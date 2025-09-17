Nhịp sống
17/09/2025 09:30

Lan tỏa tình yêu hàng Việt qua cuộc thi vẽ “Cùng Co.opmart lớn lên”

Sau nửa tháng phát động, cuộc thi vẽ tranh “Cùng Co.opmart lớn lên” đã nhận được hàng trăm tác phẩm từ khắp nơi gửi về

Saigon Co.op vừa phát động cuộc thi vẽ tranh "Cùng Co.opmart lớn lên", tạo sân chơi sáng tạo cho thiếu nhi, đồng thời khơi gợi tình yêu hàng Việt và gắn bó cùng siêu thị Co.opmart.

Cuộc thi dành cho con, em, cháu khách hàng thân thiết và cán bộ nhân viên Saigon Co.op, từ 6 đến 18 tuổi. Chỉ sau nửa tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được hàng trăm tác phẩm từ khắp nơi gửi về. Các bức tranh mang màu sắc hồn nhiên của tuổi thơ, đồng thời chuyển tải thông điệp ý nghĩa về hàng Việt và tình cảm gia đình gắn bó với Co.opmart.

Nhiều tác phẩm khắc họa cảnh mua sắm sôi động, giỏ hàng Việt tràn ngập rau quả tươi, hình ảnh nhân viên siêu thị tận tâm hay khoảnh khắc sum vầy của các gia đình.

Theo Saigon Co.op, dù còn vụng về, nhưng những nét vẽ chân thành phản ánh niềm tin và sự tự hào giản dị của trẻ nhỏ với thương hiệu siêu thị Việt. Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng 35 triệu đồng, các tác phẩm xuất sắc sẽ được chọn giới thiệu trong ấn phẩm truyền thông của Saigon Co.op.

Cuộc thi nhận bài dự thi đến hết ngày 21-10. Saigon Co.op kỳ vọng đây sẽ là hoạt động ý nghĩa, góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào hàng Việt và gắn kết gia đình qua từng nét vẽ của các em nhỏ.

P. An
từ khóa : Co.opMart, gắn kết gia đình, thi vẽ tranh, Saigon Co.op
