Năng lực R&D: Nền tảng giúp Masan Consumer tăng tốc

Chính tinh thần này đã giúp Masan Consumer duy trì chất lượng ổn định, đáp ứng kỳ vọng người tiêu dùng trong nước và hỗ trợ hành trình mở rộng thị trường quốc tế.

Năng lực sản xuất, R&D chuẩn quốc tế

Trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) với sự cạnh tranh mạnh mẽ, doanh nghiệp muốn tăng trưởng bền vững cần sở hữu năng lực sản xuất chuẩn quốc tế cùng khả năng đổi mới liên tục. Với Masan Consumer (UpCom: MCH), R&D không chỉ tạo ra sản phẩm phù hợp với thị trường nội địa hơn 100 triệu dân, mà còn là đòn bẩy quan trọng giúp sản phẩm Việt xuất hiện tại các chuỗi bán lẻ toàn cầu.

Tháng 10-2025, hai thương hiệu chủ lực của MCH (Công ty thành viên Tập đoàn Masan (Hose: MSN)) - CHIN-SU và Nam Ngư, xuất hiện tại Costco (Mỹ và Hàn Quốc) và Woolworths (Úc). Đây là những hệ thống bán lẻ có quy trình thẩm định nghiêm ngặt về chất lượng, nguồn gốc và năng lực cung ứng. Sự hiện diện này cho thấy sản phẩm Việt Nam đã đáp ứng được các yêu cầu của những nhà bán lẻ quốc tế. Song song, MCH cũng mở rộng hợp tác về quy trình và sản phẩm; chuyến tham quan nhà thùng nước mắm Phú Quốc của đối tác Yod Thong (Thái Lan) là ví dụ phản ánh mức độ tin cậy từ đối tác khu vực.

Để phục vụ thị trường trong nước và quốc tế, MCH xây dựng hệ thống sản xuất quy mô toàn quốc với mức độ tự động hóa cao. Doanh nghiệp hiện vận hành chuỗi nhà máy đạt chuẩn FSSC, ISO và HACCP trải dài từ Nam ra Bắc. Các nhà máy được đầu tư đồng bộ, tích hợp dây chuyền tự động hóa, kiểm soát chất lượng thời gian thực và truy xuất nguồn gốc bằng QR. Nền tảng này giúp MCH bảo đảm tính ổn định trong sản xuất và nâng cao hiệu quả vận hành - yếu tố quan trọng khi hợp tác với các hệ thống bán lẻ quốc tế.

Kokomi - Một trong những thương hiệu chủ chốt của Masan Consumer

Cùng với nền tảng sản xuất, MCH phát triển mô hình R&D theo chuỗi giá trị khép kín, áp dụng nhiều tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm. Trung tâm Đổi mới Người tiêu dùng (Consumer Innovation Center - CIC) là nơi doanh nghiệp liên tục thu thập phản hồi, thử nghiệm ý tưởng và tinh chỉnh sản phẩm dựa trên khẩu vị, bối cảnh sử dụng và hành vi tiêu dùng từng thị trường. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, bà Lê Thị Nga, Phó Tổng Giám đốc phụ trách R&D MCH, chia sẻ: "Khả năng liên tục đưa ra thị trường những sản phẩm mới trong thời gian rất ngắn chính là năng lực vượt trội của đội ngũ R&D MCH. Thông thường, ở các tập đoàn đa quốc gia, một sản phẩm mới từ lúc hình thành ý tưởng đến khi ra mắt phải mất từ 24-36 tháng. Quy trình gồm nghiên cứu thị trường, chọn ý tưởng, thử nghiệm người tiêu dùng, phát triển công thức trong phòng thí nghiệm, tính toán giá thành, đánh giá dây chuyền sản xuất… Tất cả đều theo từng bước tuần tự và kéo dài. Trong khi đó, MCH rút toàn bộ hành trình này xuống còn dưới 12 tháng, thậm chí chỉ 6-9 tháng từ lúc nảy ra ý tưởng đến khi sản phẩm có mặt trên quầy kệ".

