Doanh nghiệp
13/05/2026 17:12

Người lao động VWS ngày càng được chăm lo chu đáo hơn

In bài viết

Trong Tháng Công nhân 2026, VWS phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực để chăm lo đời sống đoàn viên - lao động.

Ngày 6-5, Công đoàn xã Hưng Long (TP HCM) phối hợp với Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 với chủ đề "Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động".

Chăm lo vật chất lẫn tinh thần

Tại buổi lễ, bà Đinh Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Long cho biết, an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ xuyên suốt, liên quan trực tiếp tới sinh mạng và sức khỏe của người lao động. Vì vậy, trong bối cảnh địa phương đang vận hành mô hình chính quyền hai cấp, việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh, ứng dụng công nghệ là tiêu chí quan trọng để nâng cao chất lượng sống người lao động và uy tín của doanh nghiệp. "Các doanh nghiệp cần quán triệt nghiêm quy định pháp luật, chủ động ứng dụng công nghệ để giám sát rủi ro và xem an toàn lao động là đạo đức kinh doanh cốt lõi", bà Thảo nhấn mạnh.

Lãnh đạo Công ty và Công đoàn VWS chụp ảnh lưu niệm tại công trình Muôn sắc hoa

Trong chuỗi hoạt động này, Công ty VWS là một trong những đơn vị tiên phong khi chủ động phối hợp với công đoàn xã, chính quyền địa phương xây dựng môi trường làm việc an toàn, bài bản.

Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty VWS cho biết, trong năm 2026, Công đoàn Công ty đã đề ra bốn cam kết trọng tâm xoay quanh chủ đề "Tập trung, sáng tạo, an toàn, phúc lợi bền vững".

Theo đó, phong trào thi đua lao động sáng tạo sẽ được đẩy mạnh nhằm khuyến khích công nhân phát huy sáng kiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất và giảm áp lực công việc. "Chúng tôi hướng tới mục tiêu mỗi ca làm việc đều bảo đảm an toàn để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với công ty" - bà Hạnh nói.

Đại diện lãnh đạo địa phương và Công ty VWS trao quà cho công nhân tiêu biểu

Không dừng lại ở sản xuất, Công đoàn cơ sở VWS còn chú trọng đối thoại với người sử dụng lao động để cải thiện phúc lợi, từ chất lượng bữa ăn đến các chính sách hỗ trợ kịp thời cho người lao động khó khăn.

Chăm lo phúc lợi toàn diện

Sự kiện Tháng Công nhân năm nay, Công đoàn cơ sở VWS triển khai hàng loạt hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Cụ thể: Trao quà cho 20 công nhân tiêu biểu, tổ chức khám bệnh cho CB-CNV, xây dựng công trình "Muôn sắc hoa" nhằm cải thiện môi trường làm việc…

Người lao động được khám mắt trong chương trình chăm sóc sức khỏe định kỳ dịp Tháng Công nhân 2026 tại Công VWS

Chia sẻ tại sự kiện, anh Tô Hoàng Đức, nhân viên IT Công ty VWS cho biết: "Chuỗi hoạt động này đã mang lại những cảm xúc tích cực và tạo động lực lớn cho người lao động. Từ đó, chúng tôi yên tâm làm việc và mong muốn gắn bó với Công ty lâu dài hơn".

Đại diện Ban lãnh đạo, Phó Tổng giám đốc Công ty VWS Huỳnh Lan Phương khẳng định, người lao động luôn được xem là tài sản quý giá nhất. Chính vì vậy, Công ty luôn quan tâm mở rộng các chính sách chăm lo, không chỉ cho người lao động mà còn cho cả gia đình của họ.

Với đặc thù ngành xử lý môi trường nên CB-CNV tại Công ty VWS không có ngày nghỉ trọn vẹn, kể cả dịp Tết. Vì vậy, theo lãnh đạo Công ty VWS, việc chăm lo và ghi nhận đóng góp của người lao động càng trở nên quan trọng. "Họ là những người thầm lặng giữ gìn môi trường cho thành phố. Sự ghi nhận của xã hội và chính sách đãi ngộ xứng đáng chính là lời tri ân thiết thực nhất", bà Phương cho biết thêm.

