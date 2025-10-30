Ngàn lẻ một điểm “phải đến” tại siêu hội chợ quy mô khủng nhất từ trước tới nay

Lễ hội Bia và Nướng với thức nướng thơm phức hương vị từ khắp nơi trên thế giới cùng hơn 100 loại bia; đồ đặc sản chuẩn của 34 tỉnh thành; hàng ngàn gian hàng tiêu dùng "xịn" giảm giá sâu; thế giới giải trí ngập tràn; hay các góc check-in cực đỉnh… là những điểm đặc biệt của siêu hội chợ quy mô lớn nhất từ trước tới nay, diễn ra từ 26-10 đến 4-11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC (Đông Anh, Hà Nội).

Được tổ chức bởi Bộ Công thương phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn Vingroup cùng các bộ, ngành và địa phương, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất không chỉ là điểm hẹn mua sắm đơn thuần mà là siêu lễ hội trải nghiệm – nơi giao hòa giữa công nghệ, văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật.

Bước qua cổng chào rực rỡ sắc thu, du khách như lạc vào một hành trình trải nghiệm đa lớp, nơi gần 3.000 gian hàng cùng kể câu chuyện về sức sống của nền kinh tế - văn hóa Việt. Hàng loạt điểm mua - điểm ăn - điểm ngắm - điểm chơi - điểm check-in mở ra một thế giới đầy màu sắc.

Từ đặc sản vùng miền tới hàng nhập: Mua gì cũng có

Không gian mua sắm của Hội chợ Mùa thu 2025 tựa như "phiên chợ mùa vàng" giữa thời hiện đại, nơi các tín đồ shopping có thể tìm thấy mọi thứ, từ sản phẩm công nghiệp - dịch vụ, OCOP, thời trang, mỹ phẩm "xịn sò" đến hàng gia dụng và hàng tiêu dùng.

Các sảnh trưng bày được bố trí thông minh, tạo cho du khách cảm giác như đang dạo bước qua những con phố hàng. Bước qua sảnh chính và sảnh 8, du khách như lạc vào "bách hóa mùa thu" - nơi hội tụ hàng thủ công mỹ nghệ, hàng dệt may - thời trang, các thức quà Hà Nội, các sản phẩm OCOP cao cấp (mật ong, hương trầm, trà…) và nhiều sản phẩm công nghiệp công nghệ (robot, máy móc…).

Sảnh 6 và sảnh 7 sẽ là nơi "bung lụa" của 34 tỉnh thành. Hải Phòng có bánh đa cua, nước mắm Cát Hải…, Huế có tinh dầu tràm, bánh bột lọc, mè xửng…, Điện Biên có thịt trâu gác bếp, lạp xưởng, chẩm chéo…, Cà Mau có tôm, ba khía…, Vĩnh Long có sản phẩm từ dừa, quà lưu niệm thủ công…

Sảnh 5 và sảnh 4 lại mang sắc thái của một khu chợ hiện đại, nơi trình làng bộ sưu tập các loại thực phẩm tiêu dùng như trà, sữa, cháo, lạp xưởng đến thiết bị nội thất, trang trí nhà cửa, đá phong thủy, thiết bị gia dụng. Trong khi đó, sảnh 3 trở thành "sàn diễn" của gần 200 thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện, dược mỹ phẩm…

Điểm nhấn ấn tượng là những gian trưng bày rực rỡ ánh sáng giới thiệu công nghệ xanh, xe điện, vật liệu mới và sản phẩm sáng tạo, khiến du khách có cảm giác như đang chạm vào tương lai của nền công nghiệp Việt Nam - hiện đại, đổi mới và không ngừng vươn lên.

Thiên đường ẩm thực hội tụ: Ăn cả thế giới

Đến với Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất, du khách sẽ được mãn nhãn vị giác với không gian ẩm thực quy mô lên đến gần 4.500 chỗ. Trong đó, nếu có nơi nào khiến người ta "đi lạc" một cách hạnh phúc thì đó chính là khu "Thu Mỹ Vị" tại sân Nam - trái tim ẩm thực của sự kiện.

Không chỉ đơn thuần là một khu ẩm thực, Sân Nam chiêu đãi du khách bằng Lễ hội Ẩm thực Thu Mỹ Vị hoành tráng với tâm điểm chính là Cheer Fest - Đại tiệc Nướng & Bia không biên giới, một cuộc "du hành" ẩm thực không cần "hộ chiếu". Tại đây, những tín đồ sành ăn sẽ được thưởng thức hơn 100 hương vị bia thủ công tinh tế sánh đôi cùng vô vàn món nướng đặc sắc từ Đức, Bỉ, Nhật Bản cho đến phong vị Việt Nam, tạo nên trải nghiệm hương vị đa tầng, độc đáo.

Nơi đây chính là sàn diễn của giới tinh hoa ẩm thực, nơi hội tụ những đầu bếp huyền thoại như Chef Benoit Leloup, Chef Benoit Chaigneau, Chef Phạm Tuấn Hải, Chef Trần Thị Hiền Minh và Chef Don David, mang đến những màn trình diễn nghệ thuật ẩm thực đỉnh cao.

