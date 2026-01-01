Nhịp sống
01/01/2026 18:30

Saigon Marina IFC – Điểm hẹn mới đón chào năm mới 2026

Những thời khắc đầu tiên của năm 2026 tại TP HCM năm nay mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt, khi Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC) lần đầu tiên trở thành tâm điểm của đêm lễ hội Countdown với đại tiệc công nghệ ánh sáng hàng đầu thế giới cùng âm nhạc mang tầm vóc quốc tế.

Saigon Marina IFC – Điểm hẹn mới đón chào năm mới 2026 - Ảnh 1.

Trong thời khắc đón chào năm mới, tòa tháp 55 tầng bừng sáng giữa lòng đô thị TP HCM, đánh dấu sự hiện diện của một "trái tim" mới – nơi nhịp đập kinh tế, văn hóa và cộng đồng cùng hòa chung trong khoảnh khắc đáng nhớ của thành phố năng động bậc nhất cả nước.

Saigon Marina IFC – Điểm hẹn mới đón chào năm mới 2026 - Ảnh 2.

Chương trình Countdown tại Saigon Marina IFC trở thành một không gian nghệ thuật đa giác quan với công nghệ ánh sáng hàng đầu thế giới, khi kiến trúc, ánh sáng, dàn quân nhạc hào hùng với những giai điệu bất hủ cùng cảm xúc giao thoa liền mạch, tạo nên một trải nghiệm lễ hội mới mẻ, tinh tế và giàu chiều sâu, góp phần mở ra một chuẩn mực mới cho đời sống văn hóa đô thị.

Với màn pháo hoa nghệ thuật bắn từ tầng 55, ở độ cao khoảng 400 mét, thắp sáng bầu trời TP HCM trong khoảnh khắc đếm ngược. Ánh sáng, âm nhạc và pháo hoa hòa quyện, vẽ nên một bức tranh thị giác rực rỡ, khẳng định Saigon Marina IFC như một biểu tượng mới tại "thành phố mang tên Bác".

Saigon Marina IFC – Điểm hẹn mới đón chào năm mới 2026 - Ảnh 3.

Tọa lạc trên nền di sản Ba Son – bến cảng lịch sử gắn liền với hơn một thế kỷ hình thành và phát triển của Sài Gòn – tòa tháp Saigon Marina IFC vươn mình như một biểu tượng của thời đại mới. Đây cũng là công trình khánh thành đầu tiên thuộc Trung tâm Tài chính Quốc tế TP HCM, giữ vai trò hạt nhân trong dòng chảy kinh tế, tài chính và sáng tạo của đô thị tương lai.

Điểm nhấn thị giác của đêm hội là màn trình diễn ánh sáng quy mô lớn trên toàn bộ mặt đứng công trình. Hệ thống LED Matrix bao phủ bốn mặt tòa tháp biến kiến trúc cao tầng thành một sân khấu thẳng đứng, nơi những visual nghệ thuật kể lại câu chuyện Ba Son – từ ký ức công nghiệp của Sài Gòn đến hình ảnh một trung tâm tài chính – thương mại quốc tế đang vươn mình mạnh mẽ. Phía trước công trình, nhạc nước hiện đại với cột nước cao đến 30 mét chuyển động đồng bộ cùng âm nhạc, kết hợp hệ âm đất và 289 điểm đèn bao quanh, tạo nên một chỉnh thể không gian sống động, cuốn hút và giàu cảm xúc.

Trong khoảnh khắc năm mới bắt đầu, hình ảnh tòa tháp Saigon Marina IFC rực sáng giữa lòng thành phố chính là lời khẳng định cho khát vọng vươn xa của đô thị, của đất nước và dân tộc.

