01/01/2026 08:00

Nam A Bank phát hành thành công 1.000 tỉ đồng trái phiếu bổ sung vốn cấp 2 ra công chúng

Tại thời điểm 30-12-2025, Nam A Bank đã phát hành thành công lô trái phiếu đợt 1 mang mã NAB202501 với tổng giá trị 1.000 tỉ đồng, kỳ hạn 7 năm

Nam A Bank vừa hoàn tất thành công đợt phát hành 1.000 tỉ đồng trái phiếu ra công chúng vào cuối năm 2025. Toàn bộ lượng trái phiếu đã được phân phối hết cho gần 300 nhà đầu tư, thể hiện mức độ quan tâm lớn của thị trường và niềm tin của nhà đầu tư với đợt chào bán

Theo phương án đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, HOSE: NAB) thực hiện chào bán ra công chúng tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá 2.000 tỉ đồng được chia thành 2 đợt phát hành. Nguồn vốn huy động từ trái phiếu dài hạn không chỉ góp phần bổ sung vốn trung và dài hạn mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường vốn cấp 2, cải thiện và duy trì hệ số an toàn vốn (CAR) ở ngưỡng cao so với quy định của Ngân hàng Nhà nước, từ đó gia tăng bộ đệm vốn, nâng cao sức chịu đựng và tăng cường mở rộng phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng của ngân hàng trong thời gian tới.

Không gian giao dịch tại Nam A Bank

Tại thời điểm 30-12-2025, Nam A Bank đã phát hành thành công lô trái phiếu đợt 1 mang mã NAB202501 với tổng giá trị 1.000 tỉ đồng, kỳ hạn 7 năm. Lãi suất được thiết kế linh hoạt theo cấu trúc thả nổi: trong 5 năm đầu tiên, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng 2,8%/năm; từ năm thứ 6 trở đi, lãi suất được điều chỉnh bằng lãi suất tham chiếu cộng 3,4%/năm. Cách thức cấu trúc này phù hợp với diễn biến thị trường tài chính hiện tại và thể hiện sự linh hoạt trong chính sách huy động vốn của ngân hàng. Trong quý I/2026, ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai đợt phát hành lô trái phiếu NAB202502 với quy mô 1.000 tỉ đồng, qua đó hoàn tất tổng giá trị chào bán 2.000 tỉ đồng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Điểm giao dịch số tự động ONEBANK của Nam A Bank

Trong điều kiện thị trường tài chính trong nước và quốc tế còn nhiều biến động, Nam A Bank tiếp tục chủ động là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc đáp ứng các chuẩn mực quốc tế theo Basel III, hướng đến tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn vốn theo Thông tư 14/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Qua đó, ngân hàng không chỉ củng cố năng lực quản trị rủi ro mà còn gia tăng vị thế cạnh tranh trên thị trường.

Robot hỗ trợ khách hàng giao dịch tại Nam A Bank

Không chỉ tập trung vào thị trường vốn trong nước, từ đầu năm đến nay, Nam A Bank đã huy động gần 160 triệu USD vốn quốc tế thông qua các khoản vay song phương và hợp vốn với những đối tác uy tín như GCPF, BlueOrchard, Symbiotics, Bank of New York Mellon, SCSB và E.SUN Bank. Nguồn vốn quốc tế này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực tài trợ xuất nhập khẩu, tín dụng chuỗi cung ứng và các hoạt động thương mại xuyên biên giới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững của ngân hàng trong môi trường kinh doanh toàn cầu đầy thách thức. 

