng như Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc (2018, 2022).

Vận động viên billiards Nguyễn Nhật Thanh tại vòng loại Kamui 10 ball thế giới 2025. Ảnh: NVCC.

Lối đánh chắc chắn, tư duy chiến thuật linh hoạt cùng bản lĩnh thi đấu vững vàng đã giúp Nguyễn Nhật Thanh khẳng định vị thế của mình trong làng billiards. Không chỉ mang lại thành tích cá nhân xuất sắc, anh còn góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện bộ môn này, trở thành hình mẫu cho nhiều vận động viên trẻ noi theo.

Với những cống hiến và thành tíchđáng ghi nhận, Nguyễn Nhật Thanh được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của billiards Việt Nam hiện nay. Anh hứa hẹn sẽ tiếp tục mang về nhiều chiến công mới, đóng góp vào sự phát triển và nâng tầm vị thế của thể thao nước nhà.