Hoạt động cộng đồng
12/12/2025 15:40

Mida đồng hành Báo Người Lao Động trong chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai"

In bài viết

Mida đã trao 1.000 bút tái chế và 1.000 tập vở, tiếp sức học sinh vùng thiên tai trở lại trường sau mưa lũ,

Trong đợt thiên tai vừa qua, nhiều địa phương như Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai… chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, khiến đời sống người dân, đặc biệt là các em học sinh, gặp nhiều khó khăn. Nhằm kịp thời chia sẻ và tiếp thêm động lực học tập cho các em, Công ty Cổ phần Khuôn Chính Xác Minh Đạt (Mida Precision Mold Corp) đã đồng hành cùng Báo Người Lao Động trong chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai".

Trong khuôn khổ chương trình, MIDA đã trao tặng 1.000 cây bút – sản phẩm từ nhựa tái chế do công ty sản xuất – cùng 1.000 quyển vở nhằm góp phần hỗ trợ các em có thêm dụng cụ học tập, tiếp tục đến trường sau những ngày đối mặt với mưa lũ. Những phần quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, là nguồn động viên thiết thực, giúp học sinh vùng lũ vượt qua khó khăn và sớm ổn định việc học.

Với hành trình 20 năm phát triển, MIDA không chỉ nỗ lực tạo ra các sản phẩm khuôn mẫu và linh kiện nhựa chính xác chất lượng cao, mà còn luôn chú trọng các hoạt động đóng góp cộng đồng. Sự đồng hành cùng Báo Người Lao Động lần này là một trong những dấu ấn ý nghĩa, thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc lan tỏa yêu thương và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Xem thêm thông tin tại: https://www.facebook.com/MIDAPRECISIONMOLD

Ngọc Dung
từ khóa : dụng cụ học tập, Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai, Mida