Song hành cùng hương vị thế giới, khu vực "Một vòng Việt Nam" lại là chuyến tàu ngược dòng thời gian, tôn vinh tinh hoa ẩm thực 34 tỉnh thành. Đây không chỉ là nơi thưởng thức món ngon mà là một không gian văn hóa sống động: Mỗi nghệ nhân như một "người kể chuyện", trực tiếp trình diễn kỹ thuật chế biến, từ nguyên liệu dân dã đến món ăn thành phẩm, gói trọn hồn cốt quê hương trong từng hương vị đậm đà.

Hơn thế nữa, Sân Nam còn là một Lễ hội Giải trí không ngủ với màn xác lập Kỷ lục Bức tranh Xôi Hoa Đậu to nhất Việt Nam, các set nhạc House & Hot Trend cuồng nhiệt của DJ, những màn trình diễn Xiếc, Ảo thuật đầy mê hoặc, cho đến các minigame độc đáo như Cuộc thi Uống bia nhanh hay Lễ hội Hóa trang... Sân Nam hứa hẹn một trải nghiệm không chỉ "no bụng" mà còn "mãn nhãn" và "đã tai", khiến du khách không thể rời bước!

"Mình biết đến hội chợ qua mạng, nhưng đến nơi mới thấy quá bất ngờ. Mọi thứ rộng và đẹp hơn tưởng tượng rất nhiều, đặc biệt là khu ẩm thực - vừa ngon, vừa vui", chị Dịu - du khách đến từ Thái Nguyên - chia sẻ với nụ cười rạng rỡ.

Văn hóa Việt tỏa sáng: Chill quên thời gian

Nếu muốn chậm lại để cảm nhận hơi thở văn hóa, du khách có thể ghé khu "Thu Đất Việt" và "Tinh hoa Thu Hà Nội" để trải nghiệm hành trình xuyên Việt thu nhỏ giữa lòng thủ đô.

Giữa tiếng nhạc dân tộc ngân vang, thưởng thức đặc sản Hà Thành như hương cốm mới, trà sen… ngắm gốm Bát Tràng hay những mẫu tò he rực rỡ sắc màu, và xem những nghệ nhân trực tiếp biểu diễn nghề truyền thống như điêu khắc gỗ ngay tại chỗ, du khách có cảm giác như đang lạc vào một bức tranh văn hóa sống động.

Một "góc chill" khác được đông đảo du khách yêu thích là khu tái hiện "Ký ức điện ảnh qua các bộ phim "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không", tạo nên một khoảng lặng lãng mạn giữa bức tranh sôi động của hội chợ.

Thế giới trò chơi, giải trí: Chơi quên lối về

Khu "Thu Gia đình" được thiết kế như một thiên đường vui chơi, giải trí dành cho mọi lứa tuổi: mẹ say sưa lựa chọn mỹ phẩm, bố trải nghiệm công nghệ mới, còn các bé thỏa sức tham gia trò chơi tương tác.

Còn nếu yêu thích các hoạt động biểu diễn, khu "Tinh hoa văn hóa Việt & Điểm hẹn giao thương quốc tế" chắc chắn là nơi "must-visit". Tại đây, ranh giới giữa văn hóa và thương mại gần như hòa tan, với hàng loạt tiết mục xiếc, âm nhạc, trình diễn thời trang và thể thao sôi động suốt ngày đêm.

Trong khi đó, các khu trưng bày quốc tế mở ra cơ hội kết nối toàn, nổi bật là gian hàng Amazon, nơi doanh nghiệp Việt được tư vấn trực tiếp về thương mại điện tử xuyên biên giới, xuất khẩu hàng Việt ra thế giới.

"Tôi hy vọng những hội chợ như thế này sẽ được tổ chức thường xuyên, mỗi mùa một lần, để doanh nghiệp có thêm cơ hội tìm kiếm khách hàng, giảm chi phí quảng bá và tăng nhận diện thương hiệu", ông Phạm Anh Tuấn, đại diện Công ty Hyundai Kefico Việt Nam, bày tỏ.

Ngàn lẻ một góc đẹp mê ly: Check-in mỏi tay

Không chỉ là nơi mua sắm hay thưởng thức ẩm thực, Hội chợ Mùa thu 2025 còn là thiên đường check-in của giới trẻ. Từ cổng chào rực rỡ sắc thu đến những góc nghệ thuật như cầu ánh sáng, phố cổ Hà Nội hay khu nghệ thuật tương tác 3D, mỗi khu vực đều được thiết kế theo concept riêng, tạo nên vô số "background" độc đáo.

Đặc biệt, "Điểm hẹn cảm xúc" - đêm concert "Dấu ấn thanh xuân" (ngày 1-11) quy tụ các ngôi sao nổi tiếng như Đan Trường, Cẩm Ly, Hòa Minzy, Đen Vâu… hứa hẹn biến VEC thành "điểm hẹn của thanh xuân" đúng nghĩa.

Nếu bạn đang tìm kiếm một "chuyến du hành cảm xúc" ngay giữa lòng Thủ đô, nơi có thể mua sắm, thưởng thức, chụp hình và tận hưởng âm nhạc… thì Hội chợ Mùa thu 2025 chính là điểm phải đến trong dịp này.