Tương ớt Chin-su xuất hiện hoành tráng tại khu phố ẩm thực sôi động Dotonbori, Osaka, Nhật Bản

Mô hình R&D đồng kiến tạo, kết hợp công nghệ toàn cầu, hiểu biết sâu sắc người tiêu dùng Việt và chuyên môn của đội ngũ quốc tế tạo nên lợi thế cạnh tranh rõ rệt của MCH: phát triển sản phẩm nhanh, chính xác và phù hợp với nhiều thị trường. Mỗi năm, doanh nghiệp tạo ra hơn 100 sáng kiến mới, bao gồm cả cải tiến danh mục hiện hữu và các sản phẩm hoàn toàn mới như Omachi Lẩu tự sôi, Nam Ngư Ớt Tỏi Lý Sơn hay Wake-Up 247.

Hầu hết sản phẩm của Masan Consumer đều có độ phủ cao ở cả kênh bán hàng truyền thống lẫn kênh phân phối hiện đại

Nhờ nền tảng sản xuất chuẩn quốc tế và năng lực R&D, MCH vừa củng cố vị thế tại thị trường nội địa, vừa đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của những chuỗi bán lẻ quốc tế, đồng thời mở rộng dấu ấn thương hiệu Việt tại nhiều quốc gia. R&D vì vậy trở thành "động cơ kép" giúp doanh nghiệp bứt phá trên cả hai thị trường và đưa sản phẩm Việt tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị tiêu dùng toàn cầu.

Người tiêu dùng mua sắm sản phẩm Masan Consumer

Hoạt động xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ

Theo thông tin từ doanh nghiệp, mảng xuất khẩu của MCH tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025. Doanh thu quốc tế đạt 359 tỉ đồng trong quý III/2025, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đạt 1.075 tỉ đồng, tương đương mức tăng 27,7% so với năm 2024, phản ánh nhu cầu ổn định và độ phủ mở rộng tại nhiều thị trường.

Nhóm thực phẩm tiện lợi và cà phê là động lực chính với mức tăng lần lượt 60,8% và 21,9%. Giai đoạn 2022-2024, doanh thu xuất khẩu thuần tăng từ 38 triệu USD lên 51 triệu USD (CAGR ~16%), với biên lợi nhuận EBIT khoảng 30% trong năm 2024. Tỉ trọng doanh thu quốc tế tăng từ 1% năm 2020 lên 5% năm 2025 và theo định hướng doanh nghiệp, có thể tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. Những kết quả này cho thấy hoạt động xuất khẩu đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng dài hạn, bổ sung cho thị trường nội địa hơn 100 triệu dân.

Nhìn lại hành trình gần ba thập kỷ, R&D không chỉ là một bộ phận kỹ thuật, mà là nơi khởi nguồn của nhiều đổi mới trong danh mục sản phẩm của MCH. Từ những sản phẩm đầu tiên phục vụ gia đình Việt đến những dòng sản phẩm xuất hiện tại Mỹ, Úc, Hàn Quốc và nhiều thị trường khác, hành trình ấy được dẫn dắt bởi triết lý: làm sản phẩm bằng sự thấu hiểu và trách nhiệm với người tiêu dùng.

Tinh thần này là động lực để MCH tiếp tục đổi mới và từng bước mở rộng sự hiện diện của sản phẩm Việt tại nhiều thị trường quốc tế, một hành trình dài hạn được xây dựng dựa trên nền tảng sản xuất, R&D và sự gắn kết với người tiêu dùng.

"Chúng tôi làm nước tương, nước mắm, mì, đồ uống... như làm cho chính gia đình mình. Khi giữ trọn tình yêu đó trong từng sản phẩm, tôi tin Masan Consumer sẽ đi cùng nhiều thế hệ người tiêu dùng Việt Nam và vươn tới những gia đình ở khắp nơi trên thế giới". Bà Lê Thị Nga, Phó Tổng Giám đốc phụ trách R&D Masan Consumer





