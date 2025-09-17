Mở quán cà phê chỉ 90 triệu đồng, diện tích đến 90m2! giấc mơ này liệu có khả thi?

Bạn có tin rằng chỉ dưới 100 triệu đồng, bạn có thể sở hữu một quán cà phê hiện đại, thu hút và sẵn sàng vận hành kinh doanh? Câu hỏi này không chỉ khơi dậy lòng can đảm, tinh thần dám bắt đầu, dám dấn thân đón lấy cơ hội ngay khi người khác vẫn đang đợi chờ!

Bước khởi đầu lớn từ một quyết định nhỏ

Khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt khi ngân sách có giới hạn lẫn kinh nghiệm gần như là số 0. Với nhiều người, con số gần 100 triệu đồng dường như khó có thể biến giấc mơ kinh doanh cà phê thành hiện thực. Nhưng khi có Napoly Coffee – với gần 30 năm kinh nghiệm và hơn 3,000 quán cà phê trên toàn quốc lẫn quốc tế – đã chứng minh rằng: Một khởi đầu đúng cách có thể dẫn đến thành công vượt mong đợi!

Napoly Coffee mang đến Gói nhượng quyền Phổ thông (Hay còn gọi Gói Nhượng quyền Cà phê Pha máy) chính là một giải pháp tối ưu giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ kinh doanh với sự hỗ trợ toàn diện từ Napoly từ A đến Z. Napoly sẽ giúp bạn từ đánh giá mặt bằng, hỗ trợ pháp lý, thiết kế thi công xây dựng quán đến khai trương.

Gói nhượng quyền 90 triệu đồng – Chìa khóa trao tay cho thành công

Gói Nhượng quyền Cà phê Pha máy Napoly trị giá thực tế 120 triệu đồng, Napoly ưu đãi 30 triệu đồng (áp dụng đến cuối năm 2025). Do đó, bạn chỉ cần đầu tư 90 triệu đồng, là đã sở hữu quán cà phê để kinh doanh!

Với gói nhượng quyền này, bạn sẽ nhận được:

Thiết kế và thi công trọn gói: Từ tư vấn thiết kế quán diện tích 60 - 90m², bảng hiệu logo thương hiệu, quầy pha chế, menu, kệ trưng bày, điện nước... – tất cả được Napoly Coffee giúp bạn thực hiện chuyên nghiệp.

Trang thiết bị hiện đại: Máy pha cà phê, máy xay cà phê, và đầy đủ dụng cụ pha chế, đảm bảo chất lượng cà phê chuẩn vị Napoly.

Hỗ trợ vận hành: Hướng dẫn pha chế, cài đặt phần mềm tính tiền, tuyển dụng và quản lý nhân viên, giúp bạn tự tin vận hành quán.

Pháp lý đầy đủ:

Chứng nhận Bảo hộ thương hiệu quyền tác giả logo Napoli Coffee số: 6189/2017/QTG

Chứng nhận Công bố sản phẩm an toàn thực phẩm

Chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 1825/2017/BQLATTP-HCM

Hỗ trợ miễn phí:

Tặng hoa và banner khai trương.

Tạo Google Maps cho quán, hỗ trợ hướng dẫn cách marketing, và chủ quán cần tự tổ chức triển khai hoạt động truyền thông, quảng bá quán từ khi khai trương đến khi vận hành quán.

Hướng dẫn đăng ký bán hàng online trên các nền tảng như GrabFood, Shopee Food,...

Quy trình khởi nghiệp mở quán cà phê với Mô hình nhượng quyền từ Napoly Coffee

Sau đây là quy trình gồm 5 bước chính đơn giản và hiệu quả:

Liên hệ tổng đài Napoly Coffee: 1900 63 60 64 để được tư vấn chi tiết.

Chuẩn bị vốn ít nhất 90 triệu đồng và tìm mặt bằng phù hợp.

Ký hợp đồng nhượng quyền Napoly, khảo sát mặt bằng, tư vấn thiết kế và thi công.

Nhận trang thiết bị, nguyên liệu và hướng dẫn vận hành từ Napoly.

Tuyển dụng, đào tạo nhân viên và khai trương với sự hỗ trợ banner, marketing từ Napoly.

Khởi nghiệp không còn là giấc mơ xa vời

Với gói nhượng quyền Cà phê Pha máy cho diện tích quán đến 90m2, Napoly Coffee không chỉ giúp bạn xây dựng một quán cà phê hiện đại mà còn là cơ hội để bạn xây dựng sự nghiệp kinh doanh hiệu quả khi không có kinh nghiệm. Đầu tư không chỉ là số vốn, mà là tư duy chiến lược và sự hỗ trợ từ một thương hiệu uy tín.

Đặc biệt, nhằm tri ân đối tác nhượng quyền đến cuối năm 2025, Napoly Coffee ưu đãi ngay 30 triệu đồng, giúp bạn sở hữu trọn gói chuyên nghiệp với chỉ 90 triệu đồng!

Đừng để nỗi lo vốn và kinh nghiệm cản bước chân bạn, chỉ 90 triệu đồng đã có thể mở ngay quán cà phê để kinh doanh nhờ Mô hình nhượng quyền Napoly Coffee – liên hệ Napoly ngay hôm nay qua 1900 63 60 64.

Bây giờ chính là thời điểm để bạn viết nên câu chuyện thành công của riêng mình!