Hằng năm, Công ty VWS không chỉ tổ chức khám sức khỏe, mà còn dành hàng tỉ đồng cho các hoạt động phúc lợi như tập huấn an toàn lao động, cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy; chuyên đề chăm sóc sức khỏe theo mùa; trao học bổng cho con em công nhân học giỏi… Dịp lễ Tết, VWS còn tổ chức liên hoan, quay số trúng thưởng, tặng quà giá trị nhằm khích lệ tinh thần và tạo không khí gắn kết. Công ty phối hợp cùng Công đoàn cơ sở VWS tổ chức thường niên các chuyến nghỉ mát tập thể, giúp người lao động tái tạo sức khỏe sau những ngày làm việc nặng nhọc.


PV
từ khóa : xử lý chất thải, người lao động, VWS, công đoàn cơ sở, an toàn lao động, Tháng Công nhân
VOVO thúc đẩy tiêu dùng có tính tham gia, mở rộng trải nghiệm mua sắm tại Việt Nam

VOVO thúc đẩy tiêu dùng có tính tham gia, mở rộng trải nghiệm mua sắm tại Việt Nam

Dịch vụ 14:00

VOVO phát triển mô hình thương mại điện tử theo sở thích, kết hợp trải nghiệm khám phá sản phẩm với các lựa chọn linh hoạt hơn sau giao dịch.

Sắp xuất hiện "viên kim cương" tuyệt đỉnh

Sắp xuất hiện "viên kim cương" tuyệt đỉnh

Dự án mới 12:27

Một “viên kim cương” tuyệt đỉnh sắp xuất hiện trên đại lộ Võ Nguyên Giáp. Tuyệt tác ấy khiến nhiều người xôn xao: ai sẽ sở hữu vưu vật vô giá này?

Nam A Bank và IFC kick off dự án tư vấn tài trợ chuỗi cung ứng (SCF)

Nam A Bank và IFC kick off dự án tư vấn tài trợ chuỗi cung ứng (SCF)

Ngân hàng 15:28

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp SMEs tại Nam A Bank.

Pháp Kiều xúc động trong ngày quê hương có thêm nhịp cầu mới

Pháp Kiều xúc động trong ngày quê hương có thêm nhịp cầu mới

Hoạt động cộng đồng 15:24

Ngày 9-5, Quỹ Nam Phương chính thức khánh thành cầu Khang Thuận Duyên kết nối hai ấp Tân An Chợ, xã Tân An và ấp Trà Bôn A, xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long.

Cao tốc kết nối, thủ phủ du lịch phía Nam đón tin vui

Cao tốc kết nối, thủ phủ du lịch phía Nam đón tin vui

Dự án mới 15:23

Việc cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thông xe toàn tuyến trước ngày 18-5 tới sẽ giúp khu vực Vũng Tàu đón thêm dòng khách du lịch và dòng vốn đầu tư.

THACO AUTO bàn giao xe tải THACO Linker cho khách hàng tại Philippines

THACO AUTO bàn giao xe tải THACO Linker cho khách hàng tại Philippines

Thị trường 15:23

Ngày 08-5, tại Manila (Philippines), THACO AUTO phối hợp cùng đối tác BJ Mercantile (BJM) bàn giao xe tải THACO Linker cho khách hàng địa phương.

Hàng trăm khách hàng hồ hởi ký thủ tục khu Đảo Ngọc, nhẹ nhõm vì đã mua được căn nhà ưng ý

Hàng trăm khách hàng hồ hởi ký thủ tục khu Đảo Ngọc, nhẹ nhõm vì đã mua được căn nhà ưng ý

Cơ hội an cư 15:23

Không khí ký thủ tục tại các văn phòng bán hàng Đảo Ngọc (Vinhomes Hải Vân Bay, Đà Nẵng) trên toàn quốc liên tục nóng lên sau sự kiện ráp căn ngày 10-5.



Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn