Mùa khô 2026: Nhiệt điện Vĩnh Tân chủ động nhiều phương án

Sáng 02-4-2026, Đoàn công tác của Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) do Ông Lê Văn Danh – Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân về công tác bảo đảm sản xuất điện trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2026. Tham gia đoàn công tác còn có ông Trần Đình Ân – Phó Tổng Giám đốc, cùng đại diện các ban chức năng của Tổng Công ty.

Đoàn công tác EVNGENCO3 kiểm tra tình hình sản xuất điện tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân

Báo cáo tại buổi làm việc, Ông Thiên Thanh Sơn – Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân cho biết, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm các tổ máy vận hành an toàn, ổn định và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Tính từ đầu năm đến ngày 31-3-2026, Công ty đã sản xuất được 1,719 tỉ kWh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và dự kiến trong các tháng cao điểm mùa khô từ tháng 4 đến tháng 7-2026, Công ty sẽ sản xuất thêm khoảng 2,93 tỉ kWh.

Lượng than dự trữ trong kho của nhà máy luôn được duy trì ở mức cao, khoảng 300.000 tấn. Theo kế hoạch, nhu cầu than phục vụ sản xuất điện trong các tháng mùa khô của nhà máy là khoảng 1,46 triệu tấn. Công ty đã chủ động ký kết hợp đồng cung cấp và lập kế hoạch vận chuyển nhằm bảo đảm nguồn nhiên liệu than, dầu cho vận hành các tổ máy. Công ty tiếp tục tăng cường kỷ luật vận hành, tổ chức diễn tập xử lý sự cố định kỳ, kiểm tra giám sát chặt chẽ tình trạng thiết bị, công tác bảo vệ môi trường, tăng cường tiêu thụ tro, xỉ. Trong quý I/2026, tỉ lệ tiêu thụ tro xỉ của Công ty đạt 111,43% so với lượng phát sinh.

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã và đang phối hợp với Công ty EPS triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao độ tin cậy thiết bị và giảm suất hao nhiệt, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp bảo trì theo độ tin cậy (RCM), đẩy mạnh ứng dụng mô phỏng CFD, hiệu chỉnh quá trình cháy lò hơi nhằm đánh giá hiện trạng và tối ưu khi đốt than trộn tại nhà máy điện Vĩnh Tân 2. Song song đó, mở rộng ứng dụng các mô hình máy học trong hệ thống giám sát, chẩn đoán từ xa (RMS) đối với 4 bơm nước cấp, trang bị hệ thống giám sát độ rung gối trục trực tuyến cho tuabin – máy phát và bơm cấp giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, nâng cao độ tin cậy vận hành các tổ máy. Hai đơn vị đã tập trung phối hợp lập kế hoạch cho công trình đại tu tổ máy S1 dự kiến diễn ra vào cuối năm 2026.

Sau khi nghe báo cáo của 2 Công ty, ý kiến của các Ban và Phó Tổng Giám đốc KT-SX trong Đoàn công tác, Ông Lê Văn Danh – Tổng Giám đốc EVNGENCO3 ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân và Công ty EPS trong công tác phối hợp, chuẩn bị đủ các điều kiện cho công tác bảo đảm sản xuất điện giai đoạn cao điểm mùa khô. Tổng Công ty yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật; chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn môi trường; chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn nhiên liệu than, dầu, vật tư và thiết bị dự phòng. Đồng thời nâng cao kỷ luật vận hành, tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục nhanh bất thường thiết bị và bố trí lực lượng trực vận hành, sửa chữa hợp lý, bảo đảm các tổ máy vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng tốt phương thức huy động của NSMO. Đối với công tác chuẩn bị đại tu tổ máy S1, Ông Tổng Giám đốc chỉ đạo hai đơn vị tiếp tục rà soát kỹ từng đầu việc, từng hạng mục và từng mốc tiến độ. Mọi khâu chuẩn bị cần được triển khai kỹ càng và sát thực tế nhằm bảo đảm công trình an toàn, đạt chất lượng, sớm tiến độ.

Nhân dịp này, Đoàn công tác EVNGENCO3 đã thăm hỏi, động viên và trao quà cho cán bộ, công nhân viên Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân và Công ty EPS đang trực tiếp tham gia vận hành, sửa chữa tại nhà máy.