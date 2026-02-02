Thị trường
02/02/2026 20:00

Nanoco Group - Doanh nghiệp Việt tự chủ sản xuất và cung ứng toàn cầu

Sau hơn 35 năm phát triển, Nanoco đã từng bước làm chủ công nghệ, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng chiếu sáng toàn cầu với tiêu chuẩn kỹ thuật thị trường Bắc Mỹ.

Từ doanh nghiệp phân phối đến làm chủ chuỗi sản xuất

Nanoco được thành lập từ năm 1991, từ lĩnh vực phân phối thiết bị điện và từng bước mở rộng sang sản xuất các dòng sản phẩm chiếu sáng. Trong giai đoạn 1994–2001, doanh nghiệp tập trung mở rộng hệ thống kho vận, chuẩn hóa quy trình phân phối và xây dựng mạng lưới đại lý trên toàn quốc.

Đến năm 2011, thương hiệu Nanoco chính thức ra đời, đánh dấu bước chuyển từ phân phối sang chủ động phát triển sản phẩm. Theo đại diện doanh nghiệp, giai đoạn này Nanoco xác định rõ chiến lược dài hạn là từng bước làm chủ các khâu then chốt trong chuỗi giá trị, đặc biệt là thiết kế và sản xuất.

Đầu tư nhà máy và công nghệ sản xuất

Từ năm 2015 đến nay, Nanoco liên tục đầu tư vào hệ thống nhà máy, trong đó có nhà máy sản xuất quạt và linh kiện nhựa kỹ thuật tại Tây Ninh, cùng nhà máy Đèn & Điện tử tại Biên Hòa (Đồng Nai).

Nanoco Group - Doanh nghiệp Việt tự chủ sản xuất và cung ứng toàn cầu - Ảnh 1.

Đèn led dây là sản phẩm đã xuất khẩu của Nanoco

Riêng nhà máy Đèn & Điện tử được trang bị dây chuyền SMT (Surface Mount Technology) với tốc độ gắn linh kiện lên đến khoảng 155.000 điểm/giờ, độ chính xác đạt khoảng 99,7%. Công nghệ này cho phép linh kiện điện tử được gắn chính xác trên bảng mạch, giảm sai số và tăng độ ổn định trong quá trình vận hành sản phẩm.

Ngoài ra, hệ thống sản xuất của Nanoco được số hóa thông qua các nền tảng quản lý như PanaCIM và SAP S/4HANA. Các hệ thống này giúp truy xuất nguồn gốc linh kiện, theo dõi từng công đoạn sản xuất, kiểm soát tồn kho và ghi nhận dữ liệu chất lượng theo thời gian thực.

Hệ thống quản lý chất lượng của Nanoco hiện vận hành theo các tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001, nhằm đảm bảo tính ổn định trong sản xuất và giảm thiểu tác động môi trường.

R&D dựa trên điều kiện sử dụng thực tế

Song song với đầu tư nhà máy, Nanoco chú trọng xây dựng năng lực nghiên cứu – phát triển (R&D) như một trụ cột chiến lược. Đội ngũ kỹ sư của doanh nghiệp trực tiếp tham gia thiết kế mô-đun LED, bộ nguồn và cấu trúc sản phẩm, thay vì chỉ lắp ráp theo mẫu có sẵn.

Nanoco Group - Doanh nghiệp Việt tự chủ sản xuất và cung ứng toàn cầu - Ảnh 2.

Hệ thống nhà máy và dây chuyền sản xuất của Nanoco được đầu tư bài bản, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe.

Các sản phẩm chiếu sáng trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt đều trải qua quá trình thử nghiệm trong điều kiện thực tế, bao gồm thử nghiệm nhiệt độ cao, độ ẩm lớn và dải điện áp dao động. Tuổi thọ LED được đánh giá theo các tiêu chuẩn quốc tế như IES LM-80 và TM-21.

Đáp ứng tiêu chuẩn Bắc Mỹ, vào hệ thống Walmart

Để đưa sản phẩm vào thị trường Mỹ, Nanoco phải đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt về an toàn điện, hiệu suất chiếu sáng và tuân thủ quy định môi trường. Các dòng sản phẩm chiếu sáng của doanh nghiệp đã đạt chứng nhận ETL do Intertek cấp – một trong những chứng chỉ bắt buộc để lưu hành tại thị trường Bắc Mỹ.

"Việc xuất hiện trên kệ bán lẻ Walmart không chỉ là kết quả của một sản phẩm đạt chuẩn, mà là thành quả của quá trình chuẩn hóa toàn diện từ thiết kế, sản xuất đến quản trị chất lượng" - ông Lương Lực Văn, Tổng giám đốc Nanoco Group chia sẻ

Hướng đi giai đoạn 2025–2026

Bước sang giai đoạn 2025–2026, Nanoco tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm chiếu sáng, đồng thời đẩy mạnh hoạt động OEM/ODM cho các đối tác quốc tế.

Theo đại diện doanh nghiệp, chiến lược dài hạn của Nanoco là xây dựng một nền tảng sản xuất bền vững, trong đó công nghệ, tay nghề kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng là yếu tố cốt lõi, giúp sản phẩm chiếu sáng Việt Nam từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Website: https://www.nanoco.com.vn

PV
từ khóa : Nanoco
