Mondelez Kinh Đô viết tiếp câu chuyện sum vầy

Bước vào mùa Tết 2026, Mondelez Kinh Đô tiếp tục lan tỏa thông điệp "Thấy Kinh Đô là thấy Tết", mang đến góc nhìn mới về sum vầy nơi nơi Tết không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý, hoàn cảnh sống mà được tạo nên từ sự kết nối và sẻ chia.

Với những người lao động xa quê, người trẻ đón Tết nơi đất khách hay những gia đình chỉ kịp sum họp muộn, Tết vẫn trọn vẹn khi có sự quan tâm và đồng cảm.

Thông điệp này nhanh chóng lan tỏa qua TVC Tết 2026, ghi nhận hơn 15 triệu lượt xem chỉ sau ba tuần phát hành, đồng thời được tiếp nối khi Kinh Đô đồng hành chương trình truyền hình thực tế Gia Đình Haha, khắc họa những giá trị gia đình giản dị, gần gũi.

Song song đó, Mondelez Kinh Đô ra mắt bộ quà Tết Kinh Đô Lộc 2026 như lời chúc đầu năm trọn vẹn dành cho gia đình, đối tác và người thân. Lấy cảm hứng từ chữ "Lộc", các bộ quà quy tụ nhiều thương hiệu quen thuộc trong và ngoài nước, được phân phối rộng khắp, góp phần mang không khí Tết đến từng gia đình.

Với thông điệp nhân văn cùng sự đầu tư bài bản, Kinh Đô tiếp tục đồng hành cùng người Việt gìn giữ và lan tỏa tinh thần sum vầy mỗi độ xuân về.