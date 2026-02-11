Thị trường
11/02/2026 16:49

Khu “đất vàng” 12 Lê Duẩn rực rỡ sắc xuân dịp Tết Bính Ngọ

Những ngày cận tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều khu “đất vàng” tại TPHCM đã được khoác lên diện mạo mới khi trở thành các vườn hoa, tiểu cảnh rực rỡ sắc xuân

Không gian đô thị vốn quen thuộc nay bỗng hóa điểm tham quan, chụp ảnh, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Khu vực hoa xuân mừng Tết Bính Ngọ 2026 tại khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn, phường Sài Gòn do Tập đoàn Novaland và Kido thực hiện là 1 trong số 9 khu đất được Sở NN&MT TP HCM đề xuất chỉnh trang thành vườn hoa, công viên để đón Tết Nguyên Đán tại TP HCM.

Công trình góp phần làm mới diện mạo khu đất trung tâm thành phố và tạo nên điểm nhấn đặc sắc phục vụ nhu cầu vui chơi, du xuân của người dân và du khách.

Khu đất rộng gần 5.000m² ở tại vị trí đắc địa khi nằm đối diện trụ sở UBND phường Sài Gòn, liền kề Diamond Plaza, Nhà thờ Đức Bà với 3 mặt tiền đường Lê Duẩn, Hai Bà Trưng và Nguyễn Văn Chiêm mang diện mạo mới khi hình thành vườn hoa độc đáo.

Việc chỉnh trang khu đất trống thành công viên không chỉ làm đẹp đô thị mà còn mang lại không gian công cộng phục vụ người dân trong dịp Tết Bính Ngọ, góp phần tạo điểm đến văn minh, thân thiện giữa lòng thành phố.

Không gian được trang trí rực rỡ và sinh động với cụm linh vật Kim Mã - biểu tượng của năm Bính Ngọ

Không gian được trang trí rực rỡ và sinh động với cụm linh vật Kim Mã - biểu tượng của năm Bính Ngọ

Khu đất được cải tạo thành công viên thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Khu đất được cải tạo thành công viên thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Các loài hoa xuân rực rỡ được bài trí khéo léo trở thành điểm vui chơi đầy sắc màu.

Các loài hoa xuân rực rỡ được bài trí khéo léo trở thành điểm vui chơi đầy sắc màu.

Khu “đất vàng” 12 Lê Duẩn rực rỡ sắc xuân dịp Tết Bính Ngọ - Ảnh 4.

Công viên hoa được thiết kế với nhiều vật dung mộc mạc làm điểm nhấn kết hợp với nhiều loại hoa, cây cảnh tái hiện không gian tết miền quê, tạo điểm nhấn đặc biệt giữa đô thị.

Chị Lyly (Việt Kiều Mỹ) chia sẻ: "Sài Gòn giờ đổi mới quá! Tôi rất thích cách thành phố biến các bãi đất trống thành công viên hoa rực rỡ nhờ sự chung tay của các doanh nghiệp. Những công viên này giúp cảnh quan thêm xanh, sạch, năng động và chắc chắn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua để người dân chụp hình Tết Bính Ngọ năm nay."

Một vài hình ảnh ghi nhận người dân tại TP HCM chụp hình tại khu vực công viên tại khu vực ngã tư Hai Bà Trưng và Lê Duẩn.

Khu “đất vàng” 12 Lê Duẩn rực rỡ sắc xuân dịp Tết Bính Ngọ - Ảnh 5.

Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng "cháy hàng" giáp Tết Bính Ngọ

(NLĐO) - Cúc mâm xôi, cúc đại đóa tiêu thụ mạnh, nông dân ở làng hoa Dương Sơn vui mừng vì được giá dịp Tết

(NLĐO) - Cúc mâm xôi, cúc đại đóa tiêu thụ mạnh, nông dân ở làng hoa Dương Sơn vui mừng vì được giá dịp Tết

