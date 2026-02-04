Nhịp sống
Mondelez Kinh Đô viết tiếp câu chuyện sum vầy

Với những người lao động xa quê, người trẻ đón Tết nơi đất khách hay những gia đình chỉ kịp sum họp muộn, Tết vẫn trọn vẹn khi có sự quan tâm và đồng cảm.

Bước vào mùa Tết 2026, Mondelez Kinh Đô tiếp tục lan tỏa thông điệp "Thấy Kinh Đô là thấy Tết", mang đến góc nhìn mới về sum vầy nơi nơi Tết không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý, hoàn cảnh sống mà được tạo nên từ sự kết nối và sẻ chia.

Thông điệp này nhanh chóng lan tỏa qua TVC Tết 2026, ghi nhận hơn 15 triệu lượt xem chỉ sau ba tuần phát hành, đồng thời được tiếp nối khi Kinh Đô đồng hành chương trình truyền hình thực tế Gia Đình Haha, khắc họa những giá trị gia đình giản dị, gần gũi.

Song song đó, Mondelez Kinh Đô ra mắt bộ quà Tết Kinh Đô Lộc 2026 như lời chúc đầu năm trọn vẹn dành cho gia đình, đối tác và người thân. Lấy cảm hứng từ chữ "Lộc", các bộ quà quy tụ nhiều thương hiệu quen thuộc trong và ngoài nước, được phân phối rộng khắp, góp phần mang không khí Tết đến từng gia đình.

Với thông điệp nhân văn cùng sự đầu tư bài bản, Kinh Đô tiếp tục đồng hành cùng người Việt gìn giữ và lan tỏa tinh thần sum vầy mỗi độ xuân về.

Epson giới thiệu dòng máy chiếu Lifestudio mới – tạo khoảnh khắc đáng nhớ trong không gian hiện đại

Epson giới thiệu dòng máy chiếu Lifestudio mới – tạo khoảnh khắc đáng nhớ trong không gian hiện đại

11:30

Epson chính thức ra mắt dòng sản phẩm máy chiếu giải trí di động mới nhất tại thị trường Đông Nam Á với tên gọi Lifestudio.

Hưng Thịnh Incons công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV-2025

Hưng Thịnh Incons công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV-2025

Thị trường 18:34

CTCP Hưng Thịnh Incons (HoSE: HTN) công bố BCTC hợp nhất Quý IV và cả năm 2025, ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh cải thiện so với năm trước.

Sun PhuQuoc Airways đạt phê chuẩn đào tạo kỹ thuật B1/B2, bước tiến tự chủ nguồn lực hàng không

Sun PhuQuoc Airways đạt phê chuẩn đào tạo kỹ thuật B1/B2, bước tiến tự chủ nguồn lực hàng không

17:50

Sun PhuQuoc Airways vừa được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn mở rộng năng định huấn luyện cơ bản cho nhân sự kỹ thuật máy bay.

Global Pathways 2026: Du học chuyển tiếp trong bối cảnh giáo dục quốc tế biến động

Global Pathways 2026: Du học chuyển tiếp trong bối cảnh giáo dục quốc tế biến động

Thị trường 17:30

Năm 2026 có nhiều thay đổi du học, Global Pathways tiếp tục triển khai mô hình du học đặc biệt, mở cửa cho sinh viên Việt Nam đến các đại học top 1% thế giới.

VWS tặng quà Tết cho gia đình chính sách ở Vĩnh Long

VWS tặng quà Tết cho gia đình chính sách ở Vĩnh Long

Nhịp sống 17:18

VWS tài trợ 200 triệu đồng chăm lo cho các gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Vĩnh Long đón Tết

Cặp học sinh Đắk Lắk và Hà Nội giành quán quân Cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3

Cặp học sinh Đắk Lắk và Hà Nội giành quán quân Cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3

17:17

Cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói Xanh mùa 3 chính thức tìm ra những quán quân sau Vòng Chung kết diễn ra vào ngày 1-2 tại Trường Đại học VinUni

Khách hàng “ngại” khi giá nhà và lãi suất cùng tăng: Chuyên gia nói gì?

Khách hàng “ngại” khi giá nhà và lãi suất cùng tăng: Chuyên gia nói gì?

Bất động sản 16:12

Gần đây, mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng lên, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, khiến nhiều nhà đầu tư băn khoăn.



