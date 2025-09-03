MerPerle Dalat Hotel: Điểm nghỉ dưỡng thượng lưu lý tưởng

Khi cả nước tưng bừng chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025), khách sạn 5 sao MerPerle Dalat đã sẵn sàng mang đến một không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp để người dân và du khách tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ lễ trọng đại.

Hòa chung niềm tự hào dân tộc trong những ngày tháng 8 lịch sử, Đà Lạt khoác lên mình vẻ đẹp rạng rỡ, sẵn sàng cho các hoạt động kỷ niệm - một trong những mốc son chói lọi nhất của dân tộc. Nhân dịp này, khách sạn 5 sao MerPerle Dalat, một biểu tượng kiến trúc mới của Đà Lạt, hân hạnh mang đến những trải nghiệm dịch vụ cao cấp, góp phần tôn vinh giá trị và ý nghĩa của kỳ nghỉ lễ đặc biệt.

MerPerle Dalat Hotel nổi bật với kiến trúc châu Âu tân cổ điển lộng lẫy, trở thành một biểu tượng nghỉ dưỡng sang trọng giữa lòng Đà Lạt

Tọa lạc trên đường Hùng Vương, một trong những cung đường đẹp nhất của Đà Lạt, MerPerle Dalat Hotel nổi bật với phong cách kiến trúc châu Âu tân cổ điển sang trọng. Với quy mô 10 tầng, đây hiện là khách sạn 5 sao lớn nhất tại Đà Lạt, được kỳ vọng sẽ thiết lập một tiêu chuẩn mới về dịch vụ lưu trú và nghỉ dưỡng cao cấp tại tỉnh Lâm Đồng.

Không gian nghỉ dưỡng xứng tầm quốc tế

MerPerle Dalat Hotel sở hữu hệ thống 389 phòng nghỉ được thiết kế tinh xảo, bao gồm các hạng phòng đa dạng từ Deluxe, Suite cho đến President Suite. Mỗi không gian là một bản giao hưởng giữa nội thất cao cấp, tiện nghi hiện đại và tầm nhìn đắt giá hướng ra đồi thông xanh mướt hoặc toàn cảnh Đà Lạt. Các chi tiết được chăm chút tỉ mỉ như hệ thống vệ sinh thông minh tự động, ban công riêng biệt ở mỗi phòng, bảo đảm mang đến sự thư giãn và tiện nghi tối đa cho khách lưu trú.

Hệ sinh thái tiện ích toàn diện và đẳng cấp

Nhằm kiến tạo một kỳ nghỉ trọn vẹn, MerPerle Dalat Hotel đã đầu tư xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ và giải trí toàn diện ngay trong khuôn viên.

● Trải nghiệm ẩm thực tinh hoa: Nhà hàng Rustic với không gian sang trọng là nơi du khách có thể khởi đầu ngày mới với tiệc buffet thịnh soạn hoặc thưởng thức thực đơn Á - Âu đặc sắc được chế biến bởi các đầu bếp tài hoa. Trong khi đó, Lobby Lounge mang đến một không gian lý tưởng cho các buổi gặp gỡ đối tác hoặc thư giãn bên những ly cocktail kinh điển.

MerPerle Dalat Hotel mang đến không gian tiệc cưới và gala dinner lãng mạn, sang trọng với dịch vụ tổ chức chuyên nghiệp

● Dịch vụ giải trí và tái tạo năng lượng: Điểm nhấn của khách sạn là hồ bơi nước ấm bốn mùa trong nhà, nơi du khách có thể vừa bơi lội thư giãn vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Đà Lạt từ trên cao. Bên cạnh đó, MerPerle Spa cung cấp các liệu trình trị liệu chuyên sâu, giúp phục hồi năng lượng và cân bằng tâm trí. Khách sạn còn được trang bị phòng gym hiện đại, khu vui chơi trẻ em, phòng sinh hoạt gia đình đẳng cấp và khu trò chơi công nghệ cao.

Địa điểm tổ chức sự kiện chuyên nghiệp hàng đầu

Sở hữu hệ thống sảnh tiệc và phòng hội nghị đa chức năng được trang bị công nghệ âm thanh, ánh sáng tân tiến, MerPerle Dalat Hotel đã và đang là lựa chọn ưu tiên cho việc tổ chức các sự kiện quy mô lớn, từ hội thảo quốc tế, hội nghị khách hàng cho đến những tiệc cưới trong mơ.

Không gian hội nghị tại MerPerle Dalat Hotel được trang bị hiện đại, sẵn sàng đáp ứng các sự kiện doanh nghiệp quy mô lớn

Sự ra đời và đi vào hoạt động của MerPerle Dalat Hotel không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng du lịch của Đà Lạt mà còn mang đến một lựa chọn nghỉ dưỡng đẳng cấp cho du khách trong dịp đại lễ. Đây là cơ hội để trải nghiệm sự giao thoa giữa vẻ đẹp thiên nhiên của Đà Lạt và chất lượng dịch vụ hoàn hảo.

Nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, khách sạn MerPerle Dalat trân trọng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới quý độc giả và du khách trên mọi miền đất nước. Chúng tôi tin tưởng rằng với tinh thần bất diệt của lịch sử, mỗi người dân Việt Nam sẽ có một kỳ nghỉ lễ thật ý nghĩa, an toàn và hạnh phúc.





