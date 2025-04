Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân bảo đảm cung ứng điện mùa khô 2025

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng cao, phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa trên cả nước trong Lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam (30-4-2025) và Quốc tế Lao động (1-5-2025) và mùa khô năm 2025, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp, phương án bảo đảm sản xuất điện ổn định, tin cậy phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa trên cả nước.

Trong mùa khô năm 2025, sản lượng điện huy động dự kiến của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân là hơn 4,5 tỉ KWh theo kế hoạch của Bộ Công Thương. Điều này đồng nghĩa với việc 2 tổ máy của nhà máy phải vận hành ở công suất tối đa, liên tục trong suốt thời gian này.

Công ty bố trí lịch trực ca vận hành sẵn sàng sản xuất 24/24 giờ; bảo đảm vận hành an toàn, giảm sự cố các tổ máy; bảo đảm nhiệm vụ sản xuất điện an toàn, linh hoạt, kinh tế, đáp ứng huy động của hệ thống điện, đặc biệt trong dịp lễ, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và các tháng cao điểm mùa khô; bảo đảm cung ứng đủ nhiên liệu than, dầu để phục vụ sản xuất điện và phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật theo kế hoạch.

Toàn cảnh Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân

Ngay từ cuối năm 2024, đơn vị đã lập kế hoạch chi tiết về mua sắm vật tư, thiết bị, phương tiện, nhân lực và kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng. Đồng thời, tăng cường giám sát, kiểm tra, phát hiện kịp thời các bất thường, hư hỏng và nhanh chóng phối hợp xử lý.

Một nhiệm vụ trọng tâm không kém phần quan trọng là công tác bảo vệ môi trường, công ty đã triển khai nhiều giải pháp kiểm soát bảo đảm môi trường với việc tăng cường phun, tưới nước giữ ẩm kho than và bãi xỉ, ngoài ra đã trang bị, lắp đặt và áp dụng các hệ thống thiết bị xử lý khí thải với công nghệ tiên tiến, hiện đại. Hệ thống quan trắc khí thải tự động cung cấp dữ liệu trực tuyến theo thời gian thực giúp giám sát tình hình và truyền thông tin liên tục về chất lượng khí thải tới Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Thuận và UBND xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong.

Công ty đã chuẩn bị phương án vận hành trong dịp lễ

Công ty cũng thực hiện phủ xanh hàng rào cây dương bao quanh khu vực kho than và các khu vực của nhà máy. Hiện tại, khuôn viên công ty đã có hơn 20.000 cây xanh và hơn 102.252 m² cỏ cảnh, giúp tạo không gian xanh, tươi mát, cũng như cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường trong và xung quanh nhà máy. Tất cả tuyến đường nội bộ nhà máy và khu vực xung quanh đường vận chuyển tro, xỉ đều được tưới nước, xịt rửa vệ sinh hằng ngày nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường.



Với sự chủ động chuẩn bị mọi mặt về phương án cụ thể và đồng bộ, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân bảo đảm sẵn sàng khả dụng các tổ máy, đáp ứng phương thức huy động của hệ thống, đặt biệt bảo đảm cung cấp điện ổn định trong dịp nghỉ Lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam (30-4-2025), ngày Quốc tế Lao động (1-5-2025) và mùa khô năm 2025.