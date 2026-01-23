LIGPRO hợp tác chiến lược với VĐV, KOLs thể thao và tuyển kéo co Việt Nam

Thị trường
(NLĐO) - LIGPRO hướng đến lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, lối sống lành mạnh trong cộng đồng từ Hoàng Nguyên Thanh, Lê Quốc Khánh...

Trong ngày 22-1, LIGPRO đã chính thức tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược với các vận động viên chuyên nghiệp và KOLs thể thao đến từ 5 bộ môn khác nhau, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược đồng hành lâu dài cùng thể thao Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động hợp tác thương hiệu, sự kiện thể hiện rõ cam kết của hãng trong việc góp phần xây dựng cộng đồng thể thao năng động, khoa học và bền vững. Thông qua việc kết nối với những vận động viên và KOLs có ảnh hưởng tích cực, LIGPRO hướng đến lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, lối sống lành mạnh và ý thức chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng từ Hoàng Nguyên THanh, Lê Quốc Khánh,...

Khác với các mô hình hợp tác đơn lẻ, chương trình này triển khai hình thức đồng hành đa bộ môn, đặt trọng tâm vào giá trị dài hạn.

Trong năm 2026, các nội dung hợp tác sẽ tập trung vào việc hỗ trợ vận động viên trong quá trình tập luyện và thi đấu; sản xuất nội dung truyền thông về thể thao - sức khỏe; tổ chức các hoạt động cộng đồng; đồng thời triển khai nhiều chiến dịch truyền cảm hứng dành cho người chơi thể thao phong trào lẫn chuyên nghiệp.

Ở chiều ngược lại, sự đồng hành của LIGPRO được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực để các vận động viên và KOLs lan tỏa câu chuyện tập luyện, thi đấu và truyền cảm hứng tích cực đến đông đảo người yêu thể thao.

Danh sách các gương mặt ký kết hợp tác cùng LIGPRO gồm: Đoàn Công Thuận (HLV, đại diện đội tuyển kéo co Việt Nam); Hoàng Nguyên Thanh (VĐV đội tuyển điền kinh Việt Nam); Lê Quốc Khánh (cựu tuyển thủ quần vợt, và là VĐV pickleball); bộ ba cầu thủ sinh viên Ngô Mạnh Huy Hoàng, Nguyễn Minh Nhật, Nguyễn Minh Đạt của đội tuyển Trường Đại học Sư phạm TDTT (UPES); cùng Phạm Công Luật, người đã thực hiện hành trình đạp xe hơn 31.000 km từ Việt Nam tới sân vận động Old Trafford (Vương quốc Anh).

Lễ ký kết này mở đầu cho chuỗi hoạt động hợp tác xuyên suốt năm 2026. Sự kiện hứa hẹn mang đến nhiều dự án ý nghĩa, góp phần nâng cao vai trò của thể thao trong đời sống hiện đại, đồng thời khẳng định vị thế của hãng trong cộng đồng thể thao.

Quốc An

