Đây là năm thứ tư Mondelez Kinh Đô Việt Nam được vinh danh trong Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam 2025 (CSI 2025) do VCCI tổ chức, một trong những hệ thống đánh giá uy tín và toàn diện về thực hành phát triển bền vững tại Việt Nam.

Mondelez Kinh Đô được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam (CSI 2025)

Chương trình CSI 2025 đánh giá doanh nghiệp dựa trên hệ thống tiêu chí thuộc bốn trụ cột: Kinh tế (I), Quản trị (G), Môi trường (E) và Lao động – Xã hội (S). Dựa trên bộ tiêu chí này, Mondelez Kinh Đô tiếp tục được ghi nhận là Doanh nghiệp phát triển bền vững trong Top 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững ngành sản xuất nhờ đáp ứng xuất sắc các tiêu chí của từng trụ cột.

Vừa qua, Mondelez Kinh Đô cũng lần thứ tư được Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) ghi nhận tại ESG Impact Showcase 2025 ở hai hạng mục: Tác động Môi trường – Khí hậu và Tác động Xã hội, và năm thứ tám liên tiếp giành giải thưởng Doanh nghiệp thực hành xuất sắc về Trách nhiệm Xã hội (Amcham CSR Recognition).