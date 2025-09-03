Ngành nước: Chuyển đổi số để phát triển bền vững

Hiện nay, các doanh nghiệp ngành cấp nước đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông minh, chuyển đổi số vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhằm tạo ra những hiệu quả đột phá trong công tác quản lý - vận hành, cũng như đáp ứng và phục vụ nhu cầu người dân.

Từng bước xây dựng hệ thống cấp nước hiện đại

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (SAWACO) được biết đến là đơn vị cấp nước có nhiệm vụ quan trọng trong việc cung cấp nước sạch, an toàn, ổn định, chất lượng cho hàng triệu hộ dân và doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM. SAWACO quản lý hệ thống cấp nước rộng lớn, bao gồm 9 nhà máy nước ở 2 cụm Nhà máy nước Thủ Đức và Nhà máy nước Tân Hiệp với công suất thiết kế 2,4 triệu m³/ngày đêm, cùng hơn 11.000 km đường ống truyền tải và phân phối để cấp nước sạch cho hơn 11 triệu dân TP HCM (trước sáp nhập).

Trong nhiều năm qua, SAWACO đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát vận hành hệ thống cấp nước và chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên để lộ trình rõ ràng và đạt hiệu quả tối ưu nhất, SAWACO chính thức khởi động Đề án "Phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030". Đề án được triển khai là nền tảng vững chắc để SAWACO từng bước xây dựng một hệ thống cấp nước hiện đại, an toàn, bền vững, nâng cao hiệu quả quản lý đáp ứng nhu cầu phát triển của đô thị thông minh và bảo đảm cung cấp dịch vụ nước sạch ổn định cho người dân TP HCM.

Trung tâm vận hành hệ thống cấp nước SAWACO

Đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ thông tin

SAWACO đã đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho công cuộc chuyển đổi số toàn diện. Hoàn thiện và đưa vào sử dụng Trung tâm Dữ liệu (Data Center) hiện đại, được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế với độ sẵn sàng lên đến 99,982%, mạng kết nối tốc độ cao 10Gbps giúp đồng bộ hóa và tối ưu hóa hoạt động quản lý - vận hành. Triển khai hệ thống máy chủ mạnh mẽ, hỗ trợ các ứng dụng quan trọng, bảo đảm vận hành ổn định. Đặc biệt, các máy chủ công nghệ mới được áp dụng, giúp tích hợp tính toán, lưu trữ và ảo hóa vào một hệ thống duy nhất, nâng cao hiệu suất và tối ưu chi phí vận hành.

Trang bị Hệ thống Lưu trữ Dữ liệu Tập trung, sử dụng các hệ thống lưu trữ chuyên dụng, bảo đảm tốc độ truy xuất cao và quản lý dữ liệu hiệu quả. Các giải pháp sao lưu và phục hồi dữ liệu giúp bảo vệ dữ liệu quan trọng, đồng thời khôi phục nhanh chóng khi có sự cố xảy ra. Giải pháp Giám sát & Quản lý hạ tầng được triển khai để theo dõi hiệu suất máy chủ, mạng và ứng dụng, giúp phát hiện và xử lý sự cố kịp thời.

SAWACO phối hợp tổ chức giao lưu trực tuyến nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Chuẩn hóa quy trình, triển khai ứng dụng trong quản lý

Song song với việc triển khai hạ tầng công nghệ hiện đại, SAWACO đã chuẩn hóa quy trình, ban hành các quy định thống nhất và triển khai hàng loạt giải pháp phần mềm theo định hướng quản lý tập trung. Hoàn thiện xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm Vận hành hệ thống cấp nước (SWOC) giai đoạn 1. Đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của SAWACO, đánh dấu bước tiến tự động hóa và tối ưu hóa hệ thống cấp nước tại TP HCM; bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục, đạt chất lượng. SAWACO đã triển khai ứng dụng các công nghệ mới như IoT, GIS, SCADA, AI, công nghệ đo xa và phân tích dữ liệu lớn, góp phần tăng cường khả năng giám sát mạng lưới cấp nước, giảm thất thoát nước, nâng cao hiệu quả bảo trì và cung cấp dịch vụ khách hàng. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ đã giúp SAWACO từng bước hiện đại hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tối ưu hóa quy trình quản lý và điều hành.

Chuyển đổi số trong quản lý và chăm sóc khách hàng

Ứng dụng CNTT mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và tiện lợi cho khách hàng. Việc triển khai hệ thống thanh toán lõi "Core Billing System" giúp tối ưu quy trình quản lý khách hàng, xây dựng hệ thống quản lý khách hàng tập trung xuyên suốt từ SAWACO đến các đơn vị thành viên. Hệ thống chăm sóc khách hàng thông minh qua các ứng dụng: Core Billing, tổng đài Call Center liên thông, App chăm sóc khách hàng, hóa đơn điện tử và hợp đồng số hóa đã tạo nền tảng cho dịch vụ số toàn diện giúp khách hàng rút ngắn được các thủ tục rườm rà; Quản lý điều hành số: Áp dụng văn phòng điện tử, chữ ký số, họp không giấy, phần mềm quản lý dự án và các hệ thống quản trị nhân sự - kế toán - vật tư hiện đại và Phát triển nhân lực số: Đào tạo, nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ nhân viên, chuẩn bị sẵn sàng cho môi trường làm việc số.

Hướng đến mục tiêu xây dựng hệ thống cấp nước thông minh, trở thành doanh nghiệp số vào năm 2030, SAWACO xác định chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030 tập trung vào 4 trụ cột chính: hoàn thiện hạ tầng CNTT chuẩn Tier 3+, ứng dụng AI - Big Data - Blockchain, nâng cao trải nghiệm khách hàng số và phát triển văn hóa số nội bộ.

Với bề dày lịch sử 150 năm hình thành và phát triển, SAWACO đang tích cực triển khai nhiều giải pháp đổi mới sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để hiện đại hóa ngành nước, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và góp phần vào sự phát triển bền vững của TP HCM trong kỷ nguyên mới.





