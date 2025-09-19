Ngành điện số hóa phục vụ khách hàng tốt hơn

Tại Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 mới đây, không gian triển lãm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thu hút rất đông đoàn đại biểu, khách tới tham quan, tìm hiểu về hệ thống điện quốc gia, cũng như những ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số hiện đại của EVN.

Lưới điện phủ tới Côn Đảo

Trong đó, nổi bật của trung tâm không gian triển lãm của EVN là sa bàn hệ thống điện quốc gia, mô phỏng toàn cảnh lưới điện Việt Nam đến năm 2025 với tổng công suất hơn 88.400 MW, đứng đầu Đông Nam Á và thứ 22 thế giới. Đây không chỉ là một mô hình trực quan sinh động mà còn là biểu tượng khẳng định vị thế và tầm vóc phát triển của ngành điện sau hơn 70 năm (1954 - 2025).

Sa bàn thể hiện sinh động toàn bộ hệ thống nguồn và lưới điện, bao gồm hàng chục nhà máy thủy điện, nhiệt điện và điện khí trải dài trên khắp cả nước. Ở miền Bắc là cụm thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, các trung tâm điện lực lớn như: Uông Bí, Phả Lại, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghi Sơn. Khu vực miền Trung thể hiện các nhà máy thủy điện với quy mô lớn nhỏ khác nhau, điển hình là Nhà máy Thủy điện Ialy và các nhà máy thủy điện trên các dòng sông Thu Bồn, Sê San, Srepok…; các trung tâm điện lực lớn như Vũng Áng, Nghi Sơn. Trong khi đó, miền Nam nổi bật với các trung tâm nhiệt điện lớn như Phú Mỹ, Vĩnh Tân, Duyên Hải, bảo đảm cung cấp điện ổn định cho khu vực kinh tế năng động bậc nhất cả nước.

Sa bàn hệ thống điện quốc gia thu hút người xem tại không gian triển lãm của EVN ở Triển lãm thành tựu đất nước

Điểm nhấn trung tâm trên sa bàn là hệ thống đường dây truyền tải 500 KV Bắc - Nam 3 mạch, gắn kết ba miền Tổ quốc bằng "mạch máu" năng lượng, giúp cân bằng phụ tải trên cả nước. Một chi tiết cũng thu hút sự chú ý trên sa bàn là sự hiện diện của điện trên khắp các vùng biên giới, hải đảo. Điện đã đến với 11 đặc khu (trước đây là huyện đảo), tương ứng với 18 đảo của Việt Nam, trong đó 14 đảo được cấp điện trực tiếp từ lưới điện quốc gia. Gần đây nhất, EVN đã hoàn thành dự án đưa điện lưới quốc gia đến Côn Đảo bằng cáp ngầm 110 KV dài 103,7 km xuyên biển, là tuyến cáp ngầm xuyên biển dài nhất Đông Nam Á, đồng thời là một trong số các công trình điện tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Ông Nguyễn Trọng Bình - ngụ phường Cầu Giấy, TP Hà Nội - nhìn nhận ngành điện bước vào xu thế phát triển năng lượng sạch muộn hơn nhưng đã có những bước tiến đáng kể về điện mặt trời, điện gió, thủy điện tích năng... Và gần đây, điện hạt nhân đã được khởi động, kỳ vọng đánh dấu mốc mới trong phát triển của ngành điện phục vụ cho tăng trưởng 2 con số.

Dấu ấn công tơ điện tử

Song song với phát triển hệ thống nguồn và lưới điện, ngành điện cũng đang chuyển mình mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ để phục vụ khách hàng tốt hơn. Một trong những điểm nhấn là bộ sưu tập 30 công tơ điện qua nhiều giai đoạn lịch sử. Trước năm 1954, công tơ chủ yếu do Pháp sản xuất; giai đoạn 1954-1975, miền Bắc dùng thêm công tơ từ các nước xã hội chủ nghĩa, trong khi miền Nam có sản phẩm từ Nhật Bản, Mỹ, Đan Mạch… Đến nay, ngành điện đã làm chủ công nghệ sản xuất công tơ cơ, công tơ điện tử 1 pha và 3 pha, nhiều chức năng, đáp ứng nhu cầu quản lý và vận hành hiện đại. Hầu hết khách hàng sử dụng điện của EVN đã được lắp công tơ điện tử.

Bộ sưu tập 30 công tơ điện qua nhiều giai đoạn lịch sử

Theo EVN, hầu hết khách hàng dùng điện của EVN hiện nay đã được lắp đặt công tơ điện tử. Việc lắp đặt công tơ điện tử và thực hiện đọc số liệu từ xa giúp cho việc ghi chỉ số công tơ không phải nhập số liệu thủ công (như khi sử dụng công tơ cơ khí) qua đó hạn chế đáng kể sai sót do số liệu được cập nhật tự động, số liệu cũng không có yếu tố can thiệp chủ quan của con người.

Năm 2020, Chính phủ Việt Nam đã trao giải thưởng "Make in Vietnam" nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số tiêu biểu được thiết kế và sáng tạo tại Việt Nam. Trong số các sản phẩm được vinh danh, hệ thống đo đếm điện tử đã được công nhận, thể hiện nỗ lực làm chủ công nghệ của ngành điện lực Việt Nam.

Theo dõi lượng điện tiêu thụ trực tuyến EVN đang chuyển mình mạnh mẽ từ mô hình sản xuất và cung ứng điện truyền thống sang ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và dịch vụ khách hàng trực tuyến. Theo đó, các khách hàng có thể cài đặt ứng dụng theo từng tổng công ty điện lực để thuận tiện tự theo dõi sản lượng điện sử dụng hằng ngày, từ đó thay đổi hành vi và hướng tới sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả hơn.





