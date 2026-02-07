Du xuân TP.HCM tại Đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026

Theo Ban Tổ chức, Đường hoa Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 dự kiến mở cửa từ ngày 24 tháng Chạp đến hết mùng 4 Tết (tức từ ngày 11 đến 20/2/2026). Đường hoa có chiều dài khoảng 700 m, được trang trí bằng hoa, ánh sáng và các tiểu cảnh nghệ thuật, tạo nên không gian thưởng lãm trong những ngày đầu năm mới.

Cổng chào Xuân gắn kết

Không gian chủ đề "Xuân gắn kết" được thể hiện xuyên suốt trên Đường hoa thông qua nghệ thuật sắp đặt hoa, ánh sáng và ngôn ngữ thị giác. Điểm nhấn trung tâm là cụm tiểu cảnh "Xuân gắn kết - Vững bước tương lai", lấy cảm hứng từ hình ảnh tuyến metro hiện đại, biểu trưng cho sự kết nối và phát triển năng động của TP. HCM trong giai đoạn mới.

Bên dưới tuyến Metro uốn lượn là các biểu tượng tiêu biểu của TP. HCM như: Nhà Thờ Đức Bà, Chợ Bến Thành, Bưu điện Thành phố, Tháp Hoa dầu, các khu công nghiệp, ngọn Hải Đăng, tàu đánh cá, sóng biển… được cách điệu bằng đường nét và ánh sáng. Tất cả cùng nhau hội nhập, làm nên một TP.HCM rộng mở và phát triển hơn.

Tiểu cảnh Xuân khải hoàn - Rạng danh non sông

Ở khu vực đầu Đường hoa, linh vật ngựa của năm Bính Ngọ được tạo hình bằng các khối đa giác hiện đại, cao khoảng 4,5 m, với thế vươn mình mạnh mẽ bên lũy tre làng, thể hiện khát vọng bứt phá và phát triển. Gần đó là tiểu cảnh "Xuân khải hoàn - Rạng danh non sông", tái hiện hình ảnh Thánh Gióng, biểu trưng cho tinh thần quật cường và sức bật của dân tộc Việt Nam.

Tiểu cảnh Cánh buồm vươn xa

Dọc theo tuyến Đường hoa, nhiều tiểu cảnh mang đậm giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được bố trí như: Xe ngựa bốn mùa hương sắc; Xuân mãnh khởi - Mã đáo thành công; Nhịp điệu tre Việt; Phố ông đồ; Cánh buồm vươn xa; bộ số năm 2026…

Song song với Đường hoa, Chợ hoa Tết Phú Mỹ Hưng 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến trưa 29 tháng Chạp (tức từ ngày 8 đến 16/2/2026), với khoảng 100 gian hàng hoa kiểng đến từ TP. HCM và các tỉnh miền Tây, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân khu đô thị và khu vực lân cận. Lễ khai mạc Hội Hoa Xuân dự kiến tổ chức lúc 18 giờ ngày 24 tháng Chạp (11/2/2026).

Ban Tổ chức Hội Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành của các nhà tài trợ, trong đó có Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ứng dụng VietinBank iPay Mobile và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY).

Năm nay, đây là lần đầu tiên các đơn vị trên tham gia đồng hành cùng Hội Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng với vai trò là những nhà tài trợ chính. Sự tham gia của các thương hiệu lớn không chỉ góp phần hỗ trợ công tác tổ chức chương trình, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, hướng đến các hoạt động cộng đồng.

Thông qua sự đồng hành này, các đơn vị tài trợ cùng Ban Tổ chức mong muốn góp phần xây dựng một không gian văn hóa mùa xuân ý nghĩa, gần gũi với người dân, tạo điều kiện để cộng đồng cùng nhau đón Tết trong không khí vui tươi và gắn kết.

Việc các doanh nghiệp chung tay tham gia chương trình cũng góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, tinh thần sẻ chia và sự gắn bó giữa doanh nghiệp với cộng đồng trong dịp Tết Nguyên đán.