Doanh nghiệp
12/12/2025 13:04

Mondelez Kinh Đô lần thứ tư vào Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam

In bài viết

Công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam vinh dự tiếp tục được ghi nhận tại Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực sản xuất

Đây là năm thứ tư Mondelez Kinh Đô Việt Nam được vinh danh trong Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam 2025 (CSI 2025) do VCCI tổ chức, một trong những hệ thống đánh giá uy tín và toàn diện về thực hành phát triển bền vững tại Việt Nam.

Mondelez Kinh Đô lần thứ tư vào Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam - Ảnh 1.

Mondelez Kinh Đô được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam (CSI 2025)

Chương trình CSI 2025 đánh giá doanh nghiệp dựa trên hệ thống tiêu chí thuộc bốn trụ cột: Kinh tế (I), Quản trị (G), Môi trường (E) và Lao động – Xã hội (S). Dựa trên bộ tiêu chí này, Mondelez Kinh Đô tiếp tục được ghi nhận là Doanh nghiệp phát triển bền vững trong Top 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững ngành sản xuất nhờ đáp ứng xuất sắc các tiêu chí của từng trụ cột.

Vừa qua, Mondelez Kinh Đô cũng lần thứ tư được Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) ghi nhận tại ESG Impact Showcase 2025 ở hai hạng mục: Tác động Môi trường – Khí hậu và Tác động Xã hội, và năm thứ tám liên tiếp giành giải thưởng Doanh nghiệp thực hành xuất sắc về Trách nhiệm Xã hội (Amcham CSR Recognition).

P. An
từ khóa : Phát triển bền vững, VCCI, trách nhiệm xã hội, Mondelez Kinh Đô, CSI 2025
Mô hình đổi mới sáng tạo nào sẽ tạo chuyển biến cho khởi nghiệp tại việt nam?

Mô hình đổi mới sáng tạo nào sẽ tạo chuyển biến cho khởi nghiệp tại việt nam?

Sản xuất - Kinh doanh 16:44

Khởi nghiệp tại Việt Nam còn nhiều rủi ro và thiếu mô hình hỗ trợ hiệu quả. CT Innovation Hub 4.0 đang vận hành và mở rộng để hướng đến nhượng quyền.

Ai đang nắm lợi thế kinh tế không gian cận biên?

Ai đang nắm lợi thế kinh tế không gian cận biên?

Sản xuất - Kinh doanh 16:44

Kinh tế không gian cận biên đang phát triển mạnh trên thế giới. Tại Việt Nam, một doanh nghiệp đã tiên phong tham gia lĩnh vực này với các sản phẩm cụ thể.

Mida đồng hành Báo Người Lao Động trong chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai"

Mida đồng hành Báo Người Lao Động trong chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai"

Hoạt động cộng đồng 15:40

Mida đã trao 1.000 bút tái chế và 1.000 tập vở, tiếp sức học sinh vùng thiên tai trở lại trường sau mưa lũ,

Phục hồi vườn cây ăn trái ĐBSCL sau ngập úng: Giải pháp khoa học cho bà con nhà vườn

Phục hồi vườn cây ăn trái ĐBSCL sau ngập úng: Giải pháp khoa học cho bà con nhà vườn

Sản xuất - Kinh doanh 15:39

Mùa nước nổi năm 2025 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều vùng chuyên canh cây ăn trái tại ĐBSCL. Việc phục hồi vườn cây cần thực hiện đúng quy trình.

Vận tải 247Express cung cấp dịch vụ chuyển nhà giá rẻ

Vận tải 247Express cung cấp dịch vụ chuyển nhà giá rẻ

Thị trường 15:30

TP HCM là đô thị phát triển nhanh, nơi nhu cầu chuyển chỗ ở diễn ra thường xuyên, đặc biệt là với nhóm người lao động thu nhập thấp và sinh viên.

Bộ ba creator nổi tiếng lên video cảnh báo lừa đảo trực tuyến cực chất

Bộ ba creator nổi tiếng lên video cảnh báo lừa đảo trực tuyến cực chất

Nhịp sống 13:04

Ba creator nổi tiếng trên TikTok đồng loạt chia sẻ những tình huống suýt trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến mà ai cũng có thể gặp phải

Shinhan Life Việt Nam nhận giải “Excellence in Product Innovation Award”

Shinhan Life Việt Nam nhận giải “Excellence in Product Innovation Award”

Doanh nghiệp 08:00

Shinhan Life Việt Nam vừa được vinh danh ở hạng mục “Excellence in Product Innovation Award” - Giải thưởng xuất sắc trong cải tiến sản phẩm.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn