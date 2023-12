Ngành điện TP HCM tri ân khách hàng

Theo ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC, với thông điệp "Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả", chương trình Tháng tri ân khách hàng năm 2023 chủ yếu diễn ra trong tháng 12 và có thể kéo đến tháng 1-2024 của EVNHCMC với mục đích thể hiện sự tri ân của EVNHCMC tới các khách hàng sử dụng điện thông qua các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khách hàng và một số hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Đồng thời nâng cao sự gắn kết, hiệu quả thiết thực với khách hàng sử dụng điện và cộng đồng thông qua việc trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Người lao động EVNHCMC hiến máu tình nguyện – một hoạt động trong Tháng tri ân khách hàng của ngành điện

Đối tượng của chương trình là các khách hàng đang sử dụng điện của EVNHCMC, người dân, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh. Theo đó, EVNHCMC sẽ tập trung cao việc bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; Tổ chức Hội nghị khách hàng để lắng nghe ý kiến phản ánh của khách hàng, giải đáp thắc mắc, kết hợp tư vấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Các đơn vị trực thuộc EVNHCMC sẽ tri ân, tặng quà, cảm ơn các khách hàng sản xuất công nghiệp, các hộ tiêu thụ điện lớn đã tích cực tham gia, phối hợp với đơn vị EVNHCMC thực hiện điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại, dịch chuyển giờ sản xuất sang giờ thấp điểm… trong năm 2023, nhất là vào các tháng nắng nóng gay gắt làm tiêu thụ điện tăng đột biến.

Đồng thời, EVNHCMC sẽ triển khai các chương trình cấp điện mới, hỗ trợ sửa chữa, kiểm tra, bảo dưỡng tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hệ thống điện của khách hàng; bảo đảm sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Miễn phí lắp đặt công tơ, vệ sinh trạm biến áp cho các doanh nghiệp, hỗ trợ thí nghiệm máy biến áp của khách hàng. Cùng với đó, tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền tới khách hàng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt và sản xuất thông qua các kênh (Hội nghị trực tiếp, tư vấn qua tổng đài CSKH, App, web, tin nhắn, phối hợp với các cơ quan đoàn thể, chính trị - xã hội...).

Bên cạnh đó, đơn vị còn triển khai các chương trình, chính sách khuyến khích khách hàng cài đặt ứng dụng (App) chăm sóc khách hàng, tham gia thanh toán trực tuyến, dịch vụ điện trực tuyến, chuyển đổi nhận thông báo sang các kênh dùng Internet như App CSKH/Email/Zalo… Phối hợp các Ngân hàng, các tổ chức trung gian thanh toán, các đơn vị đối tác để cùng triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng đa dạng qua các hình thức như tặng quà, tặng điểm thưởng, voucher ưu đãi các dịch vụ…

Song song các hoạt động tri ân về dịch vụ khách hàng, EVNHCMC còn tổ chức triển khai các hoạt động an sinh xã hội trong cùng thời gian này. Việc triển khai các hoạt động cụ thể tùy theo điều kiện của từng đơn vị và tình hình từng địa phương, điển hình như: Triển khai chương trình thăm hỏi, hỗ trợ các hộ nghèo, hỗ trợ người già neo đơn không có người nương tựa, các gia đình chính sách, các cháu nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; hỗ trợ các hộ nghèo, chính sách thay thế đèn chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện… Ngoài ra, EVNHCMC sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương kết nghĩa triển khai các chương trình Thắp sáng đường quê, tặng quà cho gia đình khó khăn, chính sách trên địa bàn.

Chuỗi hoạt động "Tháng tri ân khách hàng" là hành động thiết thực hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21-12-1954 - 21-12-2023).

Công trình "Chung tay sử dụng năng lượng xanh" tặng 2 hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà cho 2 điểm trường, trung tâm sinh hoạt thiếu nhi, cộng đồng, trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật… khó khăn trên địa bàn TP HCM. Sửa chữa, cải tạo hệ thống điện cho 50 hộ dân khó khăn; cải tạo mỹ quan và lắp hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời cho 5 tuyến hẻm. Trao tặng học bổng "Thắp sáng niềm tin" cho gương sáng vượt khó học tốt. Tổ chức chăm lo các trẻ em mồ côi do COVID-19 do Tổng công ty bảo trợ. Tổ chức chăm lo và tặng 100 phần quà thăm hỏi, tặng quà, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh Hùng, các hộ nghèo, hỗ trợ người già neo đơn không có người nương tựa, các gia đình chính sách, các cháu nhỏ mồ coi cha mẹ có hoàn cảnh khó khăn.