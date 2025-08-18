Tiêu dùng
18/08/2025 11:22

Kinh Đô ra mắt Bộ sưu tập Trung thu 2025 với hơn 70 hương vị



Mỗi mùa Trung thu là một câu chuyện mới. Với Mondelez Kinh Đô, đó còn là hành trình “giữ gìn giá trị truyền thống, thắp sáng câu chuyện đêm trăng”

Chào đón Trung thu 2025, Kinh Đô giới thiệu Bộ sưu tập hơn 70 hương vị đa dạng, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Ngoài các dòng quen thuộc, doanh nghiệp ra mắt nhiều sản phẩm độc quyền, bao bì tinh xảo và phiên bản giới hạn, mang đến trải nghiệm mới mẻ, truyền cảm hứng cho mọi thế hệ.

Kinh Đô ra mắt Bộ sưu tập Trung thu 2025 với hơn 70 hương vị- Ảnh 1.

Bộ sưu tập Bánh Trung thu Tuyết

Điểm nhấn là dòng bánh Trung thu Tuyết với hương vị "hot trend" như trà xanh, cam Nhật, mè đen, đậu đỏ; cùng bánh Lava Trứng Chảy độc đáo. Đặc biệt, dòng bánh Lân Vàng dành cho thiếu nhi có thiết kế vui nhộn, phụ kiện lắp ghép thành trống đồ chơi, vừa là bánh vừa là món quà tuổi thơ.

Kinh Đô ra mắt Bộ sưu tập Trung thu 2025 với hơn 70 hương vị- Ảnh 2.

Cận cảnh bánh trung thu Kinh Đô Lân Vàng độc đáo dành riêng cho thiếu nhi

Không chỉ đổi mới sản phẩm, Kinh Đô còn chú trọng nghệ thuật trao gửi qua thiết kế sang trọng, đa dạng phân khúc từ gia đình đến doanh nghiệp.

Mạng lưới phân phối cũng được mở rộng trên toàn quốc qua siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các sàn thương mại điện tử, hứa hẹn mang đến một mùa Trung thu trọn vẹn cho người tiêu dùng.

từ khóa : bánh trung thu, Mondelez Kinh Đô, sàn thương mại điện tử
