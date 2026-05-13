Người lao động VWS ngày càng được chăm lo chu đáo hơn

Ngày 6-5, Công đoàn xã Hưng Long (TP HCM) phối hợp với Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 với chủ đề "Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động".

Chăm lo vật chất lẫn tinh thần

Tại buổi lễ, bà Đinh Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Long cho biết, an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ xuyên suốt, liên quan trực tiếp tới sinh mạng và sức khỏe của người lao động. Vì vậy, trong bối cảnh địa phương đang vận hành mô hình chính quyền hai cấp, việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh, ứng dụng công nghệ là tiêu chí quan trọng để nâng cao chất lượng sống người lao động và uy tín của doanh nghiệp. "Các doanh nghiệp cần quán triệt nghiêm quy định pháp luật, chủ động ứng dụng công nghệ để giám sát rủi ro và xem an toàn lao động là đạo đức kinh doanh cốt lõi", bà Thảo nhấn mạnh.

Lãnh đạo Công ty và Công đoàn VWS chụp ảnh lưu niệm tại công trình Muôn sắc hoa

Trong chuỗi hoạt động này, Công ty VWS là một trong những đơn vị tiên phong khi chủ động phối hợp với công đoàn xã, chính quyền địa phương xây dựng môi trường làm việc an toàn, bài bản.

Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty VWS cho biết, trong năm 2026, Công đoàn Công ty đã đề ra bốn cam kết trọng tâm xoay quanh chủ đề "Tập trung, sáng tạo, an toàn, phúc lợi bền vững".

Theo đó, phong trào thi đua lao động sáng tạo sẽ được đẩy mạnh nhằm khuyến khích công nhân phát huy sáng kiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất và giảm áp lực công việc. "Chúng tôi hướng tới mục tiêu mỗi ca làm việc đều bảo đảm an toàn để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với công ty" - bà Hạnh nói.

Đại diện lãnh đạo địa phương và Công ty VWS trao quà cho công nhân tiêu biểu

Không dừng lại ở sản xuất, Công đoàn cơ sở VWS còn chú trọng đối thoại với người sử dụng lao động để cải thiện phúc lợi, từ chất lượng bữa ăn đến các chính sách hỗ trợ kịp thời cho người lao động khó khăn.

Chăm lo phúc lợi toàn diện

Sự kiện Tháng Công nhân năm nay, Công đoàn cơ sở VWS triển khai hàng loạt hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Cụ thể: Trao quà cho 20 công nhân tiêu biểu, tổ chức khám bệnh cho CB-CNV, xây dựng công trình "Muôn sắc hoa" nhằm cải thiện môi trường làm việc…

Người lao động được khám mắt trong chương trình chăm sóc sức khỏe định kỳ dịp Tháng Công nhân 2026 tại Công VWS

Chia sẻ tại sự kiện, anh Tô Hoàng Đức, nhân viên IT Công ty VWS cho biết: "Chuỗi hoạt động này đã mang lại những cảm xúc tích cực và tạo động lực lớn cho người lao động. Từ đó, chúng tôi yên tâm làm việc và mong muốn gắn bó với Công ty lâu dài hơn".

Đại diện Ban lãnh đạo, Phó Tổng giám đốc Công ty VWS Huỳnh Lan Phương khẳng định, người lao động luôn được xem là tài sản quý giá nhất. Chính vì vậy, Công ty luôn quan tâm mở rộng các chính sách chăm lo, không chỉ cho người lao động mà còn cho cả gia đình của họ.

Với đặc thù ngành xử lý môi trường nên CB-CNV tại Công ty VWS không có ngày nghỉ trọn vẹn, kể cả dịp Tết. Vì vậy, theo lãnh đạo Công ty VWS, việc chăm lo và ghi nhận đóng góp của người lao động càng trở nên quan trọng. "Họ là những người thầm lặng giữ gìn môi trường cho thành phố. Sự ghi nhận của xã hội và chính sách đãi ngộ xứng đáng chính là lời tri ân thiết thực nhất", bà Phương cho biết thêm.

Hằng năm, Công ty VWS không chỉ tổ chức khám sức khỏe, mà còn dành hàng tỉ đồng cho các hoạt động phúc lợi như tập huấn an toàn lao động, cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy; chuyên đề chăm sóc sức khỏe theo mùa; trao học bổng cho con em công nhân học giỏi… Dịp lễ Tết, VWS còn tổ chức liên hoan, quay số trúng thưởng, tặng quà giá trị nhằm khích lệ tinh thần và tạo không khí gắn kết. Công ty phối hợp cùng Công đoàn cơ sở VWS tổ chức thường niên các chuyến nghỉ mát tập thể, giúp người lao động tái tạo sức khỏe sau những ngày làm việc nặng nhọc.



